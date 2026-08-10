Dirty Angels – Missione sotto copertura (Dirty Angels) è il film d’azione e guerra del 2024 diretto da Martin Campbell, in onda su Sky Cinema Uno e disponibile anche su NOW. Protagonista è Eva Green, alla guida di un commando composto da donne incaricato di una pericolosissima missione di salvataggio in Afghanistan.

Il film mescola azione, spionaggio e guerra raccontando il tentativo di liberare alcune ragazze sequestrate da un gruppo terroristico. Per avvicinarsi agli ostaggi senza destare sospetti, le componenti della squadra devono fingersi operatrici di un’organizzazione umanitaria.

Regia, produzione e protagonisti del film Dirty Angels – Missione sotto copertura

La regia è firmata da Martin Campbell, cineasta neozelandese conosciuto soprattutto per aver diretto GoldenEye e Casino Royale. La sceneggiatura è di Alissa Sullivan Haggis e Jonas McCord, mentre Campbell ha collaborato alla storia.

La protagonista è Eva Green, che interpreta Jake, una determinata soldatessa americana chiamata a guidare la missione.

Al suo fianco troviamo Ruby Rose nel ruolo di Medic, Maria Bakalova come The Bomb, Rona-Lee Shimon nel ruolo di Mechanic e Jojo T. Gibbs come Geek. Fanno parte del cast anche Reza Brojerdi, Aziz Çapkurt e Christopher Backus.

Dove è stato girato?

Nonostante la storia sia ambientata prevalentemente in Afghanistan, le riprese di Dirty Angels – Missione sotto copertura sono state realizzate soprattutto tra Grecia e Marocco.

Una parte importante della lavorazione si è svolta a Salonicco, utilizzando anche gli studi di Thermi e diverse località circostanti. Alcune riprese hanno interessato Asvestochori, Perea, la zona occidentale di Salonicco e la penisola Calcidica.

Il Marocco è stato invece utilizzato per ricreare molti degli scenari aridi e montuosi dell’Afghanistan nei quali si svolge la missione.

Trama del film Dirty Angels – Missione sotto copertura

Durante il ritiro delle forze americane dall’Afghanistan, un gruppo di ragazze viene rapito da alcuni terroristi.

La situazione è particolarmente delicata e un intervento militare tradizionale potrebbe provocare la morte degli ostaggi. Viene quindi organizzata una missione clandestina affidata a Jake, una soldatessa segnata da una precedente operazione finita tragicamente.

Jake mette insieme una squadra di specialiste. Ognuna possiede capacità indispensabili per portare a termine il piano e le donne devono entrare nel territorio controllato dai terroristi fingendosi componenti di un’organizzazione umanitaria.

La copertura dovrebbe permettere loro di avvicinarsi alle ragazze senza attirare l’attenzione dei sequestratori.

Ben presto, però, il piano comincia a complicarsi. Tradimenti, informazioni sbagliate e violenti scontri provocano diverse vittime, mentre Jake deve affrontare anche i fantasmi delle missioni precedenti.

La squadra scopre inoltre che Awina, uno dei contatti locali, sta fornendo informazioni ai terroristi. Da quel momento ogni movimento delle donne può trasformarsi in una trappola.

Spoiler finale: come finisce Dirty Angels – Missione sotto copertura?

Nella parte conclusiva la squadra riesce a catturare Sheik Al-Shimali, sperando di utilizzarlo per negoziare la liberazione delle ragazze. L’operazione costa però altre vite e il piano basato sullo scambio non procede come previsto.

Quando i terroristi scoprono che il denaro utilizzato per la trattativa è falso, non resta che una soluzione: attaccare direttamente il loro rifugio.

Jake e le sopravvissute raggiungono così la base nascosta nelle grotte. Durante lo scontro conclusivo, Jake affronta e uccide Amir, mentre The Bomb riesce a raggiungere le ragazze sequestrate e a condurle verso la salvezza.

Gli ostaggi vengono finalmente liberati ed evacuati in elicottero, ma il successo della missione è stato ottenuto pagando un prezzo altissimo: diversi membri della squadra hanno perso la vita.

La storia, però, non termina semplicemente con l’evacuazione. Geek è rimasta indietro per coprire la fuga degli altri. Jake non è disposta ad abbandonarla: insieme a Malik decide quindi di tornare indietro per cercare di salvarla.

Il finale sottolinea così il principio che ha guidato la squadra durante tutta la missione: nessuno deve essere lasciato indietro.

Cast completo del film Dirty Angels – Missione sotto copertura