Domenica 7 giugno, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. La trasmissione parte intorno alle ore 12:25 circa.

Linea Verde 7 giugno, la Costiera Amalfitana

Al timone di Linea Verde di oggi torna il trio composto da Fabio Gallo, Peppone Calabrese e Margherita Granbassi. I tre, in onda da settembre, arrivano quest’oggi all’ultimo appuntamento della stagione. A partire dalla prossima domenica, infatti, parte la versione estiva del programma, condotto dalla confermata Margherita Granbassi e da Tinto.

Per terminare nel migliore dei modi l’edizione invernale di Linea Verde, i tre conduttori raggiungono uno dei territori italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo. Stiamo parlando della Costiera Amalfitana, luogo in cui la natura è protagonista, fra mare e montagna.

La puntata, come sempre, è visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Il viaggio inizia da Praiano

Il percorso dei conduttori, a Linea Verde del 7 giugno, prende il via da Praiano. Con circa 2 mila abitanti è una delle località più note del territorio e, da qui, è raccontata l’epoca della cosiddetta Dolce Vita, con la Costiera Amalfitana divenuta la destinazione di vacanza per molte star della musica e del cinema nazionale e internazionale. Inoltre, è proposto un focus sulla tradizione della musica popolare.

Il viaggio di Peppone procede in direzione Ravello e, in seguito, a Tramonti. Tale borgo è il cuore agricolo della Costiera tale settore e da qui Peppone dialoga con un giovane casaro e con alcuni pizzaioli che portano avanti la tradizione della famosa pizza di Tramonti, variante della pizza napoletana.

Linea Verde 7 giugno, il Galeone Azzurro di Amalfi

Fabio Gallo, a Linea Verde del 7 giugno, parla della bellezza naturalistica della Costiera. Il mare è protagonista con il Galeone Azzurro di Amalfi, simbolo della storica Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la cui storia è raccontata dai membri dell’equipaggio. A Conca dei Marini è intervistato uno chef che svela i segreti della celebre sfogliatella Santa Rosa, nata nel ‘600. A Marina di Praia, infine, gusta una tipica ricetta realizzata con il pescato del giorno.

Margherita Granbassi, durante Linea Verde di domenica, arriva a Minori per scoprire le caratteristiche e la storia del celebre limone Costa d’Amalfi. Per i saluti finali, i tre conduttori si riuniscono sulla bellissima di Marina di Praia, dove gustano tutti insieme un tipico pranzo della domenica.