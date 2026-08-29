Domenica 30 agosto, su Rai 1, va in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. La trasmissione prende il via alle ore 12:2o circa.

Linea Verde 30 agosto, protagonista il Piemonte

Nel nuovo appuntamento della versione estiva di Linea Verde tornano, in qualità di conduttori, Margherita Granbassi e Tinto. I due, nella puntata che è visibile anche in streaming e on demand su RaiPlay, raggiungono questa settimana il Piemonte.

Nella regione i due padroni di casa vanno alla scoperta della Valsesia per raccontare mestieri e tradizioni di un popolo di origine germanica che ha saputo adattarsi alla vita di montagna e ai paesaggi più impervi: i Walser.

Il viaggio di Tinto

La prima tappa del percorso di Tinto, a Linea Verde, è a Scopello, sulle Alpi di Mera. Qui visita un’azienda agricola, approfondendo gli animali di montagna, il loro latte e il formaggio tipico della valle. Il pubblico ha la possibilità di vedere come si realizza un piatto della tradizione, ovvero il capunet, che consiste in un involtino di verza ripieno di carne.

Il conduttore incontra Edoardo e il suo cane husky, insieme ai quali percorrono i sentieri Walser, immersi in una natura rigogliosa e contraddistinti per i paesaggi mozzafiato. La tappa seguente è a San Lorenzo a Kreas, nell’antico villaggio minerario posto nella parte alta di Alagna, dove è possibile rivivere l’esperienza della ricerca dell’oro. Infine, ad Alagna racconta il recupero dei grani antichi e si cimenta nella preparazione di prelibate pagnotte.

Linea Verde 30 agosto, il percorso di Margherita Granbassi

Margherita Granbassi, a Linea Verde di domenica 30 agosto, inizia il suo percorso in rafting, discendendo il fiume Sesia da cui l’intera valle prende il nome. Al suo fianco, per scoprire tutti i segreti di questa attività, c’è l’istruttore Federico.

A seguire si sposta a Punta Indren, sull’omonimo ghiacciaio. Qui incontra Lino Zani, volto Rai e grande conoscitore della montagna, e una guida alpina. Tutti insieme esplorano il territorio in e-bike, percorrendo i numerosi tratti di pista ciclabile presenti nell’area.

Le telecamere di Rai 1 raggiungono quota 3.000 metri, sul Col d’Olen, a due passi dalle piste da sci. I due conduttori entrano in un laboratorio scientifico riconosciuto a livello internazionale. Si tratta di un’eccellenza italiana, un punto di riferimento per lo studio dell’adattamento dell’essere umano nei territori ad alta quota. In chiusura di puntate, Granbassi e Tinto si riuniscono nel cuore di Alagna, per brindare in mezzo ai prati.