È la Puglia la regione protagonista della puntata di Linea Verde in onda domenica 2 agosto. La trasmissione prende il via alle ore 12:20 circa, come sempre su Rai 1.

Linea Verde 2 agosto, il ricordo di Domenico Modugno

Al timone di Linea Verde torna la coppia formata da Margherita Granbassi e Tinto, ovvero i presentatori del format per tutta la durata dell’estate. L’appuntamento ha una durata di circa 50 minuti ed è visibile, oltre che in televisione, anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Il viaggio alla scoperta della Puglia prende il via da uno dei luoghi più iconici della regione. Si tratta di Polignano a Mare, cittadina di poco più di 17 mila abitanti nota soprattutto per le numerose scogliere a picco sul mare.

I conduttori accolgono il pubblico ai piedi della statua che omaggia Domenico Modugno. L’interprete, autore di brani come Nel blu dipinto di blu, è nato proprio a Polignano, alla quale è sempre stata molto legata.

Tinto fra Polignano a Mare e Monopoli

Tinto, durante Linea Verde del 2 agosto, incontra Peppino. Si tratta di un artigiano che in un vecchio frantoio riconvertito in laboratorio dà nuova vita alle lastre di vetro dismesse. Con fantasia e manualità riesce a dar vita a delle lampade a forma di tartaruga.

Il conduttore intraprende, poi, l’iconica Via Traiana, fino ad arrivare a Monopoli. Una volta qui entra in un antico villaggio rupestre che risale all’XI – XII secolo. Infine, il presentatore raggiunge un’antica masseria per raccontare la storia di una famiglia che per generazioni ha lavorato la terra, tra gli ulivi e la macchia mediterranea.

Linea Verde 2 agosto, i Trulli di Alberobello

Margherita Granbassi, durante Linea Verde del 2 agosto, visita il cuore della Murgia, concentrandosi soprattutto su Alberobello. Si tratta di una delle località italiane più visitate al mondo, contraddistinta dalla presenza degli innumerevoli Trulli, che testimoniano la tradizione e l’ingegno della vita contadina.

Durante il viaggio, Granbassi incontra Lucia, una delle custodi dell’arte della lavorazione delle orecchiette, tipico formato di pasta che è un simbolo della regione. Per parlare dell’agricoltura e dei suoi ritmi lenti la presentatrice raggiunge Putignano, città che conta circa 25 mila residenti e che è situata in provincia di Bari.

Per il gran finale, i conduttori si ritrovano a Polignano a Mare. Dai luoghi più iconici del borgo, i due padroni di casa gustano alcune delle più note prelibatezze locali.