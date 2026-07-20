Questa sera su Italia 1 va in onda Cash Out 2 High Rollers, film d’azione e thriller del 2025 con protagonista John Travolta. La pellicola è il sequel di Cash Out – I maghi del furto e riporta al centro della storia il ladro professionista Mason Goddard, costretto a tornare in azione dopo un evento improvviso che mette in pericolo la donna che ama.

Il film unisce rapine, casinò, criminalità organizzata e tensione sentimentale. Mason, che sembrava ormai pronto a lasciarsi alle spalle il mondo del crimine, viene trascinato in una nuova missione ad alto rischio. Questa volta la posta in gioco non è soltanto il denaro, ma anche la vita di Amelia Decker.

Regia, produzione e protagonisti del film Cash Out 2 High Rollers

Cash Out 2 High Rollers è diretto da Randall Emmett, accreditato con lo pseudonimo Ives. La sceneggiatura è firmata da Chris Sivertson.

Il protagonista è John Travolta, che torna nel ruolo di Mason Goddard, ladro esperto e carismatico. Accanto a lui c’è Gina Gershon, che interpreta Amelia Decker, la donna amata da Mason e figura centrale dell’intera vicenda.

Nel cast compaiono anche Lukas Haas, Quavo, Danny Pardo, Demián Castro, Natali Yura, Noel Gugliemi, Swen Temmel, Alex Hurt, Kelly Greyson e Meadow Williams.

Il film è una produzione statunitense e appartiene al filone degli action thriller costruiti intorno a rapine spettacolari, doppi giochi e criminali rivali. Al centro della narrazione ci sono il colpo a un casinò, una cassaforte protetta da sistemi di sicurezza avanzati e la necessità di salvare una persona cara.

Dove è stato girato?

Cash Out 2 High Rollers è stato girato negli Stati Uniti, in particolare nel Mississippi. Le riprese hanno interessato anche il Scarlet Pearl Casino Resort, a D’Iberville, e altre zone della Mississippi Gulf Coast.

L’ambientazione del casinò è fondamentale per l’atmosfera del film. Gli spazi eleganti, le sale da gioco e i sistemi di sicurezza creano il contesto ideale per una rapina costruita tra tensione, inganni e azione.

Trama del film Cash Out 2 High Rollers

La trama di Cash Out 2 High Rollers segue Mason Goddard, un ladro professionista che ha provato a lasciarsi alle spalle la vita criminale. Dopo l’ultimo colpo, Mason vive una fase apparentemente più tranquilla insieme ad Amelia Decker, la donna che ama, e alla sua vecchia squadra.

La serenità, però, dura poco. Durante il matrimonio di due amici, un gruppo armato guidato da Abel Salazar irrompe alla cerimonia e rapisce Amelia. Per riaverla viva, Mason viene costretto ad accettare una missione rischiosissima.

Il piano prevede l’infiltrazione nello sfarzoso Scarlet Pearl Casino, controllato da Zade Black, potente boss criminale e fratello di Salazar. Mason deve raggiungere una cassaforte ultratecnologica situata all’ultimo piano e rubare un misterioso oggetto custodito al suo interno.

Per portare a termine il colpo, Mason riunisce la sua squadra e assume una nuova identità. Ogni passo, però, è osservato da Salazar, che controlla a distanza le mosse del gruppo. Intanto l’FBI segue la vicenda e le organizzazioni criminali coinvolte sono pronte a tutto pur di difendere i propri interessi.

Mason si ritrova così intrappolato tra il desiderio di salvare Amelia e la necessità di sopravvivere a un’operazione quasi impossibile. Il colpo diventa una corsa contro il tempo, in cui fiducia, sangue freddo e capacità di improvvisare fanno la differenza.

Spoiler finale

Nel finale di Cash Out 2 High Rollers, Mason porta avanti il colpo al casinò cercando di rispettare le condizioni imposte da Salazar, ma il suo vero obiettivo resta salvare Amelia. La rapina si trasforma presto in uno scontro più ampio, perché dietro la cassaforte e all’oggetto custodito si nascondono interessi criminali molto più grandi.

Mason riesce a usare la propria esperienza per ribaltare la situazione. La squadra sfrutta le falle del sistema di sicurezza e le tensioni tra i criminali rivali per arrivare al cuore del piano. Il protagonista comprende che Salazar non ha mai avuto intenzione di lasciarlo andare davvero libero e decide quindi di giocare d’anticipo.

Dopo una serie di scontri e tradimenti, Mason riesce a mettere in salvo Amelia e a sfuggire al controllo dei suoi nemici. Il finale conferma il legame tra i due protagonisti e lascia aperta la possibilità di nuove missioni per Mason e la sua squadra.

Cast completo del film Cash Out 2 High Rollers

Il cast di Cash Out 2 High Rollers ruota intorno a John Travolta, protagonista assoluto del film. Accanto a lui troviamo volti noti del cinema e della televisione americana, impegnati in una storia fatta di rapine, criminali rivali e fughe ad alta tensione.

Ecco il cast principale del film: