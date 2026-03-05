Ad un mese di distanza dall’ultima puntata, giovedì 5 marzo torna, su Rai 2, Ore 14 Sera. La trasmissione, spin off in prime time di Ore 14, è guidata da Milo Infante.

Ore 14 Sera 5 marzo, una pausa durata un mese fra le Olimpiadi di Milano-Cortina al Festival di Sanremo

Come detto, dunque, il programma ha la possibilità di presidiare nuovamente la collocazione del palinsesto che fino a qualche settimana fa ha occupato, ininterrottamente, da settembre.

L’ultima puntata della trasmissione di inchiesta ed approfondimento è andata in onda il 29 gennaio scorso. La settimana seguente, Rai 2 ha proposto la pellicola Un piccolo favore. Nei successivi giovedì sono state mostrate le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, mentre sette giorni fa il format non è stato proposto per evitare la contrapposizione con il Festival di Sanremo.

La TV di Stato, comunque, ha deciso di puntare ancora su Ore 14 Sera, che nella prima parte della stagione televisiva ha raccolto dati positivi: l’ultimo appuntamento proposto, ad esempio, ha ottenuto un buon 5,7% di share.

La guerra in Iran e la morte di Domenico

Nel corso della puntata di Ore 14 Sera di giovedì 5 marzo, il conduttore Milo Infante, come già accaduto ad Ore 14 degli scorsi giorni, dedica una pagina alla guerra in Iran.

La tensione, nel Medio Oriente, è sempre più forte. Gli Stati Uniti ed Israele continuano a bombardare duramente Teheran e le altre città iraniane. La Repubblica Islamica, a sua volta, da giorni sferra attacchi missilistici contro gli USA, Israele e molti altri paesi del Golfo Persico.

A seguire, Ore 14 Sera torna a parlare della morte del piccolo Domenico, il bimbo che ha perso la vita dopo un trapianto con un cuore danneggiato. Nelle scorse ore si sono svolte le esequie. Intanto, la procura indaga per far luce su ciò che è avvenuto.

Ore 14 Sera 5 marzo, il Delitto di Garlasco

Nel corso di Ore 14 Sera del 5 marzo, Milo Infante ed i suoi ospiti parlano del Delitto di Garlasco. Da mesi, infatti, va avanti l’indagine della procura per accertare le eventuali responsabilità di Andrea Sempio. Intanto, c’è attesa per la pubblicazione della consulenza integrale effettuata dalla dottoressa Cristina Cattaneo. Un documento che potrebbe, almeno in parte, riscrivere la verità sul caso.

Vari gli ospiti che intervengono durante la diretta. Milo Infante, fra gli altri, dialoga con i giornalisti Stefano Borgonovo e Peter Gomez. A loro si uniscono gli ospiti ricorrenti del format, come l’opinionista Monica Leoffredi e lo scrittore Piero Colaprico.