Venerdì 17 luglio va in onda la prima puntata del TIM Summer Hits 2026. La kermesse musicale è proposta su Rai 1 dalle ore 21:30 circa.

TIM Summer Hits 2026 prima puntata, riconfermata la coppia di conduttori

Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, il TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM curato da Friends TV in collaborazione con Roma Capitale e con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Proprio come l’anno scorso, la conduzione del TIM Summer Hits è affidata alla coppia composta da Carlo Conti e da Andrea Delogu. Il primo, ex direttore artistico del Festival di Sanremo, guida quest’anno la kermesse per la terza stagione di fila. La seconda, invece, è la veterana della trasmissione, avendo condotto tutte le edizioni fino a ora disputate.

Quattro prime serate ambientate in Piazza del Popolo

La quinta edizione del TIM Summer Hits 2026 è formata da un totale di cinque puntate. Le prime quattro sono inedite e contengono altrettante serate dedicate ai migliori artisti della musica italiana e non solo. La quinta, invece, è Il meglio di TIM Summer Hits e racchiude i momenti migliori accaduti durante l’intera edizione. Tutte le serate del format sono ambientate presso Piazza del Popolo di Roma.

Oltre che in televisione è possibile seguire i concerti anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay. Inoltre, le performance musicali sono fruibili, in tempo reale, su Rai Radio2 con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi.

TIM Summer Hits 2026 prima puntata, la scaletta

Nella prima puntata del TIM Summer Hits salgono sul palco diversi artisti. In primis è possibile ascoltare, in tempo reale, il singolo Canto d’amore, firmato da Angelina Mango e da Marco Mengoni. Direttamente dall’ultima edizione del Festival di Sanremo sono accolti i primi tre classificati, ovvero Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga. A loro si aggiungono anche Serena Brancale, Samurai Jay, Tommaso Paradiso e Arisa.

Spazio, durante l’appuntamento che apre l’edizione del TIM Summer Hits, ad Anna e Annalisa, due fra le artiste più ascoltate del nostro paese. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti dell’estate con la hit Scusa Sorry Lo Siento, oltre ai The Kolors, Emma, Fabri Fibra, Emis Killa e Fred De Palma.

Nella scaletta della prima puntata, infine, sono accolti anche Noemi, Gaia, Irama e The Bausa, band house norvegese nota per la canzone Magnetic.