Sabato 1° novembre, in diretta su Rai 1 dalle ore 21:25 circa, è proseguita l’edizione 2025 di Ballando con le stelle. Il format, guidato da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, arriva alle prime eliminazioni: due, infatti, le coppie che hanno dovuto abbandonare lo show. A seguire scendono in pista le varie coppie, giudicate da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Le ballerine per una notte della diretta del 1° novembre di Ballando con le stelle sono Claudia Pandolfi e Claudia Gerini. Queste le coppie ai nastri di partenza:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

Fabio Fognini con Giada Lini;

Marcella Bella con Chiquito;

Francesca Fialdini con Carlo Aloia;

Martina Colombari con Luca Favilla;

Nancy Brilli con Simone Di Pasquale;

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

Rosa Chemical con Erica Martinelli;

Beppe Convertini con Veera Kinnunen;

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

Assenti Andrea Delogu e Nikita Perotti: la conduttrice, infatti, è stata colpita, negli scorsi giorni, da un grave lutto per la morte del fratello.

Ballando con le stelle diretta 1° novembre, il ballottaggio

Inizia Ballando con le stelle del 1° novembre. Si parte subito con il ballottaggio per la prima eliminazione. Si esibiscono Beppe Convertini-Veera Kinnunen, che per Mariotto evidenziano un miglioramento, seppur molto flebile. A seguire ci sono La Signora Coriandoli-Simone Di Pasquale. Anche in questo caso, la giuria si complimenta per i miglioramenti. Chiude il televoto, è tempo di esiti: eliminati La Signora Coriandoli-Simone Di Pasquale, che hanno perso con il 49% dei voti. Tuttavia, vengono salvati da Sara Di Vaira, che usa la Wild Card.

Si passa alla gara vera e propria. Prima, però, arriva Nikita Perotti, compagno di ballo di Andrea Delogu. Una Milly Carlucci molto commossa: “Andrea, non ci sono parole per lenire un dolore così grande, noi ti vogliamo un mondo di bene, ti aspettiamo a braccia aperte. Speriamo di farti sorridere ancora“. Lungo applauso del pubblico. La prima coppia a scendere in pista è Filippo Magnini-Alessandra Tripoli. Realizzano un jive. Complimenti dei giudici, sia per la tecnica che per l’atteggiamento. Lucarelli: “Finalmente vi siete sciolti e, per la prima volta, ho visto Magnini divertito“. Ottengono 47 punti.

Marcella Bella contro tutti

La diretta del 1° novembre procede con Marcella Bella-Chiquito. La cantante, nella clip di presentazione, ne ha per tutti: i giudici sono definiti “bulli”, mentre Lucarelli è descritta come “cattiva”. Alla Erra: “Dice che mi vuole bene ma non mi dà mai il tesoretto“. In pista, i due ballano una samba. Un po’ fuori tempo, ma comunque c’è tanta energia. Zazzaroni: “Ho visto di peggio“. Smith: “Hai energia pazzesca, ma vorrei vedere qualcosa di più“. Bella l’attacca: “Quando faccio i sollevamenti tu ti giri dall’altra parte. A me hai dato due, alla Coriandoli hai dato sei. Perché?“. Selvaggia Lucarelli: “Mi piace il piglio con cui ci affronti”. Mariotto: “Questo è stato il tuo ballo migliore“. Ricevono 28 punti.

Terza coppia in gara è Paolo Belli-Anastasia Kuzmina. Anche loro, nella clip, muovono critiche alla giuria a causa della loro non uniformità di giudizio. Propongono un charleston. Sul finire della performance indossa dei tacchi, in risposta a Mariotto che in settimana ha parlato della sua statura come un difetto, definendo le gambe “due ciochetti“. Nel complesso, ottima esibizione. Smith si infuria con Mariotto: “La tua frase sulla statura è una frase idiota“. Complimenti dai giudici: ricevono 40 punti, col 10 di Mariotto.

Ballando con le stelle diretta 1° novembre, La Signora Coriandoli

La diretta del 1° novembre continua. Arrivano La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale. Uno slowfox veramente brutto. Zazzaroni: “Inizialmente sembra una sessione di fisioterapia, poi è stato lo slowfox più slow mai visto“. Lucarelli evidenzia l’alchimia della coppia. Ottengono 27 punti, che diventano 7 con la penalizzazione di -20 dovuta al ripescaggio con la Wild Card.

