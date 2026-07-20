Porta a Porta, celebre talk di Rai 1 con Bruno Vespa, festeggia i 30 anni e la TV di Stato ha deciso di omaggiare la lunga storia del programma. Per questo, dal 20 luglio va in onda Porta a Porta 30 anni Un’estate di ricordi, trasmesso in seconda serata sull’ammiraglia.

Porta a Porta 30 anni Un’estate di ricordi, un format costruito attingendo dall’archivio storico

Porta a Porta 30 anni Un’estate di ricordi rientra nelle iniziative che la Rai ha avviato, nel 2026, per festeggiare l’importante anniversario del programma. A gennaio, sempre sull’ammiraglia ma in prima serata, era andato in onda lo speciale Speciale Porta a porta – 30 anni della nostra vita, con i leader politici del nostro paese e i volti di punta della Rai accolti come ospiti e con un messaggio scritto per l’occasione da Papa Leone.

Porta a Porta 30 anni Un’estate di ricordi è formato, invece, da quattro appuntamenti. Essi sono realizzati attingendo dall’archivio storico del talk e contengono numerosi momenti cult del format, oltre che alcuni passaggi chiave della storia contemporanea italiana e internazionale.

La programmazione tv

La prima puntata va in onda, su Rai 1, lunedì 20 luglio. La seconda, invece, è prevista 24 ore dopo, martedì 21 luglio. Una settimana più tardi, ovvero il 27 e il 28 luglio, sono proposte la terza e la quarta puntata. Gli speciali, oltre che in televisione, sono visibili anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Porta a Porta, nelle migliaia di puntate trasmesse, ha raccontato, con la conduzione di Bruno Vespa, alcuni fra i principali accadimenti del mondo della politica. Non a caso ha preso il soprannome di Terza Camera del Parlamento. Inevitabilmente, nei quattro appuntamenti la politica è protagonista, con le interviste che il giornalista ha effettuato a dieci Presidenti del Consiglio, da Romano Prodi a Giorgia Meloni.

Porta a Porta 30 anni Un’estate di ricordi, i casi di cronaca e lo spettacolo

Durante le puntate si ha modo di ripercorrere alcuni dei casi di cronaca nera più noti del paese. A tal proposito, Vespa ha cambiato il modo di parlarne, introducendo nel 2001 i plastici, ovvero dei modellini nei quali sono ricreate le scene del crimine.

Nei quattro speciali, poi, c’è tanto costume e medicina, grazie ai quali è possibile vedere quanto sia cambiata l’Italia nel corso dei decenni. Infine ci sono i grandi personaggi dello spettacolo e della musica. Sono moltissimi gli ospiti illustri che hanno partecipato al talk, da Alberto Sordi a Gigi Proietti, passando per Mike Bongiorno, Raffaella Carrà e Luciano Pavarotti.