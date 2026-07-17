Inizia venerdì 17 luglio, su Rai 1, la nuova edizione di Codice. Il programma è visibile in seconda serata, a partire dalle ore 00:20 circa.

Codice Rai 1, la rivoluzione dell’Agentic AI

Alla conduzione di Codice torna Barbara Carfagna e il format, proposto anche in streaming e on demand su RaiPlay, apre con una lunga inchiesta dedicata all’intelligenza artificiale. In particolare è dato spazio ai sistemi che non si limitano più solamente a fornire delle risposte a determinate domande, bensì agiscono in determinati situazioni di vita quotidiana.

Si tratta dei cosiddetti Agentic AI, sistemi capaci non soltanto di elaborare informazioni e generare contenuti, ma di prendere iniziativa, definire strategie, coordinarsi con altri agenti e portare a termine autonomamente compiti complessi.

I diversi campi di applicazione

Codice, nella puntata del 17 luglio, mette alla prova l’Agentic AI, dimostrando come l’intelligenza artificiale si sia evoluta nel corso degli anni. Fra i settori maggiormente rivoluzionati c’è quello dei videogiochi, dove i personaggi, grazie all’IA, sono in grado di simulare e riconoscere emozioni umane, sulla base delle quali si hanno determinate modifiche ai comportamenti.

A Bollywood, poi, è mostrato come i sistemi tecnologici siano in grado di produrre intere scene di film a partire da un solo comando vocale. Gli agenti artificiali hanno un ruolo molto importante anche all’interno delle aziende: dalla gestione dei dati all’assistenza ai clienti, dalla produzione di documenti al coordinamento delle attività, l’IA è sempre più centrale nei processi aziendali. Anche il turismo rischia di subire delle profonde modifiche, con gli assistenti digitali che sono oramai in grado di costruire un’intera vacanza.

Non mancano, tuttavia, delle criticità. Ad esempio nel settore della finanza: i sistemi di Agentic AI si trasformano in degli agenti trader, con delle problematiche legate al controllo delle loro azioni.

Codice Rai 1, le interviste

Durante la puntata del 17 luglio di Codice, la conduttrice Barbara Carfagna intervista in esclusiva Travis Kalanick, che dopo aver fondato Uber ha deciso di lavorare per cercare di rivoluzionare altri settori.

Il docente Matteo Flora, poi, racconta ciò che è accaduto durante un periodo di convalescenza. Mentre era assente il suo team di agenti artificiali lo hanno sostituito in gran parte del lavoro in modo impercettibile dall’esterno.

L’economista Fabio Pammolli propone un focus su AI4I, l’Istituto italiano per l’Intelligenza Artificiale, impegnato nella ricerca e nello sviluppo di applicazioni strategiche per il sistema produttivo nazionale.

Infine, l’artista e ricercatrice Oriana Persico accompagno il pubblico alla scoperta della datapoiesi, nella quale i dati diventano materia viva e l’IA lavora alla costruzione di nuove forme di conoscenza e relazione con l’ambiente.