Tocca a Rosa Chemical-Erica Martinelli. Il cantante, nella clip, racconta l’uomo dietro il personaggio, definendosi un bambino “introverso” e parlando del divorzio dei genitori, avvenuto quando aveva 4 anni. Il cantante è in pista senza tatuaggi: i due firmano una rumba molto intensa. Mariotto ha visto “verità” nel ballo. Lucarelli: “Il tentativo di togliere le trasgressione va bene, ma ho trovato tutto un po’ stucchevole. Sembrava costruito alla Federico Moccia, troppo zuccheroso“. Chemical: “Mi avete chiesto di far vedere un lato ancora inedito e questo ancora non lo avevo fatto vedere“. Lucarelli: “Rischi di rimanere anonimo“. Chemical: “Purtroppo temo che questa sia la verità, non vorrei essere quello che viene per soddisfare le vostre esigenze, non aspettatevi nulla da me“. Canino difende il concorrente. Ottengono 40 punti, con il 6 di Lucarelli.

Breve pausa per la gara: è tempo delle ballerine per una notte Claudia Gerini e Claudia Pandolfi. Soliti 50 punti per loro, che formano il tesoretto.

Martina Colombari e Luca Favilla

Ballando con le stelle del 1° novembre procede con Martina Colombari e Luca Favilla. Una salsa ben fatta. Complimenti da tutti, compresa da Manila Nazzaro, ospite in platea. Per Zazzaroni è “strepitosa“. Lucarelli: “Sei stata bravissima, ma un po’ teatrale“. Fischi dal pubblico, definito in modo non proprio carino dalla giornalista. Ottengono 48 punti.

Tocca, adesso, a Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca. Valzer molto bello. Lucarelli: “Tutto molto bello, ho sognato Francesca Fialdini che mi ha detto che vincerete voi. Questo è un pronostico!“. Frecciatina per tornare alla lita di sette giorni fa, ma D’Urso non cede alla provocazione e spegne le polemiche sul nascere. Ottengono 47 punti.

Tocca, adesso, a Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Lei, nelle prove, si è infortunata e non può appoggiare il piede. I due accennano un ballo, ma ovviamente la coreografia è compromessa. I giudici danno un 0 unanime, con la speranza di poter rivedere, fra una settimana, la concorrente in pista. Unica eccezione è Zazzaroni, che dà 2 punti.

In pista ci sono Fabio Fognini-Giada Lini. Samba di gran livello. Tanti complimenti e 49 punti. La gara si avvia alla conclusione con Nancy Brilli e Carlo Aloia. Quickstep molto ben eseguito. La conduttrice a Lucarelli-Mariotto: “Ci avete sempre dato voti bassissimi, cosa volete da noi?“. Domanda provocatoriamente a Mariotto se è vestita elegante, ma il giudice la stronca: “Solitamente sconsiglio il nero dopo una certa età“. 39 punti.

Ballando con le stelle diretta 1° novembre, Beppe Convertini e la doppia eliminazione

La diretta di Ballando con le stelle del 1° novembre procede con l’ultima coppia in gara, ovvero Beppe Convertini-Veera Kinnunen. Rumba divertente, ma di certo non memorabile per il ballo. Lucarelli: “Sei partito uomo medio, stai diventando medio-basso“, e dà 0. Appena 13 punti per loro.

Milly Carlucci annuncia che ci saranno due eliminazioni. Nella classifica provvisoria, Fognini occupa il primo posto. Matano dà i suoi 25 punti a Fognini-Lini. Erra dà gli altri 25 punti a Bella-Chiquito. Ci sarà uno spareggio finale e due, poi, saranno eliminate. La coppia vincitrice della serata è Fabio Fognini-Giada Lini. Al ballottaggio vanno Nancy Brilli-Carlo Aloia, La Signora Coriandoli-Simone Di Pasquale e Beppe Convertini-Veera Kinnunen.

Tutti e tre si esibiscono nuovamente: due saranno eliminate. La prima che deve abbandonare il programma è Beppe Convertini. Per conoscere la seconda coppia che dovrà lasciare il format occorre attendere la prossima settimana.