L’educazione finanziaria è al centro del programma Budget Master, in onda su RaiPlay. Si tratta di una delle novità dell’offerta estiva della piattaforma.

Budget Master RaiPlay, un programma pensato per i giovani (ma non solo)

Budget Master, format realizzato dalla Triangle per Rai Contenuti Digitali e Transmediali, è pensato per un pubblico giovane e non solo. La trasmissione, infatti, ha come obiettivo quello di mischiare l’intrattenimento all’educazione, per formare la nuova generazione sui principali temi legati alla gestione finanziaria. La regia della trasmissione è affidata a Nicola Telesca.

La prima edizione dello show è formata da un totale di dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa venticinque minuti. Su RaiPlay, tutti gli appuntamenti sono stati rilasciati il 30 luglio scorso.

Chi è il conduttore

Al timone di Budget Master, nuovo format di RaiPlay, c’è Pietro Michelangeli. Classe 1997, si tratta di uno youtuber molto noto soprattutto al pubblico più giovane. Gestisce un canale su YouTube che conta oltre 150 mila iscritti e nel quale realizza diversi video, tutti dedicati al mondo della finanza.

Durante ogni puntata di Budget Master, il padrone di casa incontra un giovane protagonista. Quest’ultimo racconta in breve un suo desiderio, che può essere quello di riuscire a gestire le spese vivendo da solo oppure conservare un po’ di soldi per affrontare il viaggio dei sogni.

Michelangeli, mediante consigli pratici e prove sul campo, aiuta i giovani consumatori, correggendo le loro abitudini di spesa inefficienti e spiegando come riuscire a muovere i primi passi nel mondo degli investimenti per riuscire a ottenere risultati soddisfacenti.

Budget Master RaiPlay, le storie

Nella prima puntata di Budget Master è protagonista Federica, che chiede aiuto al conduttore per recarsi in Argentina e trovare la nonna. Il secondo appuntamento si concentra su Sabrina, che ha un problema legato allo shopping compulsivo.

Nel terzo e quarto episodio ci sono Andrea, che deve gestire il denaro per affrontare le spese della vita quotidiana, e Alessandra, che invece ha il sogno di fare un viaggio in Islanda. La quinta puntata si concentra su Giuseppe, che deve far fronte a delle entrate instabili e che vorrebbe andare a Londra per un Master. Nel sesto appuntamento c’è Anna Claudia che deve trasformare una passione in lavoro, mentre nel settimo Saverio deve trovare un equilibrio fra passioni e spese limitate.

Camilla, nell’ottava puntata, spera di ottenere consigli utili per diventare indipendente dai genitori. Infine, negli ultimi due episodi ci sono Amedeo, che ha paura di investire, e Giorgio, che ha l’obiettivo di costruire un portafoglio semplice e sostenibile.