Il fine settimana si apre con una ricca selezione di intrattenimento, film e grandi eventi pronti a catturare l’attenzione del pubblico. Potete consultare i palinsesti completi sul sito ufficiale di Rai 1 per scoprire tutti i dettagli della programmazione odierna.
Stasera in TV sabato 13 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Una Voce Per Padre Pio (21:30 – 23:30) – Intrattenimento. Una serata speciale all’insegna della solidarietà, della musica e delle testimonianze di fede.
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Rai 2: Come ho catturato il serial killer (21:20 – 23:00) – Film. Thriller poliziesco incentrato sulle complesse indagini per assicurare alla giustizia un pericoloso assassino.
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Rai 3: Piedone lo sbirro (21:25 – 23:15) – Film (Prima Tv). L’intramontabile Bud Spencer veste i panni del celebre commissario Rizzo in una pellicola restaurata per l’occasione.
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Rai Premium: La promessa (21:34 – 22:11) – Serie TV. Nuovi colpi di scena e passioni travolgenti scuotono i protagonisti del period drama spagnolo.
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Rai Storia: Prove sepolte – le avventure dell’archeologia (21:20 – 22:10) – Documentari (Prima Tv). Un’analisi approfondita delle scoperte archeologiche più recenti che ridefiniscono il nostro passato.
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Rai 5: Mozart – Don Giovanni (21:15 – 00:20) – Ragazzi E Musica. Una delle opere più celebri del compositore austriaco viene proposta in una suggestiva rappresentazione teatrale.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Ciao darwin (21:20 – 23:30) – Intrattenimento (Prima Tv). Paolo Bonolis conduce l’esilarante viaggio antropologico con una nuova sfida tra due mondi opposti.
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Italia 1: Belle e Sebastien – Next Generation (21:30 – 23:30) – Film. La celebre amicizia tra il ragazzo e il cane si sposta ai giorni nostri tra la natura incontaminata.
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Rete 4: Il ritratto del Duca (21:15 – 22:50) – Film. Un arzillo pensionato organizza il furto di un prezioso dipinto per richiedere investimenti nell’assistenza sociale.
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La7: In altre parole di più … BEST (21:15 – 00:00) – Intrattenimento. Massimo Gramellini ripercorre i momenti più significativi della stagione con dibattiti, cultura e approfondimenti.
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La7d: La liceale nella classe dei ripetenti (21:30 – 23:29) – Film (Prima Tv). Classica commedia all’italiana ricca di equivoci e situazioni comiche ambientate tra i banchi di scuola.
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TV8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:45 – 23:05) – Intrattenimento (Prima Tv). Lo chef si mette in viaggio per premiare la migliore attività ristorativa di una nuova località italiana.
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Nove: Gli ultimi giorni dell’umanita’ (21:30 – 23:10) – Mondo E Tendenze. Un documentario che indaga sulle grandi sfide globali, i mutamenti climatici e il destino della nostra specie.
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20: Vanguard – Agenti speciali (21:09 – 23:16) – Film. Un’agenzia di sicurezza d’élite capitanata da Jackie Chan deve salvare un uomo d’affari dalle grinfie di mercenari.
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Iris: Michael Clayton (21:14 – 23:39) – Film. George Clooney interpreta un avvocato incaricato di ripulire i dettagli più oscuri delle grandi corporazioni economiche.
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Cine34: Terapia e pallottole (21:07 – 23:11) – Film. Un pericoloso boss mafioso entra in crisi d’identità ed elegge uno psicanalista spaventato a suo confidente personale.
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Rai 4: The Voyeurs (21:20 – 23:17) – Film. Una coppia comincia a spiare i vicini dalla finestra, finendo in un pericoloso intrigo psicologico.
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Rai Movie: Delitto sotto il sole (21:10 – 23:15) – Film. Il celebre investigatore belga Hercule Poirot indaga sulla morte sospetta di una donna in un lussuoso hotel sul mare.
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Rai Sport: Finale, Gara 2: EA7 Emporio Armani Milano – Umana Reyer Venezia (19:50 – 22:00) – Sport. Il secondo capitolo della finale scudetto del campionato italiano di pallacanestro maschile.
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La5: Escandalo – Storia di un’ossessione (21:10 – 22:41) – Serie TV. Una tormentata storia drammatica incentrata sulla passione proibita e totalizzante tra una donna e un ragazzo.
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Real Time: Vite al limite (21:40 – 23:35) – Mondo E Tendenze. Il dottor Nowzaradan assiste persone gravemente obese nel loro cammino verso una drastica perdita di peso.
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Food Network: Food Advisor (21:25 – 22:30) – Mondo E Tendenze. Simone Rugiati esplora i segreti delle ricette tradizionali guidato dai migliori intenditori locali.
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DMAX: Ed Stafford: riti selvaggi (21:15 – 22:10) – Mondo E Tendenze. Il noto esploratore sperimenta sulla propria pelle i rituali estremi delle comunità più isolate del globo.
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Top Crime: Poirot e i quattro (21:16 – 23:09) – Film. Il geniale detective affronta un cartello criminale internazionale che sta tramando per sovvertire l’ordine geopolitico.
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Mediaset Extra: Circo Zarathustra (21:22 – 22:25) – Intrattenimento. Una rassegna spettacolare dedicata alle migliori arti circensi, con acrobazie, giocoleria ed esibizioni visive straordinarie.
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Focus: Violent Earth: Disastri naturali (20:25 – 21:15) – Mondo E Tendenze. Un’indagine scientifica sui fenomeni distruttivi che colpiscono la Terra, dai terremoti alle eruzioni vulcaniche.
I film di questa sei in tv sabato 13 giugno 2026
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Le cronache di Narnia (Ventidue, 21:05): Quattro fratelli aprono un passaggio segreto che li conduce in un mondo innevato minacciato da una strega.
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007 Bersaglio mobile (Rai Movie, 21:15): James Bond vola in California per sventare il piano criminale di un magnate che vuole allagare Silicon Valley.
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Barry Lyndon (Ushuaia TV, 21:15): Le alterne fortune di un giovane irlandese scalatore sociale nello sfarzoso contesto dell’Europa del XVIII secolo.
I film su Sky sabato 13 giugno 2026
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10 giorni senza mamma (Sky Cinema Uno, 21:00)
Un manager abituato a delegare tutto si trova a gestire la casa e i figli durante un viaggio della consorte.
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Io sono nessuno 2 (Sky Cinema Action, 21:00)
Un uomo apparentemente comune si vede costretto a rispolverare le sue micidiali abilità da ex killer professionista.
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Alex Cross – La memoria del killer (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Un brillante psicologo della polizia si impegna in un duello mentale e fisico con un serial killer spietato.
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Sole a catinelle (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Un padre sommerso dai debiti cerca in tutti i modi di regalare una vacanza indimenticabile a suo figlio.
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Big Wedding (Sky Cinema Romance, 21:00)
Due ex coniugi decidono di mascherare i loro passati dissidi fingendosi uniti in occasione del matrimonio del figlio adottivo.