Domenica 26 luglio torna, su Rai 1, il format Linea Verde. La puntata è trasmessa, come sempre, alle ore 12:20 circa.

Linea Verde 26 luglio, la Sicilia sud-orientale

Al timone di Linea Verde di domenica 26 luglio torna la coppia formata da Margherita Granbassi e da Tinto, ovvero i conduttori di tutti gli appuntamenti della versione estiva della trasmissione. Essa, in occasione della puntata di oggi, si concentra sulla Sicilia sud-orientale, in un itinerario che coinvolge, fra le altre, le località Noto, Marzamemi e l’Oasi di Vendicari.

Proprio Noto è il punto di partenza di Tinto, che in tale cittadina ammira il grande patrimonio artistico dell’arte barocca. Poi si sposta nelle campagne, dalle quali propone un focus sull’agricoltura biologica capace di guardare al futuro senza dimenticare la tradizione.

La pesca e la cucina di Marzamemi

Il viaggio del conduttore, a Linea Verde di oggi, procede a Marzamemi, dove approfondisce il lungo legame che tale borgo ha con la pesca, una delle attività maggiormente praticate. Inevitabile è anche lo spazio dedicato alla cucina locale, che qui è dominata soprattutto dai frutti di mare. Il presentatore parla di alcune ricette che sono tramandate da generazioni e che raccontano il valore della memoria e della convivialità.

Anche il percorso di Margherita Granbassi parte da Noto, con una visita al suo centro storico che è dominato dalla pietra dorata che ha reso celebre il barocco della città. La presentatrice mostra le caratteristiche che hanno contribuito la città a entrare nell’elenco dei beni Patrimonio UNESCO, poi raggiunge una cava dismessa per incontrare uno scultore erede dell’antica tradizione degli scalpellini netini.

Linea Verde 26 luglio, le meraviglie dell’Oasi di Vendicari

Margherita Granbassi, durante l’appuntamento, si sposta dal centro cittadino e raggiunge l’Oasi di Vendicari. Si tratta di uno dei più importanti scrigni di biodiversità del Mediterraneo anche grazie alla presenza dei pantani che fungono da luogo di sosta nella migrazione degli uccelli. In tale località, Granbassi incontra un fotografo naturalista che da anni dedica la sua attività all’osservazione dell’ecosistema presente in questa aria verde.

Per terminare il viaggio, Tinto e Margherita Granbassi fanno ritorno nuovamente a Noto. Proprio di fronte alla Cattedrale, i due conduttori salutano il pubblico gustando i sapori della tradizione siciliana, a partire da quello delle granite.

La puntata, oltre che in televisione, è visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.