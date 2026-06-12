Sabato 13 giugno, su Rai 1 ritorna, con una nuova edizione, il format Linea Blu Porti d’Italia. La trasmissione, anche questa estate, torna a raccontare le località italiane contraddistinte per la presenza di poli portuali fondamentali per lo sviluppo sociale, economico e turistico.

Linea Blu Porti d’Italia 13 giugno, sedici puntate alla scoperta del Belpaese

Al timone di Linea Blu Porti d’Italia torna Donatella Bianchi, storica padrona di casa del format. Al suo fianco arriva Livio Beshir, che prende il posto di Fabio Gallo, protagonista della passata edizione. La nuova stagione della trasmissione è composta da un totale di sedici puntate, in onda per altrettante settimane su Rai 1, dalle ore 14:00 del sabato. Mediante gli appuntamenti, dunque, il format mira a raccontare le bellezze del Belpaese, proponendo un focus sull’importanza del Mar Mediterraneo.

Il primo viaggio di Linea Blu Porti d’Italia, al via nella giornata odierna, parte lungo le acque di Punta Papa, meraviglia naturale situata vicino a Ponza. Da qui, Donatella Bianchi ha la possibilità di ammirare la bellezza dei faraglioni e della spiaggia di Santa Lucia, fra le perle dell’isola di Ponza.

Il porto di Gaeta

Livio Beshir, durante Linea Blu Porti d’Italia di sabato 13 giugno, raggiunge Gaeta, cittadina che conta poco più di 19 mila abitanti e situata nella provincia di Latina. Il conduttore va alla scoperta del porto di Gaeta, uno scalo strategico sia per la movimentazione delle merci che per la infrastrutturazione energetica del Paese. D’altronde è da tale polo che partono le navi specializzate nella posa di cavi sottomarini a grandi profondità, fondamentali per il trasporto dei dati e dell’energia.

Nel porto, poi, sono fondamentali i maestri d’ascia, che tramandano da secoli l’arte della costruzione navale. Nelle adiacenze dello scalo, inoltre, è presente l’ITS Giovanni Caboto, scuola di alta specializzazione post-diploma dedicata alla mobilità sostenibile e al settore marittimo.

Linea Blu Porti d’Italia 13 giugno, le attività sportive

Nel corso di Linea Blu Porti d’Italia di oggi è raccontata l’importanza dello sport all’aria aperta. Nelle spiagge di Gaeta sono praticate numerose attività, dalla corsa al nuoto, passando per il kayak, il crossfit e il vogatore. Ma ogni estate, nella spiaggia di Serapo, si riuniscono decine di atleti provenienti da tutto il mondo per partecipare alla Steelman Race, una competizione aperta sia alle donne che agli uomini e che richiede una grande forza fisica, oltre a un’ottima resistenza.