Lunedì 13 luglio debutta, su Rai 2, Hot Ones. Si tratta di una prima visione televisiva: gli appuntamenti, fino a questo momento, erano fruibili esclusivamente in streaming mediante l’applicazione RaiPlay.

Hot Ones Rai 2, alla conduzione c’è Giulia Vecchio

Al timone di Hot Ones, produzione originale della Palomar A Mediawan Company e Rai Contenuti Digitali e Transmediali, esordisce la comica Giulia Vecchio.

L’imitatrice, nota soprattutto per essere parte del cast del GialappaShow nel quale realizza le parodie di volti celebri come Iva Zanicchi e Milly Carlucci, ha raccolto il timone da Alessandro Cattelan, che aveva guidato la prima edizione.

In totale sono state realizzate quindici puntate, originariamente rilasciate fra gennaio e marzo di quest’anno su RaiPlay.

Le interviste davanti alle alette progressivamente sempre più piccanti

Come negli Stati Uniti, dove il format è stato creato ed è arrivato fino alla ventesima stagione, al centro dello show vi sono le interviste ai personaggi celebri del mondo della televisione, della musica, del cinema e dello sport del nostro paese.

I protagonisti devono rispondere a una serie di domande mentre gustano delle alette di pollo progressivamente sempre più piccanti, con un’alternativa vegetariana e vegana. Il fatto di doversi cimentare con dei cibi così tanto piccanti aiuta i protagonisti ad abbattere ogni ritrosia e diffidenza, dando vita a reazioni divertenti e imprevedibili e permettendo di svelare informazioni più o meno inedite sul loro percorso privato o professionale.

Salvo improvvise modifiche di programmazione, Rai 2 propone due puntate alla settimana di Hot Ones, trasmesse nella seconda serata del lunedì.

Hot Ones Rai 2, gli ospiti

Durante i primi due appuntamenti di Hot Ones, in onda lunedì 13 luglio, la conduttrice intervista Rocio Munoz Morales e Giulia Salemi. La settimana successiva si cimentano nel format il conduttore Gabriele Corsi e l’attore comico Nino Frassica.

Il quinto e sesto episodio hanno come protagonisti la cantante Paola Iezzi e il content creator Luis Sal. Nelle due puntate successive gli ospiti sono Wad, speaker radiofonico di Radio Deejay, e Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che ha da poco convolato a nozze.

La nona e la decima puntata sono arricchite dall’attrice Lea Gavino e da Pierluigi Pardo, telecronista sportivo. Sette giorni più tardi sono proposti gli appuntamenti con le interviste all’attore Cristiano Caccamo e ai comici Andrea Pisani e Roberto Lipari.

Infine, nelle ultime tre puntate ci sono Corrado Nuzzo con Maria Di Biase, Norma’s Teaching, conosciuta per insegnare la lingua inglese sui social, e il conduttore Alessio Sakara.