Domenica 10 maggio, nella giornata in cui si festeggiano le mamme, Linea Verde propone una puntata tutta al femminile. L’appuntamento, al via alle ore 12:25 circa su Rai 1, ha come protagoniste le donne della Basilicata.

Linea Verde 10 maggio, la Lucania

Al centro di Linea Verde del 10 maggio, guidato come sempre da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, c’è la Lucania. Con tale nome ci si riferisce all’anima più profonda della regione, in un viaggio che è effettuato tra le terre fertili del Vulture, fra storia, tradizioni e il coraggio delle donne lucane.

I conduttori iniziano il loro viaggio ammirando il Vulture, vulcano spento che ha plasmato il paesaggio e la cultura alimentare di queste comunità. In tale scenario è incontrata la prima protagonista della giornata, cioè Raffaella Irenze. Giovane agricoltrice, racconta come abbia scelto di recuperare i terreni di famiglia per dedicarsi allo studio dei semi antichi e dei frutti dimenticati. Grazie alla dedizione e al duro lavoro, Raffaella è riuscita a dar vita a un’azienda biologica d’eccellenza.

Peppone Calabrese a Ginestra

Peppone, a Linea Verde del 10 maggio, si sposta a Ginestra, dove vivono delle minoranze linguistiche e sopravvivono delle tradizioni secolari. Fra queste c’è l’arte del pane, rigorosamente portata avanti dalle abitanti anziane con l’uso del lievito madre. Il viaggio del conduttore procede ad Aglianico, dove sono visitati dei vigneti curati dalle cosiddette donne del vino. Infine, il padrone di casa propone un focus sulla salsiccia Lucanica, simbolo del territorio le cui radici affondano addirittura al tempo degli antichi romani.

Fabio Gallo, invece, conosce le sorelle Simini, che gestiscono con orgoglio un’azienda agricola di 60 ettari. Svariate le attività da loro compiute, dalla guida di enormi trattori alla decisione di coltivare prodotti biologici e cereali molto antichi. A Rionero in Volture, invece, è intervistata Ersilia D’Amico, che produce birra artigianale utilizzando erbe spontanee e pane recuperato. Infine, il presentatore racconta altre storie di giovani allevatrici.

Linea Verde 10 maggio, il viaggio di Margherita Granbassi

Infine, a Linea Verde del 10 maggio, Margherita Granbassi visita il Castello di Melfi, residenza di Federico II di Svevia. Anche nel passato, infatti, l’influenza delle donne è stata fondamentale e questo maniero ne è un esempio. La padrona di casa si sposta, in seguito, a Barile, dove ammira l’antichissimo Battesimo delle Bambole, un rito di origine Arbëreshë che celebra il legame profondo e la solidarietà tra donne. Per il gran finale, i tre conduttori si riuniscono e gustano un pranzo della domenica, dedicato, questa settimana, a tutte le mamme.