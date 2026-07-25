Domenica 26 luglio torna, con una nuova puntata, il programma Melaverde. La trasmissione, che mostra come sempre alcune delle bellezze naturalistiche e culturali del nostro paese, prende il via alle ore 11:50 circa, su Canale 5.

Melaverde puntata 26 luglio, Ellen Hidding alla scoperta del Bienno

Al timone di Melaverde torna la coppia formata da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. I due analizzano altrettante zone del nostro paese, nell’appuntamento che è proposto anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Hidding, nel corso della puntata di oggi, si reca a Bienno. Si tratta di un piccolo borgo di appena 3 mila abitanti situato nella provincia di Brescia e membro del cosiddetto club de I Borghi più belli d’Italia.

La padrona di casa concentra la sua narrazione su uno dei simboli del territorio, che ha contribuito a rendere il luogo così come è oggi: stiamo parlando del ferro.

La storia del Silter

Hidding, a Melaverde di oggi, parla in primis della lavorazione del ferro, a cui è dedicato anche un importante polo museale. D’altronde, tale elemento ha rappresentato il principale volano per la crescita economica e lo sviluppo sociale di Bienno.

A seguire è protagonista il settore caseario. Le telecamere del programma, infatti, raccontano in che modo le mani sapienti dei lavoratori locali siano in grado di trasformare il latte nel tradizionale Silter. Si tratta di un formaggio a pasta dura che necessita di una stagionatura di almeno 100 giorni e che ha ricevuto la Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Il viaggio della conduttrice a Bienno giunge al termine con un focus che è proposto sull’antica arte norcine che ancora oggi continua a regalare dei sapori straordinari.

Melaverde puntata 26 luglio, il Parco Nazionale delle Cinque Terre

Vincenzo Venuto, a Melaverde di domenica 26 luglio, si reca molto più a sud rispetto alla collega, concentrando il proprio viaggio nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, in Liguria. Istituita ufficialmente nel 1999, tale area verde contiene al proprio interno uno scrigno di meraviglie naturalistiche.

Il conduttore firma un racconto di natura, ricerca e sapori tradizionali. Il Parco si suddivide sostanzialmente in due parti: la prima è quella costiera, la seconda invece si estende sul mare.

Venuto, dopo aver mostrato alcuni dei luoghi più iconici di tale zona, racconta le storie di coloro che tutti i giorni sono impegnati nelle attività di valorizzazione e tutela. Il loro è un lavoro costante, che permette ogni giorno ai tanti visitatori di ammirare le bellezze del Parco.