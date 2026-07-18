Domenica 19 luglio, su Canale 5, torna con una nuova puntata Melaverde. La trasmissione è proposta, come di consueto, alle ore 11:50 circa.

Melaverde puntata 19 luglio, la Bassa Friulana

Alla conduzione di Melaverde di domenica 19 luglio c’è la coppia formata da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Come sempre, i due affrontano diversi itinerari per raccontare la bellezza culturale e naturalistica del nostro paese.

Hidding, nella puntata odierna della trasmissione, visita la Bassa Friulana. Si tratta di un territorio molto vasto e che è caratterizzato dalla presenza delle risorgive, sorgenti naturali di acqua dolce che affiorano nelle pianure.

La padrona di casa racconta, in primis, la storia di questo luogo. Per lungo tempo, infatti, il territorio era formato da paludi e da una vegetazione molto fitta, che rendeva di fatto impossibile la vita. Nel ‘900 tutto è cambiato: le bonifiche hanno permesso all’uomo di vivere nell’area, che nel frattempo è diventata fertile per l’agricoltura.

La filiera del pioppo

Ellen Hidding, durante Melaverde di domenica 19 luglio, propone un lungo approfondimento sul pioppo. La coltivazione di tale pianta si è diffusa notevolmente con il passare del tempo, aumentando la produzione del legno da trancia per compensati e imballaggi.

La conduttrice, nella puntata, racconta l’intera filiera del settore, dalla fase iniziale di coltivazione fino alla produzione finale dei pannelli utili per creare i mobili. Il viaggio di Hidding procede con la storia di Manuela, che da diverso tempo ha deciso di investire nella coltivazione dell’orzo.

Melaverde puntata 19 luglio, la Valchiavenna

Vincenzo Venuto, nel corso di Melaverde di oggi, analizza la Valchiavenna, la valle posta nell’estremo nord della Lombardia. Un viaggio contraddistinto dalla natura e dalle tradizioni di questo territorio, che da sempre è profondamente legato alla montagna.

Il conduttore ammira, in primis, le cascate dell’Acqua Fraggia, che con il loro spettacolare doppio salto hanno incantato, in passato, persino Leonardo Da Vinci. In seguito è incontrata Elisa, che racconta come ha preso la decisione, che ha cambiato la sua vita, di abbandonare il suo lavoro per dedicarsi alla coltivazione di mirtilli, lamponi e more. Maurizio, invece, parla della sua attività, che consiste nel recupero di terrazzamenti e muretti a secco per rilanciare la viticoltura biologica.

Dopo un rapido approfondimento sui crotti, cantine naturali usate per la stagionatura di formaggi, salumi e vini, Venuto incontra Kevin, giovane allevatore specializzato nella selezione della razza Bruna. Infine è intervistato Guido, storico nonché grande conoscitore della Valchiavenna.