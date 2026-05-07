Domenica 17 maggio prende il via Fame D’Amore 7. La trasmissione è visibile, su Rai 3, in seconda serata.

Fame D’Amore 7, alla conduzione confermata Francesca Fialdini

Per il settimo anno consecutivo, la conduzione di Fame D’Amore è affidata a Francesca Fialdini, padrona di casa dello show sin dal suo debutto. Il programma, produzione Rai Approfondimento e Ballandi, è scritto da Andrea Casadio. Quest’ultimo è anche l’autore, avendo scritto il format insieme a Mariano Cirino e Vincenzo Gioitta, con Giuseppe Ghinami.

Le puntate sono trasmesse con cadenza settimanale, nella seconda serata della domenica di Rai 3. Inoltre, gli appuntamenti sono fruibili anche in streaming ed on demand, mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) sempre più diffusi

Al centro di Fame D’Amore, come sempre, ci sono le storie di coloro che stanno affrontando i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Dal 2020, anno nel quale ha debuttato il programma, il tema ha avuto sempre più spazio nei vari media e tali disturbi si sono diffusi come una vera e propria epidemia.

Ad oggi, sia in Italia che nel resto del mondo, una persona su tre ha ammesso di soffrire di disturbi alimentari. Il 75% delle persone affette da vari disturbi di natura psicologica manifestano i primi sintomi entro i 25 anni di vita. Il disagio mentale è dunque tipico dell’età giovanile e la questione è ormai centrale nelle politiche sanitarie di tutto il mondo.

L’obiettivo di Fame D’Amore, ancora una volta, è quello di raccontare le storie delle ragazze e dei ragazzi che stanno male. Le telecamere, in particolare, seguono il percorso di tali degenti verso una possibile guarigione.

Fame D’Amore 7, le novità

La principale novità della nuova edizione di Fame D’Amore riguarda l’apertura ai casi di coloro che, seppur malati, non hanno ancora iniziato un percorso di cure. La conduttrice Francesca Fialdini, a tal proposito, incontra le persone che da tempo affrontano i disturbi, con i quali si tenta di comprendere quanto sia complicato, molto spesso, riuscire a convincere i degenti ad ammettere i loro problemi ed affidarsi ai professionisti.

Nel corso delle puntate, le parole della conduttrice e quelle dei degenti e dei loro famigliari si alternano alle dichiarazioni degli psicologi e psichiatri. Il risultato finale è un racconto che unisce emotività alla divulgazione scientifica, che permette di far conoscere al grande pubblico una delle tematiche centrali dei nostri tempi.