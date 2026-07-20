Sono giunte al termine le registrazioni de L’Isola dei Famosi. Mentre il cast torna in Italia fervono le indiscrezioni in merito alla prossima edizione.

L’Isola dei Famosi registrazioni, le parole di Selvaggia Lucarelli

A comunicare ufficialmente la fine delle registrazioni de L’Isola dei Famosi è la conduttrice Selvaggia Lucarelli. La giornalista, che sarà la padrona di casa della nuova edizione dei reality, ha pubblicato un lungo post sulle proprie pagine social, nel quale ha ammesso: “Sole, pioggia, vento, umidità, la coda di un tifone, 41 giorni nelle Filippine, più di 200 persone sul set, 70 cambi d’abito, un numero imprecisato di set e ciak, 150 litri d’acqua persi e bevuti, un centinaio di nomi nuovi imparati di persone, animali, isole e conchiglie“.

La conduttrice prosegue: “La fine dell’Isola dei Famosi porta con sé un senso di vuoto, ma anche di pienezza perché ogni granello di questa esperienza è stato nutrito dalla dedizione, dalla profonda passione che serve per infilarsi nella bolla paradisiaca e infernale di lavoro, caldo, stelle, amicizie e salsedine che è l’incredibile set del programma più complesso di sempre“.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli è terminato: “Al di là di come andrà, di cosa si dirà, essere la conduttrice è stato gioia e fatica ma soprattutto un onore, e sappiate che non ho mai perso di vista una cosa: e cioè che sono l’ultimo anello di una catena straordinaria, il volto che porta alla luce il lavoro di tutti, e per questo il mio cuore è colmo di profonda e immensa gratitudine verso ognuno di voi“.

La smentita delle varie indiscrezioni

La futura conduttrice del reality, sui social, ha poi commentato le numerose indiscrezioni che sono circolate in merito al gioco. Sui social e non solo, infatti, hanno girato diverse notizie, dalle possibili eliminazioni alle dinamiche fra i concorrenti, passando addirittura alla possibile vincitrice. Voci, queste, che Lucarelli ha tenuto a smentire in maniera categorica: “A parte che non comprendo il perché bisognerebbe spoilerare i passaggi di un prodotto a cui stanno lavorando centinaia di persone dall’altra parte del mondo. L’unica cosa vera che ho letto finora è che io ho preso un gatto. Il resto è praticamente solo fuffa“.

L’Isola dei Famosi registrazioni, Mediaset punta sul massimo riserbo

Nonostante le registrazioni siano terminate, la decisione di Mediaset è quella di mantenere il massimo riserbo su tutti gli aspetti che riguardano la produzione, cast compreso. Anche in questo caso sono circolati molti nomi e alcuni sono stati pressoché per certi, da Francesco Chiofalo a Il Musazzi, passando per Zeudi Di Palma, Anna Lou Castoldi, Eva Grimaldi e Pierpaolo Pretelli. Nessuna conferma, comunque, è mai arrivata né dal Biscione né dagli interessati.

La certezza è la location. Le riprese, infatti, si sono svolte nelle Filippine, nelle splendide isole dell’arcipelago di Caramoan. La messa in onda delle puntate è prevista nella prima serata di Canale 5 nel periodo compreso fra dicembre e gennaio.