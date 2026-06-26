Sabato 27 giugno torna, con il terzo appuntamento della stagione, il format Linea Blu Porti d’Italia. Il programma, dedicato al racconto delle principali città portuali del nostro paese, parte alle ore 14:00, su Rai 1.

Linea Blu Porti d’Italia 27 giugno, focus su Salerno

Linea Blu Porti d’Italia, anche nella puntata odierna, è guidato dalla confermata Donatella Bianchi, storica padrona di casa di Linea Blu, e da Livio Beshir. Il programma, visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play, è realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale.

La protagonista della puntata di oggi è Salerno. Il viaggio inizia con Donatella Bianchi che naviga lungo la Costiera Amalfitana. Da questo mare eccezionale, che attira ogni anno decine di migliaia di turisti, la conduttrice racconta un eccezionale ritorno: quello della foca monaca, una specie protetta che dopo anni di assenza sta ripopolando la zona.

La Stazione Marittima di Salerno

Livio Beshir, a Linea Blu Porti d’Italia di oggi, raggiunge la Conca dei Marini, luogo che gli permette di entrare nella suggestiva Grotta dello Smeraldo, cavità carsica parzialmente invasa dal mare e nel quale è possibile ammirare dei giochi di luce che creano un’atmosfera unica.

Il viaggio di Linea Blu Porti d’Italia procede con un approfondimento sulla Stazione Marittima di Salerno. Da qui è raccontato il polo crocieristico, un settore che negli ultimi tempi sta avendo un’enorme crescita. Lo scorso anno, il comparto ha raggiunto la quota record di 100 mila passeggeri, mentre le previsioni per il 2026 sono ancora migliori e raggiungono una stima di oltre 300 mila presenze. Numeri, questi, che rendono il porto di Salerno un hub strategico del Mediterraneo.

Linea Blu Porti d’Italia 27 giugno, l’isola di Isca

Per la prima volta nella storia di Linea Blu, durante la puntata di sabato 27 giugno è ammirata l’isola di Isca. Si tratta di una piccola porzione di terra al largo di Massa Lubrense, nota soprattutto per essere stata scelta come rifugio creativo dal drammaturgo Eduardo De Filippo.

Il viaggio di sabato 27 giugno procede verso il paese Ravello, dove è raccontata la storia dei cosiddetti contadini volanti. Si trattano dei professionisti che, tutti i giorni, curano i terrazzamenti a picco sul mare, raccontati fra leggenda e realtà dalla giornalista e scrittrice Flavia Amabile.

La puntata giunge al termine dal porto di Salerno, dove è conosciuta meglio la professione dell’agente marittimo, figura chiave per la logistica e la sicurezza dei nostri mari.