La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per seguire ogni minuto degli show preferiti, gli utenti possono connettersi alla diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay, dove si trovano anche i contenuti on demand. Questa ricca offerta televisiva appassiona quotidianamente milioni di spettatori in tutta Italia, raccogliendo un grandissimo seguito di pubblico da Roma a Milano, fino a Napoli e Torino. Scopriamo nel dettaglio cosa riserva la programmazione per questa sera.
Stasera in TV domenica 7 giugno 2026, Rai
- Rai 1: Calcio: Nazionale – Amichevole: Grecia – Italia (Sport) – Un altro imperdibile appuntamento sportivo vede gli Azzurri impegnati in un test match internazionale amichevole. La diretta dell’incontro si sviluppa dalle 20:30 alle 23:20.
- Rai 2: The Rookie (Serie TV) – Tornano le adrenaliniche avventure dell’agente John Nolan e della squadra di polizia di Los Angeles. I protagonisti affrontano nuovi e rischiosi casi criminali sul campo dalle 21:00 alle 21:49.
- Rai 3: PresaDiretta Estate (Informazione) – Il giornalista Riccardo Iacona propone inchieste e approfondimenti dedicati ai temi più caldi della politica, dell’ambiente e dell’attualità sociale dalle 21:15 alle 23:15.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4: Guardia del corpo (Film) – Gli attori Kevin Costner e Whitney Houston recitano nel celeberrimo cult drammatico-sentimentale. La trama si incentra sulla tormentata storia d’amore tra una popstar e il suo custode personale, in Prima Tv dalle 21:33 alle 00:09.
- Canale 5: Racconto di una notte (Serie TV) – Un nuovo capitolo della serie drammatica svela complotti e segreti legati alla vita intima e ai misteri dei protagonisti dalle 21:21 alle 22:19.
- Italia 1: Il ricco, il povero e il maggiordomo (Film) – La travolgente comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo affronta un improvviso dissesto finanziario. Questa crisi costringe un ricco broker e il suo maggiordomo a rifugiarsi a casa di un venditore ambulante dalle 21:26 alle 23:40.
- La7: In Onda (Informazione) – Il talk show di approfondimento serale si dedica all’analisi dei fatti politici e sociali più rilevanti della settimana, attraverso ospiti in studio e dibattiti in tempo reale dalle 20:35 alle 22:00.
- TV8: Jumanji – Benvenuti nella giungla (Film) – Quattro ragazzi rimangono intrappolati all’interno di un misterioso videogioco vintage. I giovani si trasformano in bizzarri avatar costretti a superare prove letali per salvarsi dalle 21:20 alle 23:30.
- Nove: La Corrida (Intrattenimento) – Lo storico e amato varietà mostra i dilettanti allo sbaraglio pronti a esibirsi sul palco tra canzoni, balli e poesie, sotto le sonore risposte del pubblico in studio dalle 21:30 alle 00:50.
I film di questa sera in tv domenica 7 giugno 2026
- Spider-Man 3 (Canale 20, 21:10): L’attore Tobey Maguire veste i panni del supereroe mascherato. Il protagonista combatte contro temibili nuovi cattivi e affronta il lato oscuro della sua stessa personalità, condizionata da una misteriosa entità aliena.
- The Black Demon (Italia 2, 21:20): Un tesissimo thriller horror ecologico mostra una tranquilla vacanza di famiglia che si trasforma in un incubo, quando una piattaforma petrolifera subisce l’attacco di un gigantesco squalo megalodonte.
- Il prescelto (Iris, 21:14): Il divo Nicolas Cage interpreta uno sceriffo che si reca su una remota isola privata alla ricerca di una bambina scomparsa, imbattendosi nelle inquietanti tradizioni di una setta neopagana.
- The Conspirator (Rai Movie, 21:22): Il regista Robert Redford dirige la ricostruzione storica incentrata sul processo a Mary Surratt, l’unica donna accusata di aver fatto parte della cospirazione che portò all’assassinio di Abraham Lincoln.
- La ragazza della palude (Cielo, 21:10): Un’intensa pellicola drammatica tratta dal bestseller racconta la storia di una ragazza cresciuta in totale solitudine nelle paludi della Carolina, finita sotto accusa per la morte di un giovane.
- Killing Point (Twentyseven, 21:15): L’attore Steven Seagal interpreta un duro detective della omicidi di Memphis, impegnato in una caccia senza quartiere per fermare uno spietato e metodico serial killer.
- Scuola di Polizia (Twentyseven, 21:13): La celebre commedia si incentra sulle strambe avventure di un gruppo di improbabili cadetti, che ottengono l’ammissione ai corsi dell’accademia grazie a una nuova legge comunale.
- Indiscreto (Tv2000, 21:40): Un grande classico sentimentale della cinematografia hollywoodiana mostra un’affascinante attrice che si innamora perdutamente di un diplomatico. L’uomo finge di essere sposato pur di non legarsi formalmente.
I film su Sky domenica 7 giugno 2026
- Transcendence (Sky Cinema Sci-Fi, 21:15): Un geniale scienziato informatico sperimenta la fusione della propria mente con un supercomputer, con esiti straordinari ma imprevedibili per l’umanità.
- Emily (Sky Cinema Drama, 21:15): Un biopic intimo e appassionato ripercorre la giovinezza ribelle, gli amori tormentati e la genesi letteraria della celebre scrittrice Emily Brontë.
- E.T. L’extra-terrestre (Sky Cinema Family, 21:15): Il capolavoro di Steven Spielberg si incentra sulla commovente amicizia tra un bambino solitario e una piccola creatura aliena smarrita sulla Terra.
- Sonic 3 – Il film (Sky Cinema Uno, 21:00): Il porcospino blu alieno più veloce del mondo torna in un’avventura ricca di azione e divertimento per proteggere il pianeta da una nuova minaccia.
- Rush Hour: Due mine vaganti (Sky Cinema Action, 21:00): Gli attori Jackie Chan e Chris Tucker interpretano una bizzarra coppia di poliziotti dalle tecniche opposte, costretti a collaborare in un caso di rapimento internazionale.
- L’ultima notte di Amore (Sky Cinema Suspense, 21:00): Il noto Pierfrancesco Favino interpreta un onesto poliziotto che, proprio la notte prima del suo pensionamento, rimane coinvolto in una tragica sparatoria criminale.
- Benvenuto Presidente! (Sky Cinema Comedy, 21:00): L’attore Claudio Bisio interpreta un tranquillo bibliotecario precario che, per un incredibile errore di omonimia politica, ottiene l’elezione a Presidente della Repubblica Italiana.
- Una proposta per dire si’ (Sky Cinema Romance, 21:00): Una giovane donna pianifica un viaggio in Irlanda per fare la proposta di matrimonio al fidanzato, seguendo una bizzarra tradizione del luogo.
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