Giornata ricca di ospiti in tv quella di domenica 10 maggio. Di seguito vi sveliamo i protagonisti dei principali format.

Domenica 10 maggio ospiti tv, le interviste di Che tempo che fa

Analizzando Che tempo che fa, al via alle 19:30 su NOVE, i conduttori Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto accolgono due protagoniste dello sport italiano. La prima è Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto e da poco diventata per la seconda volta mamma. Oltre a lei c’è Sofia Goggia, medaglia di bronzo in discesa libera a Milano-Cortina.

Per la musica c’è Giorgia, presto autrice di una lunga tournée che la porterà ad esibirsi in svariati palcoscenici italiani. Dopo una intervista doppia a Orietta Berti e Mara Maionchi, il conduttore parla di attualità con il professor Roberto Burioni e i giornalisti Concita De Gregorio, Michele Serra, Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea, Marco Damilano e Cecilia Sala.

Nella rubrica de Il Tavolo tornano gli ospiti fissi Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, La Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Nino Frassica. A loro si uniscono Mara Venier, Orietta Berti, Gigi Marzullo, Giovanni Esposito, Diego Abatantuono, Yeman Crippa, Francesco Gabbani, Paolo Rossi, Giucas Casella e Suor Myriam D’Agostino.

Le interviste di Rai 1

Su Rai 1, dalle 14:00, Mara Venier guida Domenica In. La musica è protagonista con Biagio Antonacci, che presenta l’ultimo singolo dal titolo You & Me. In studio Arianna Mihajlovic, nel ricordo del marito Sinisa, e Katia Ricciarelli, insegnante per giovani talenti interessati ad avvicinarsi al mondo della lirica. Per l’attualità, Venier e Teo Mammucari commentano le ultime notizie con Salvo Sottile, Giovanna Botteri e Vittorio Feltri. Ad Enzo Miccio spetta uno spazio dedicato alle ultime tendenze di moda, mentre Teo Mammucari guida il gioco La Cassaforte di Domenica In.

Dalle 17:20, Francesca Fialdini è al timone di Da noi a ruota libera. In studio Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Direttamente da Canzonissima c’è Michele Bravi, mentre Erasmo Genzini presenta il film Lapponia I love iù, in onda il 17 maggio su Rai 1.

Domenica 10 maggio ospiti tv, chi c’è a Verissimo

Su Canale 5, dalle 16:30, Silvia Toffanin è al timone di Verissimo. La conduttrice intervista Clementino, che intona il suo ultimo singolo Children. Romina Carrisi commenta gli ultimi screzi fra i genitori Romina Power e Al Bano, mentre è coinvolta Paola Caruso, reduce dall’esperienza da concorrente al Grande Fratello Vip.

Una lunga pagina è dedicata a La Forza di una Donna grazie alla presenza di Özge Özpirinççi, che interpreta Bahar, e il marito Burak Yamantürk. Infine, è protagonista Nek, accompagnato dalla figlia Beatrice.