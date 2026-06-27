Nella puntata di venerdì 26 giugno 2026 di Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, hanno conquistato il titolo Le Mentine. La nuova squadra è composta da Carlotta, Nicole e Lucrezia: due sorelle e un’amica provenienti dalla provincia di Parma.

Due delle concorrenti arrivano da Fidenza, mentre la terza vive a Pellegrino Parmense. Il nome scelto dalla squadra nasce da una passione comune per i costumi di Carnevale: il travestimento più memorabile è stato quello da pacchetto di mentine.

Le Mentine sono riuscite a conquistare l’accesso all’Ultima Catena al loro primo tentativo da campionesse. Nel gioco finale, però, non hanno indovinato la parola misteriosa e non hanno vinto il montepremi di 3.875 euro. La soluzione corretta della serata era “Presenza”.

Le Mentine: la sfida contro I Vai e Vieni a Reazione a Catena

Le Mentine hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, I Vai e Vieni. Il trio ha così ottenuto il passaggio di testimone nella puntata del 26 giugno 2026, arrivando fino al gioco finale di Reazione a Catena.

Carlotta, Nicole e Lucrezia hanno mostrato fin da subito una buona intesa. Il loro legame, formato da due sorelle e un’amica di lunga data, ha dato alla squadra una comunicazione naturale e immediata, fondamentale nelle prove più veloci del programma.

Il pubblico ha notato anche il nome originale scelto dalle concorrenti. Le Mentine è infatti un riferimento diretto ai loro costumi di Carnevale e, in particolare, a un travestimento da pacchetto di mentine rimasto nella memoria del gruppo.

Dopo aver superato I Vai e Vieni, la squadra emiliana ha guadagnato l’accesso all’Ultima Catena, dove ha tentato di conquistare la prima vincita.

Ultima Catena: soluzione “Presenza” e montepremi da 3.875 euro

Le Mentine sono arrivate all’Ultima Catena con un montepremi che, tra dimezzamenti e l’acquisto della parola finale, è sceso fino a 3.875 euro.

Il trio ha provato a trovare il collegamento corretto tra gli indizi, ma la risposta scelta non si è rivelata quella giusta. La parola misteriosa della puntata del 26 giugno 2026 era “Presenza”.

Per Carlotta, Nicole e Lucrezia non è quindi arrivata la vincita in gettoni d’oro. Le Mentine, però, conserveranno il titolo di campionesse e torneranno nella puntata successiva per provare di nuovo a raggiungere l’Ultima Catena.

Il video del gioco finale è disponibile nella puntata integrale di Reazione a Catena, intorno al minuto 66.

Reazioni social: il nome Le Mentine incuriosisce il pubblico

L’arrivo de Le Mentine a Reazione a Catena ha subito attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto per il nome scelto dalla squadra. Il riferimento ai costumi di Carnevale e al travestimento da pacchetto di mentine ha dato al trio un’identità subito riconoscibile.

Anche la loro composizione ha incuriosito gli spettatori: due sorelle insieme a un’amica, tutte provenienti dalla provincia di Parma. Un mix che potrebbe rivelarsi vincente nelle prossime puntate.

Il mancato successo all’Ultima Catena ha lasciato un po’ di amarezza, ma la squadra potrà ripartire nella prossima puntata. La soluzione “Presenza” era quella corretta e Le Mentine avranno una nuova occasione per cercare la loro prima vincita.

Reazione a Catena: chi sono Le Mentine

Le Mentine sono la squadra campione di Reazione a Catena nella puntata del 26 giugno 2026. Il trio è composto da Carlotta, Nicole e Lucrezia.

Carlotta è una delle due sorelle della squadra e viene dalla provincia di Parma.

Nicole è l’altra sorella del gruppo. Anche lei arriva da Fidenza.

Lucrezia è l’amica che completa il trio e viene da Pellegrino Parmense.

Le Mentine provengono dunque dalla provincia di Parma: due concorrenti da Fidenza e una da Pellegrino Parmense. Al momento non sono state rese note le età precise delle tre campionesse.

Nella loro prima Ultima Catena non sono riuscite a vincere i 3.875 euro in palio, ma torneranno nella prossima puntata per difendere il titolo e tentare di portare a casa il montepremi.