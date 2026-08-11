Mercoledì 12 agosto va in scena l’Eclissi Solare. In vista dell’evento, fra i più attesi dell’anno astronomico, Focus ha deciso di proporre una serie di speciali.

Eclissi Solare 12 agosto, lo speciale Eclissi – Il giorno in cui il Sole sparisce

Martedì 11 agosto, dalle ore 21:20 circa su Focus, rete visibile sul canale 35 del digitale terrestre, è proposto l’appuntamento dal titolo Eclissi – Il giorno in cui il Sole sparisce. Il programma è scritto e condotto da Luigi Bignami, divulgatore scientifico che in passato ha collaborato con format molto noti come Geo & Geo. La regia e il montaggio, invece, è affidato a Gianluca Genovese.

L’obiettivo della trasmissione è riuscire a dare al pubblico a casa tutti gli elementi per godere nel migliore dei modi l’Eclissi. Dopo aver spiegato i processi che portano alla nascita del fenomeno delle Eclissi, prendono la parola gli archeo-astronomi che svelano i geniali metodi di previsione delle antiche civiltà. Gli scienziati, poi, guidano telespettatori nello studio della misteriosa corona solare. Infine, nel format c’è spazio per la storia della scienze, con le numerose scoperte messe a segno grazie alle Eclissi.

Alle 22:20 il documentario Curvare la luce – La teoria della relatività alla prova

La serata su Focus dedicata alla Eclissi Solare del 12 agosto procede con il documentario intitolato Curvare la luce – La teoria della relatività alla prova. La produzione, in partenza alle 22:20, racconta la leggendaria spedizione guidata da Arthur Eddington sull’isola di Príncipe nel maggio del 1919. È grazia a tale impresa che fu possibile osservare, durante il buio dell’Eclissi, come la luce di alcune stelle venisse curvata dalla massa solare. Fatto, questo, che dimostrava una delle scoperte fatte da Einstein attraverso la Teoria della relatività generale.

Eclissi Solare 12 agosto, le indicazioni per vederla

L’Eclissi Solare, che avviene quando la Luna si allinea perfettamente tra la Terra e il Sole nascondendo quest’ultimo per qualche minuto, prenderà il via, in Italia, alle ore 19:32, con il picco alle 20:11 circa.

Dal nostro paese, l’oscuramento sarà solamente parziale. Per vederla sarà necessario rivolgere lo sguardo verso l’orizzonte. Nelle regioni del Nord-Ovest la copertura sarà maggiore e diminuirà progressivamente spostandosi verso Sud-Est.

L’Eclissi totale sarà visibile solamente in una piccola porzione della Terra che include l’Artico, la Groenlandia, l’Islanda e il nord della Spagna, comprese le Isole Baleari. Per vedere il Sole sarà necessario utilizzare occhiali specifici certificati ISO 12312-2 o filtri da saldatore (grado 14): osservare a occhi chiusi, infatti, potrebbe provocare gravi danni.