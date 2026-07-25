Cosa vedere stasera in TV, domenica 26 luglio 2026? La prima serata propone divulgazione, serie, cinema, crime, teatro, talent show e grandi film. Su Rai 1 torna Alberto Angela con Noos – L’avventura della conoscenza, mentre Canale 5 trasmette nuovi episodi della serie turca Racconto di una notte.
Tra le altre proposte spiccano Juventus. Primo amore su Rai 2, Che ci faccio qui su Rai 3, la commedia Compagni di scuola su Rete 4, Le Iene presentano: il verdetto su Italia 1, Operazione sottoveste su La7, Italia’s Got Talent su TV8 e lo spettacolo teatrale Tel chi el telùn sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza. Alberto Angela conduce una nuova puntata del programma dedicato a scienza, natura, tecnologia e grandi temi della conoscenza.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte. Nuovi episodi della serie turca con Mahir e Canfeza al centro della storia.
- Rai 2, ore 21:00 – Juventus. Primo amore. Documentario sportivo dedicato al decennio d’oro bianconero tra il 1975 e il 1985.
- Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – La casa degli altri. Domenico Iannacone racconta luoghi, persone e storie ai margini.
- Italia 1, ore 21:22 – Le Iene presentano: il verdetto. Inchieste e casi di cronaca raccontati con il linguaggio del programma di Italia 1.
- TV8, ore 21:45 – Italia’s Got Talent. Nuovo appuntamento con il talent show condotto da Alessandro Cattelan.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza – Divulgazione con Alberto Angela.
- Rai 2, ore 21:00 – Juventus. Primo amore – Documentario sportivo.
- Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – La casa degli altri – Reportage con Domenico Iannacone.
- Rai 4, ore 21:20 – Rovine – Film horror.
- Rai 5, ore 21:19 – The Way Back – Film drammatico e d’avventura.
- Rai Movie, ore 21:10 – The Wolf of Wall Street – Film diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio.
- Rai Premium, ore 21:20 – Tim Summer Hits – Musica e spettacolo.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:33 – Compagni di scuola – Commedia corale diretta e interpretata da Carlo Verdone.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – Serie turca, episodi 59, 60 e 61.
- Italia 1, ore 21:22 – Le Iene presentano: il verdetto – Inchiesta e crime.
- 20, ore 21:23 – Drive Angry – Film action, fantasy e thriller con Nicolas Cage.
- Iris, ore 21:14 – Agents secrets – Film d’azione e spionaggio con Vincent Cassel e Monica Bellucci.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – Operazione sottoveste – Commedia di guerra con Cary Grant e Tony Curtis.
- TV8, ore 21:45 – Italia’s Got Talent – Talent show con Alessandro Cattelan ed Elettra Lamborghini.
- Nove, ore 21:30 – Tel chi el telùn – Lo storico spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo.
- Nove, ore 23:15 – I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo – Teatro e comicità.
I film di stasera in TV domenica 26 luglio 2026
- Compagni di scuola – Rete 4, ore 21:33. Un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova molti anni dopo, facendo emergere nostalgie, fallimenti, ambizioni e vecchie ferite.
- Operazione sottoveste – La7, ore 21:15. Un sommergibile americano, danneggiato e dipinto di rosa, attraversa mille imprevisti durante la Seconda guerra mondiale.
- Rovine – Rai 4, ore 21:20. Due coppie in vacanza in Messico raggiungono un sito archeologico isolato e si ritrovano intrappolate in un incubo.
- The Way Back – Rai 5, ore 21:19. Un gruppo di prigionieri fugge da un gulag sovietico e affronta un viaggio estremo attraverso territori ostili.
- The Wolf of Wall Street – Rai Movie, ore 21:10. Martin Scorsese racconta l’ascesa e la caduta di Jordan Belfort, broker di Wall Street travolto da eccessi, denaro e illegalità.
- Drive Angry – 20, ore 21:23. Un uomo torna dall’inferno per salvare una bambina e vendicarsi di una setta criminale.
- Agents secrets – Iris, ore 21:14. Due agenti segreti si ritrovano coinvolti in una missione pericolosa tra intrighi internazionali e tradimenti.
I film su Sky Cinema domenica 26 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – L’infiltrata. Film in prima TV ispirato alla storia vera di Aranzazu Berradre Marín, giovane agente infiltrata nell’organizzazione terroristica ETA.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – Troy. Kolossal storico con Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Per qualche dollaro in più. Il western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Gian Maria Volonté.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Kung Fu Panda 3. Avventura animata con Po alle prese con nuove sfide e con le proprie origini.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – Wonder Woman. Film supereroistico con Gal Gadot.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – La legge della notte. Crime drama diretto e interpretato da Ben Affleck.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – This Time Next Year – Cosa fai a Capodanno? – Commedia romantica.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Ogni maledetta domenica. Dramma sportivo diretto da Oliver Stone.
Stasera in TV, domenica 26 luglio: la scelta migliore
Chi ama la divulgazione può scegliere Noos – L’avventura della conoscenza su Rai 1, mentre Canale 5 punta sulla serialità turca con Racconto di una notte. Rai 2 dedica invece la serata alla storia sportiva della Juventus con Juventus. Primo amore.
Per chi cerca il cinema in chiaro, le alternative più forti sono Compagni di scuola su Rete 4, Operazione sottoveste su La7, The Wolf of Wall Street su Rai Movie, Rovine su Rai 4 e The Way Back su Rai 5.
Su Sky Cinema spiccano L’infiltrata su Sky Cinema Uno, Troy su Sky Cinema Due, Per qualche dollaro in più su Sky Cinema Collection, Wonder Woman su Sky Cinema Action e Ogni maledetta domenica su Sky Cinema Drama.