TIM Summer Hits 2026 prima puntata
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TIM Summer Hits 2026, la prima puntata: da Angelina Mango a Fabri Fibra, il cast e la scaletta

Matteo Tuveri
17 Luglio 2026 2 Minuti di lettura
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Venerdì 17 luglio va in onda la prima puntata del TIM Summer Hits 2026. La kermesse musicale è proposta su Rai 1 dalle ore 21:30 circa.

TIM Summer Hits 2026 prima puntata scaletta

 

TIM Summer Hits 2026 prima puntata, riconfermata la coppia di conduttori

Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, il TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM curato da Friends TV in collaborazione con Roma Capitale e con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Proprio come l’anno scorso, la conduzione del TIM Summer Hits è affidata alla coppia composta da Carlo Conti e da Andrea Delogu. Il primo, ex direttore artistico del Festival di Sanremo, guida quest’anno la kermesse per la terza stagione di fila. La seconda, invece, è la veterana della trasmissione, avendo condotto tutte le edizioni fino a ora disputate.

Quattro prime serate ambientate in Piazza del Popolo

La quinta edizione del TIM Summer Hits 2026 è formata da un totale di cinque puntate. Le prime quattro sono inedite e contengono altrettante serate dedicate ai migliori artisti della musica italiana e non solo. La quinta, invece, è Il meglio di TIM Summer Hits e racchiude i momenti migliori accaduti durante l’intera edizione. Tutte le serate del format sono ambientate presso Piazza del Popolo di Roma.

Oltre che in televisione è possibile seguire i concerti anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay. Inoltre, le performance musicali sono fruibili, in tempo reale, su Rai Radio2 con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi.

TIM Summer Hits 2026 prima puntata cast

TIM Summer Hits 2026 prima puntata, la scaletta

Nella prima puntata del TIM Summer Hits salgono sul palco diversi artisti. In primis è possibile ascoltare, in tempo reale, il singolo Canto d’amore, firmato da Angelina Mango e da Marco Mengoni. Direttamente dall’ultima edizione del Festival di Sanremo sono accolti i primi tre classificati, ovvero Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga. A loro si aggiungono anche Serena Brancale, Samurai Jay, Tommaso Paradiso e Arisa.

Spazio, durante l’appuntamento che apre l’edizione del TIM Summer Hits, ad Anna e Annalisa, due fra le artiste più ascoltate del nostro paese. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti dell’estate con la hit Scusa Sorry Lo Siento, oltre ai The Kolors, Emma, Fabri Fibra, Emis Killa e Fred De Palma.

Nella scaletta della prima puntata, infine, sono accolti anche Noemi, Gaia, Irama e The Bausa, band house norvegese nota per la canzone Magnetic.

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