Domenica 26 aprile, su Rai 1, è in onda Linea Verde. Lo storico programma di approfondimento culturale e analisi del territorio italiano parte alle ore 12:25 circa.

Linea Verde 26 aprile, la trasmissione in Liguria

Al timone di Linea Verde di domenica 26 aprile torna il trio composto da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. I tre, come di consueto, si recano in una determinata regione del nostro paese. Qui mostrano i preparativi di una particolare ricorrenza, che diventa il punto di partenza per un’analisi a tutto tondo del territorio, della cultura e delle storie dei suoi abitanti.

Durante la puntata del 26 aprile, fruibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play, le telecamere della rete ammiraglia della TV di Stato raggiungono la Liguria. In particolare, ci si concentra su una città che da sempre è legata al mondo dello spettacolo e della televisione italiana, ovvero Sanremo.

La kermesse di Sanremo in Fiore

A Linea Verde del 26 aprile è proposto un focus sulla secolare tradizione legata al settore florovivaistico, simbolo della città nonché uno dei motori dell’economia locale.

Proprio a tale eccellenza è dedicata, anche quest’anno, la kermesse di Sanremo in Fiore, che si svolge nella seconda domenica di marzo. Si tratta di una ricorrenza anch’essa storica: la prima edizione risale addirittura al 1904. Sin da quel momento, la manifestazione cerca di valorizzare il settore. I fiori, per un’intera settimana, diventano i protagonisti, anima le piazze della città con installazioni, eventi e musica, altro elemento a cui la città è legata in maniera indissolubile grazie all’omonimo Festival.

Linea Verde 26 aprile, la storia della televisione il tema dell’edizione 2026

Durante Linea Verde di domenica 26 aprile è proposto l’evento più atteso dell’intera rassegna di Sanremo in Fiore. Stiamo parlando del Corso Fiorito, la sfilata dei carri decorati con migliaia di fiori freschi, realizzati dai Comuni della zona. Ammirato ogni anno da decine di migliaia di visitatori, richiede una preparazione di settimane, anche se l’allestimento finale è curato interamente in una notte, proprio per poter utilizzare esclusivamente i fiori freschi.

Il tema dell’edizione 2026 di Sanremo in Fiore è un omaggio alla televisione. Inevitabilmente, grandi protagonisti sono i format che hanno fatto la storia della Rai, tenendo compagnia a milioni di persone di differenti generazioni. Dal game Rischiatutto al varietà Canzonissima, passando gli show più recenti come Ballando con le stelle: la manifestazione permette a chi la guarda di compiere un viaggio a ritroso fra i programmi più iconici del piccolo schermo.