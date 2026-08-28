L’eco del successo di Temptation Island non si è ancora concluso. Dopo numerose indiscrezioni, infatti, Mediaset ha confermato la messa in onda, a settembre, di Temptation Island E poi E poi 2026.

Temptation Island E poi E poi 2026, i protagonisti raccontano ciò che è successo

La puntata speciale denominata Temptation Island E poi E poi 2026 ha come protagoniste le coppie al centro dell’ultima edizione, andata in onda a luglio. Fidanzate e fidanzati, in particolare, hanno la possibilità di fare il ritorno nel resort dove hanno affrontato l’esperienza e, una volta qui, devono raccontare ciò che è accaduto nel corso delle settimane successive alla fine delle registrazioni. Una sorta di bilancio conclusivo dell’esperienza che ha come padrone di casa il confermatissimo Filippo Bisciglia.

Dove eravamo rimasti

La puntata Temptation Island E poi E poi 2026 si sarebbe già registrata e dovrebbe andare in onda nel corso di settembre, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Fra le coppie più attese nello speciale c’è, senz’altro, quella composta da Giovanni, oramai divenuto famosissimo sui social, e Sabrina. Dopo un percorso tutt’altro che sereno, i due nell’ultima puntata dello show avevano confermato la decisione di lasciarsi. Lo stesso avevano fatto Cristian e Soraya, con il primo che aveva raccontato di aver iniziato, al termine dell’esperienza, una frequentazione con una delle tentatrici.

Anche Gabriele e Sara avevano deciso di interrompere la loro relazione, con il fidanzato che aveva ammesso di aver iniziato un percorso personale per conoscersi meglio e superare alcuni suoi blocchi. Fidanzamento finito, poi, per Francesca e Danilo: nonostante fossero usciti insieme dal falò, nell’ultimo appuntamento dell’edizione il fidanzato aveva annunciato di aver lasciato la compagna dopo aver scoperto che lei si era sentita di nascosto con uno dei tentatori. Rosario e Alessandra, seppur consapevoli dei loro sentimenti, avevano concordato di interrompere la relazione.

Le uniche coppie che avevano terminato la scorsa edizione ancora insieme sono Iris e Lorenzo e i promessi sposi Bernadette e Diamante. Per questi ultimi ci sono anche voci legate a una gravidanza, ma per averne la certezza è necessario attendere la messa in onda di Temptation Island E poi E poi.

Temptation Island E poi E poi 2026, il record negli ascolti

La decisione di Mediaset di realizzare Temptation Island E poi E poi 2026 è lecita considerando l’enorme interesse che la trasmissione ha generato nella passata edizione. Le nove puntate sono risultate essere quelle più viste di sempre, con una media del 31,47% di share e con poco meno di 4 milioni di telespettatori. Numeri che raramente si registrano in televisione e che certificano il successo del format.