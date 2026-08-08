Sabato 8 agosto prende il via Azzurro Storie di Mare 2026. La trasmissione inizia a partire dalle ore 11:30 circa, su Rai 1.

Azzurro Storie di Mare 2026, confermato alla conduzione Beppe Convertini

Quella in onda nell’estate 2026 è, per Azzurro Storie di Mare, la sesta edizione. Come le precedenti, gli appuntamenti sono proposti esclusivamente sulla rete ammiraglia della TV di Stato. Inoltre è possibile vedere gli episodi anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Alla conduzione di Azzurro Storie di Mare è confermato Beppe Convertini, reduce dall’ultima stagione televisiva con Unomattina in Famiglia. A lui spetta il compito di andare alla scoperta di alcune delle località marine più belle e suggestive del nostro paese, ammirando le bellezze naturalistiche oltre che culturali.

La Romagna apre l’edizione

La prima puntata di Azzurro Storie di Mare, in onda sabato 8 agosto, propone un focus sull’Emilia Romagna. In particolare, le telecamere raggiungono la Romagna, concentrandosi sul territorio del Cesenatico.

Il viaggio inizia da Porto Canale Leonardesco, un luogo che testimonia una lunga tradizione marinara fatta di pesca, imbarcazioni storiche e antichi mestieri. La tappa seguente della narrazione è a Cesena, dove il conduttore ammira la Rocca Malatestiana, fortificazione che veglia dall’alto tutto il territorio, oltre alla Biblioteca Malatestiana. Poi è proposto un focus sull’antica tradizione del liscio, di cui Beppe Convertini parla in compagnia di Mirko Casadei.

Azzurro Storie di Mare 2026, le tappe successive

Nell’edizione di Azzurro Storie di Mare ci si sposta in Puglia, tra Castro e Santa Cesarea Terme. Fra le grotte e i paesaggi costieri, la puntata è arricchita dalla pizzica e dagli artisti de La Notte della Taranta. Il percorso raggiungere poi Barletta e la Puglia Imperiale fino ad Altamura, dove è raccontata la lavorazione del celebre pane DOP.

L’edizione procede in Abruzzo tra Pescara, Ortona, Tortoreto e Sant’Omero, dove il mare è raccontato nell’ottica della salvaguardia ambientale. Il viaggio continua in Sardegna, ad Arborea, dove il rapporto tra mare, agricoltura e allevamento diventa esempio di sviluppo sostenibile e cooperazione.

In Veneto, il format ammira il Canale Piovego di Padova, oltre che la laguna di Chioggia e le antiche vie di navigazione della Riviera del Brenta. L’edizione di Azzurro Storie di Mare 2026 termina nelle Marche, tra Fano, Mondolfo e Marotta, e a Paestum, dove il racconto si sposta verso la campagna, gli allevamenti e le produzioni tipiche, sottolineando il legame tra mare, terra e tradizioni rurali.