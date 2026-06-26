Il palinsesto televisivo del fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili, alternando grandi eventi d’intrattenimento, inchieste giornalistiche di forte impatto e una selezione cinematografica che spazia dai cult d’azione alle commedie per tutta la famiglia. Per consultare i dettagli in tempo reale e non perdere nessuna novità, è possibile accedere alla guida ufficiale direttamente sul portale di Rai 1.
Stasera in TV sabato 27 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Affari Tuoi Mundial (20:35 – 21:40) – Intrattenimento. Stefano De Martino conduce una speciale ed emozionante serata di gioco e solidarietà legata ai grandi eventi calcistici.
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Rai 2: Scomparsa Nella Death Valley (21:20 – 23:00) – Intrattenimento. Un avvincente docu-reality che segue le tracce e i misteri legati a una drammatica sparizione in uno dei luoghi più inospitali del pianeta.
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Rai 3: Piedone l’Africano (21:30 – 23:25) – Film (Prima Tv). Il mitico Bud Spencer torna nei panni del commissario Rizzo, questa volta impegnato in una rocambolesca indagine contro il traffico di diamanti in Sudafrica.
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Rai Movie: Green book (21:10 – 23:20) – Film. La straordinaria e pluripremiata pellicola premio Oscar che racconta l’amicizia profonda e vera tra un colto pianista afroamericano e il suo autista nell’America degli anni Sessanta.
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Rai Premium: Amore Criminale – Storie Di Femminicidio (21:10 – 23:15) – Intrattenimento. Una profonda ed emparentata narrazione di cronaca che ricostruisce, attraverso interviste e ricostruzioni, drammatiche vicende di violenza di genere.
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Rai 5: Edipo Re (Teatro Greco Di Siracusa) (21:26 – 23:16) – Teatro. Dallo splendido e storico palcoscenico siciliano, va in scena la suggestiva rappresentazione della celebre tragedia classica di Sofocle.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: La promessa (21:34 – 22:15) – Serie TV. Continuano i segreti, gli intrighi e i travolgenti drammi sentimentali che vedono protagonisti gli abitanti del palazzo nobiliare.
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Italia 1: Ciao darwin (21:21 – 00:03) – Intrattenimento. Paolo Bonolis e Luca Laurenti guidano il divertente e scanzonato show antropologico che vede contrapposte due bizzarre fazioni umane.
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Rete 4: Money Road – Ogni tentazione ha un… (21:15 – 23:10) – Intrattenimento. Un approfondito reportage economico e sociale dedicato alle grandi speculazioni e ai risvolti nascosti dietro il miraggio del facile guadagno.
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La7: Entrapment (21:15 – 23:15) – Film. Sean Connery e Catherine Zeta-Jones interpretano due abilissimi ladri internazionali d’opere d’arte impegnati in una sensuale e ad alta tensione sfida d’ingegno.
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TV8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (20:25 – 21:40) – Intrattenimento. Lo chef Alessandro Borghese sale a bordo del suo van per giudicare quattro ristoratori locali in una nuova e agguerrita sfida culinaria.
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Nove: Delitti in famiglia (21:30 – 23:40) – Mondo E Tendenze. Un crudo e accurato ciclo di inchieste giornalistiche focalizzato sui casi di cronaca nera avvenuti all’interno delle mura domestiche italiane.
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20: Precious Cargo (21:09 – 23:08) – Film. Un esperto e scaltro ladro internazionale viene costretto dalla sua ex compagna a organizzare una clamorosa rapina ai danni di un miliardario.
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La5: Influencer – L’isola delle illusioni (21:20 – 22:57) – Film. Un thriller psicologico mozzafiato ambientato in una splendida località esotica, dove la vacanza di una nota star del web si trasforma in un incubo.
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Iris: The Game – Nessuna regola (21:14 – 23:47) – Film. Michael Douglas è un ricchissimo uomo d’affari che riceve per il compleanno un misterioso regalo che trasforma la sua intera vita in una letale trappola.
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Cine34: La liceale al mare con l’amica di papa’ (21:15 – 23:18) – Film (Prima Tv). Una spensierata commedia sexy all’italiana ricca di equivoci, gag estive e situazioni bizzarre sotto il sole della Puglia.
I film di questa sera in tv sabato 27 giugno 2026
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King – Un cucciolo da salvare (Canale 5, 21:30): Un simpatico cucciolo di leone scappa dall’aeroporto e trova rifugio presso due fratellini, che decidono di intraprendere un viaggio per riportarlo in Africa.
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Palma un amore di cane (Twentyseven, 21:05): La commovente storia vera di un fedele cane pastore che, abbandonato all’aeroporto, stringe un legame speciale con un bambino rimasto orfano di madre.
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Poirot: Le fatiche di Hercule (Top Crime, 21:15): Il celebre investigatore belga Hercule Poirot si ritrova in un lussuoso hotel sulle Alpi svizzere per catturare un astuto e imprendibile ladro d’opere d’arte.
I film su Sky sabato 27 giugno 2026
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The Equalizer 3 – Senza tregua (Sky Cinema Uno, 21:15)
Denzel Washington torna nei panni dell’ex agente Robert McCall, pronto a difendere i suoi nuovi amici del Sud Italia dai soprusi della camorra locale.
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Benvenuti a Marwen (Sky Cinema Due, 21:15)
Steve Carell interpreta un uomo che, dopo aver perso la memoria a causa di un’aggressione, trova una straordinaria via di guarigione costruendo un villaggio in miniatura.
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I Due Superpiedi Quasi Piatti (Sky Cinema Collection, 21:15)
Bud Spencer e Terence Hill interpretano due disoccupati che tentano una rapina ma finiscono per errore ad arruolarsi nel corpo di polizia di Miami.
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Cattivissimo me (Sky Cinema Family, 21:00)
Il malvagio supercattivo Gru pianifica il furto della Luna, ma i suoi piani vengono stravolti dall’arrivo di tre dolcissime bambine orfane.
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Justice League (Sky Cinema Action, 21:00)
Batman e Wonder Woman uniscono le forze con i più grandi eroi della Terra per affrontare una catastrofica minaccia aliena pronta a distruggere il pianeta.
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L’esercito delle 12 scimmie (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Bruce Willis interpreta un detenuto inviato indietro nel tempo dal futuro per scoprire l’origine di un virus letale che ha sterminato l’umanità.
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Chiedimi se sono felice (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Il celebre trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo mette in scena una divertente e toccante storia di amicizia, amore e grandi sogni teatrali spezzati.