Vincenzo Venuto ed Hellen Hidding, domenica 7 giugno, guidano una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione è visibile su Canale 5 dalle ore 11:50 circa ed è anticipato da un appuntamento de Le Storie di Melaverde, che propone alcune dei migliori servizi mandati in onda nelle scorse edizioni.

Melaverde 7 giugno, il Lago Maggiore

Hidding, nella puntata del 7 giugno di Melaverde, visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity, ammira le bellezze dei territori che circondano il Lago Maggiore. Rispetto al solito, tuttavia, il programma mira a narrare da una prospettiva differente tale luogo, mettendo al primo posto le storie delle persone che vivono nel posto e delle tradizioni portate avanti da decenni.

Il percorso della conduttrice inizia, in primis, dalla suggestiva isola dei pescatori. Nell’atollo, sito nel comune di Stresa, la presentatrice incontra una famiglia che porta avanti la lunga tradizione della pesca oggi organizzata in piccole filiere.

Il comune di Baveno

A seguire, nel corso di Melaverde di domenica 7 giugno, Ellen Hidding si sposta nel comune di Baveno. Qui, un tempo, si estraeva il pregiato Granito Rosa di Baveno, fra i più utilizzati per le decorazioni e nel settore dell’edilizia. L’estrazione e la lavorazione di tale granito è un’attività secolare, che ha avuto un grande sviluppo intorno all’800 e la cui tradizione è ancora oggi portata avanti grazie alla sapienza dei maestri scalpellini, che continuano a maneggiare la pietra come si faceva un tempo. Infine, le telecamere visitano un grande vivaio, dove dagli anni ’70 sono prodotte piante di alta qualità.

Melaverde 7 giugno, le Orobie

Vincenzo Venuto, nel corso di Melaverde di domenica 7 giugno, racconta la storia delle Orobie. Per farlo, il conduttore raggiunge Castione della Presolana, comune di circa 3 mila abitanti. In primis sono mostrate le esercitazioni del soccorso alpino, che garantiscono sicurezza e preparazione sul territorio. Poi è dato spazio all’uso delle biciclette assistite, che offrono un modo accessibile e sostenibile per esplorare questi paesaggi.

Venuto, durante l’appuntamento, incontra un giovane pastore vagante che alleva pecore bergamasche, oltre a un apicoltore che spiega al grande pubblico come avviene la riproduzione nelle api regina. Il padrone di casa visita una bottega speciale dedicata ai personaggi di Mons, piccoli guardiani del bosco molto noti per essere i protagonisti di una fiaba conosciuta fra le valli bergamasche. Per i saluti finali, Vincenzo Venuto raggiunge un agriturismo a conduzione famigliare che punta tutto sull’ospitalità e sui prodotti locali.