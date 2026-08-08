Operation Safed Sagar – Missione ad alta quota è la miniserie war drama indiana del 2026, disponibile su Netflix. Ispirata a eventi realmente accaduti durante la Guerra di Kargil del 1999, racconta l’operazione con cui l’Indian Air Force intervenne nelle montagne dell’Himalaya per sostenere le truppe di terra, dando vita alla più alta operazione aerea mai condotta fino a quel momento.

Ricca di scene spettacolari e momenti profondamente emotivi, la serie alterna l’azione nei cieli ai sacrifici vissuti dai piloti e dalle loro famiglie, mostrando il lato umano di una delle missioni militari più difficili della storia recente dell’India.

Regia, produzione e protagonisti della serie Operation Safed Sagar – Missione ad alta quota

La serie è diretta da Oni Sen ed è creata dagli showrunner Abhijeet Singh Parmar e Kushal Srivastava. La produzione è firmata da Matchbox Shots e Feel Good Films.

Il protagonista è Siddharth, che interpreta lo Squadron Leader Ajay Ahuja, ufficiale realmente esistito e divenuto uno degli eroi della guerra di Kargil.

Accanto a lui troviamo:

Jimmy Shergill

Abhay Verma

Dia Mirza

Prajakta Koli

Dove è stata girata?

Le riprese di Operation Safed Sagar – Missione ad alta quota sono state realizzate in India, con numerose scene girate nel Ladakh e presso vere basi operative dell’Indian Air Force.

La produzione ha potuto utilizzare velivoli, infrastrutture militari e consulenti appartenenti all’aeronautica indiana per ricostruire con grande accuratezza le missioni svolte durante il conflitto del 1999. Le spettacolari sequenze in alta quota restituiscono tutta la difficoltà delle operazioni tra le montagne dell’Himalaya.

Trama della serie Operation Safed Sagar – Missione ad alta quota

Estate 1999. Mentre la Guerra di Kargil entra nella sua fase più delicata, le forze pakistane occupano diverse postazioni strategiche sulle montagne al confine con l’India.

Per sostenere l’esercito viene attivata l’Operazione Safed Sagar, affidata ai giovani piloti della celebre squadriglia Golden Arrows.

Tra missioni a oltre cinquemila metri di quota, condizioni meteorologiche estreme e continui rischi, gli aviatori affrontano una delle campagne aeree più complesse mai realizzate.

Parallelamente la serie racconta anche la vita delle famiglie rimaste a casa, costrette a convivere con la paura di non rivedere più i propri cari.

Spoiler finale

Nel finale la squadriglia riesce a portare a termine le missioni decisive che contribuiscono alla riconquista delle postazioni strategiche durante il conflitto di Kargil.

Il successo militare arriva però a un prezzo altissimo, segnato da perdite e sacrifici che cambiano per sempre la vita dei protagonisti.

L’epilogo rende omaggio agli uomini dell’Indian Air Force che presero parte all’Operazione Safed Sagar, sottolineando il coraggio e lo spirito di servizio che permisero di portare a termine una delle più difficili operazioni aeree della storia.

Cast completo della serie Operation Safed Sagar – Missione ad alta quota

Il cast della serie comprende: