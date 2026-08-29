Cosa guardare stasera in TV, domenica 30 agosto 2026? La prima serata propone commedie romantiche, serie crime, reportage, documentari, soap turche, serie americane, grandi classici del cinema, talent e intrattenimento. Su Rai 1 arriva in prima TV Rido perché ti amo, mentre Canale 5 dedica ancora una volta la domenica sera a Racconto di una notte.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Elsbeth su Rai 2, Che ci faccio qui su Rai 3, Giganti su Rete 4, gli ultimi episodi della stagione di Chicago Fire su Italia 1, Il ponte sul fiume Kwai su La7, Italia’s Got Talent su TV8 e La Corrida sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Rido perché ti amo . Prima TV per la commedia romantica che racconta la storia di Leopoldo e Amanda, legati fin dall’infanzia ma costretti a confrontarsi con sogni e percorsi di vita che sembrano allontanarli.

– . Prima TV per la commedia romantica che racconta la storia di Leopoldo e Amanda, legati fin dall’infanzia ma costretti a confrontarsi con sogni e percorsi di vita che sembrano allontanarli. Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth . Doppio appuntamento in prima visione con gli episodi 19 e 20 della terza stagione della serie crime.

– . Doppio appuntamento in prima visione con gli episodi 19 e 20 della terza stagione della serie crime. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui . Domenico Iannacone torna con i suoi racconti dedicati a persone, luoghi e realtà spesso lontane dai riflettori.

– . Domenico Iannacone torna con i suoi racconti dedicati a persone, luoghi e realtà spesso lontane dai riflettori. Rete 4, ore 21:30 – Giganti . La serata è dedicata a Papa Giovanni Paolo II, figura che ha segnato profondamente la storia contemporanea.

– . La serata è dedicata a Papa Giovanni Paolo II, figura che ha segnato profondamente la storia contemporanea. Canale 5, dalle 21:20 – Racconto di una notte . Tre nuovi episodi in prima visione della serie turca.

– . Tre nuovi episodi in prima visione della serie turca. Italia 1, ore 21:30 – Chicago Fire. Ultimi due episodi della quattordicesima stagione in prima visione free.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Rido perché ti amo – Commedia romantica in prima TV.

– – Commedia romantica in prima TV. Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth – Episodi 19 e 20 della terza stagione in prima visione.

– – Episodi 19 e 20 della terza stagione in prima visione. Rai 2, ore 22:50 – La Domenica Sportiva – Approfondimenti, immagini e commenti sulla giornata calcistica.

– – Approfondimenti, immagini e commenti sulla giornata calcistica. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Nuovo appuntamento con Domenico Iannacone.

– – Nuovo appuntamento con Domenico Iannacone. Rai 4, ore 21:20 – Prey – Action fantascientifico ambientato nel 1719 e appartenente all’universo di Predator.

– – Action fantascientifico ambientato nel 1719 e appartenente all’universo di Predator. Rai 5, ore 21:15 – No Other Land – Documentario ambientato in Cisgiordania.

– – Documentario ambientato in Cisgiordania. Rai Movie, ore 21:10 – Pugno proibito – Dramma sportivo ambientato nel mondo della boxe.

– – Dramma sportivo ambientato nel mondo della boxe. Rai Premium, ore 21:20 – I misteri di Hannah Swensen – Una mela marcia – Nuova indagine per Hannah, coinvolta questa volta in un caso che la trasforma anche in sospettata.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – Giganti – Il programma racconta Papa Giovanni Paolo II, ripercorrendo la figura del Pontefice, le sue parole e il ruolo avuto nella storia mondiale.

– – Il programma racconta Papa Giovanni Paolo II, ripercorrendo la figura del Pontefice, le sue parole e il ruolo avuto nella storia mondiale. Canale 5, ore 21:20 – Racconto di una notte – Riassunto della puntata precedente.

– – Riassunto della puntata precedente. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – Episodio 72.

– – Episodio 72. Canale 5, ore 22:11 – Racconto di una notte – Episodio 73.

– – Episodio 73. Canale 5, ore 23:08 – Racconto di una notte – Episodio 74.

– – Episodio 74. Canale 5, dalle 00:01 – Pressing – Nel cuore dello sport .

– . Italia 1, ore 21:30 – Chicago Fire – Episodi 20 e 21 della quattordicesima stagione in prima visione free.

– – Episodi 20 e 21 della quattordicesima stagione in prima visione free. Italia 1, ore 23:00 – Law & Order – Episodi 12 e 13 della ventitreesima stagione.

– – Episodi 12 e 13 della ventitreesima stagione. 20, ore 21:10 – Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn – Action con Margot Robbie.

– – Action con Margot Robbie. Iris, ore 21:15 – Nikita – Il film diretto da Luc Besson.

– – Il film diretto da Luc Besson. La5, ore 21:10 – All’improvviso… l’amore – Commedia romantica.

– – Commedia romantica. Cine34, ore 21:00 – Sapore di mare 2 – Un anno dopo – Commedia italiana ambientata sulle spiagge della Versilia.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – Il ponte sul fiume Kwai – Il grande classico diretto da David Lean e vincitore di sette premi Oscar.

– – Il grande classico diretto da David Lean e vincitore di sette premi Oscar. TV8, ore 20:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – Sfida tra ristoratori ambientata ad Ascoli.

– – Sfida tra ristoratori ambientata ad Ascoli. TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent – Settimo appuntamento della quattordicesima stagione del talent.

– – Settimo appuntamento della quattordicesima stagione del talent. Nove, ore 21:30 – La Corrida – Amadeus conduce una nuova serata dello storico spettacolo dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.

I film di stasera in TV domenica 30 agosto 2026

Rido perché ti amo – Rai 1, ore 21:30. Leopoldo e Amanda si conoscono fin da bambini e hanno sempre immaginato un futuro insieme. Il successo professionale di lui modifica però gli equilibri della coppia. Quando Amanda riceve un’importante opportunità all’estero, Leopoldo deve capire quali siano davvero le priorità della sua vita.

– Rai 1, ore 21:30. Leopoldo e Amanda si conoscono fin da bambini e hanno sempre immaginato un futuro insieme. Il successo professionale di lui modifica però gli equilibri della coppia. Quando Amanda riceve un’importante opportunità all’estero, Leopoldo deve capire quali siano davvero le priorità della sua vita. Il ponte sul fiume Kwai – La7, ore 21:15. Durante la Seconda guerra mondiale, un gruppo di prigionieri britannici viene costretto dai giapponesi a costruire un ponte ferroviario. L’impresa si trasforma progressivamente in una drammatica riflessione su disciplina, orgoglio e assurdità della guerra.

– La7, ore 21:15. Durante la Seconda guerra mondiale, un gruppo di prigionieri britannici viene costretto dai giapponesi a costruire un ponte ferroviario. L’impresa si trasforma progressivamente in una drammatica riflessione su disciplina, orgoglio e assurdità della guerra. Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn – 20, ore 21:10. Dopo la separazione da Joker, Harley Quinn cerca una nuova indipendenza ma finisce nel mirino del criminale Roman Sionis. Per sopravvivere dovrà allearsi con altre donne altrettanto determinate.

– 20, ore 21:10. Dopo la separazione da Joker, Harley Quinn cerca una nuova indipendenza ma finisce nel mirino del criminale Roman Sionis. Per sopravvivere dovrà allearsi con altre donne altrettanto determinate. Prey – Rai 4, ore 21:20. Nel 1719 la giovane Naru vuole dimostrare di essere una cacciatrice valorosa. La minaccia che si trova ad affrontare, però, non appartiene al suo mondo: nelle terre dei Comanche è arrivato un Predator.

– Rai 4, ore 21:20. Nel 1719 la giovane Naru vuole dimostrare di essere una cacciatrice valorosa. La minaccia che si trova ad affrontare, però, non appartiene al suo mondo: nelle terre dei Comanche è arrivato un Predator. Nikita – Iris, ore 21:15. Una giovane condannata all’ergastolo viene reclutata dai servizi segreti e sottoposta a un durissimo addestramento per trasformarsi in un’agente letale.

– Iris, ore 21:15. Una giovane condannata all’ergastolo viene reclutata dai servizi segreti e sottoposta a un durissimo addestramento per trasformarsi in un’agente letale. No Other Land – Rai 5, ore 21:15. Il documentario racconta la realtà di Masafer Yatta, in Cisgiordania, attraverso il rapporto tra l’attivista palestinese Basel Adra e il giornalista israeliano Yuval Abraham.

– Rai 5, ore 21:15. Il documentario racconta la realtà di Masafer Yatta, in Cisgiordania, attraverso il rapporto tra l’attivista palestinese Basel Adra e il giornalista israeliano Yuval Abraham. Pugno proibito – Rai Movie, ore 21:10. Un giovane pugile dotato di grande talento conquista rapidamente il successo, attirando però l’attenzione di una banda criminale intenzionata a controllare gli incontri.

– Rai Movie, ore 21:10. Un giovane pugile dotato di grande talento conquista rapidamente il successo, attirando però l’attenzione di una banda criminale intenzionata a controllare gli incontri. Sapore di mare 2 – Un anno dopo – Cine34, ore 21:00. La Versilia torna a essere il luogo nel quale si incrociano amori estivi, amicizie, nostalgia e nuovi incontri.

Stasera su Rai 1: Rido perché ti amo in prima TV

Rai 1 punta sul cinema italiano con Rido perché ti amo, in onda alle 21:30 in prima TV. Al centro della storia ci sono Leopoldo e Amanda, innamorati fin dall’infanzia e convinti per molto tempo di essere destinati a trascorrere insieme il resto della vita.

Il successo modifica però Leopoldo e allontana progressivamente la coppia dai progetti costruiti negli anni. L’occasione professionale ricevuta da Amanda diventa così il momento decisivo: Leopoldo sarà costretto a rimettere in discussione le proprie scelte e a tentare di riconquistare la donna che ama.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte

Canale 5 prosegue la programmazione di Racconto di una notte con tre episodi in prima visione. Dopo il breve riassunto previsto alle 21:20, la serata prende il via alle 21:21 con l’episodio 72.

La programmazione continua alle 22:11 con l’episodio 73 e alle 23:08 con l’episodio 74. Una lunga serata dedicata alla serie turca, prima del passaggio all’approfondimento sportivo di Pressing.

Stasera su Italia 1: finale di stagione per Chicago Fire

Italia 1 propone dalle 21:30 gli episodi 20 e 21 della quattordicesima stagione di Chicago Fire, trasmessi in prima visione free. L’appuntamento segna la conclusione della stagione per la serie ambientata alla Firehouse 51.

Emergenze e vicende personali tornano a intrecciarsi nelle ultime due puntate, chiamate a chiudere gli archi narrativi sviluppati nel corso della stagione. Dalle 23:00 la serata crime continua con due episodi di Law & Order.

I film su Sky Cinema domenica 30 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Song Sung Blue – Una melodia d’amore . Prima TV con Hugh Jackman e Kate Hudson, ispirata alla storia vera di una coppia che forma una tribute band dedicata a Neil Diamond.

– . Prima TV con Hugh Jackman e Kate Hudson, ispirata alla storia vera di una coppia che forma una tribute band dedicata a Neil Diamond. Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Le aquile della Repubblica .

– . Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – La danza dello squalo .

– . Sky Cinema Family, ore 21:00 – Una notte al museo . Commedia fantastica con Ben Stiller.

– . Commedia fantastica con Ben Stiller. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Kraven – Il cacciatore . Action tratto dall’universo Marvel.

– . Action tratto dall’universo Marvel. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Ipotesi di reato . Thriller con Ben Affleck e Samuel L. Jackson.

– . Thriller con Ben Affleck e Samuel L. Jackson. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Amiche da morire . Commedia italiana con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore.

– . Commedia italiana con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Non succede, ma se succede… . Commedia romantica con Charlize Theron e Seth Rogen.

– . Commedia romantica con Charlize Theron e Seth Rogen. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – La paranza dei bambini. Film tratto dal romanzo di Roberto Saviano.

Stasera in TV, domenica 30 agosto: cosa scegliere

Per chi cerca una commedia romantica, Rai 1 propone in prima TV Rido perché ti amo. Gli appassionati di serie possono invece scegliere il doppio episodio di Elsbeth su Rai 2 oppure il finale della quattordicesima stagione di Chicago Fire su Italia 1.

Canale 5 dedica quasi tutta la prima e la seconda serata a Racconto di una notte, mentre Rete 4 propone Giganti, con una puntata dedicata a Papa Giovanni Paolo II. Rai 3 sceglie il racconto di Domenico Iannacone con Che ci faccio qui.

Per l’intrattenimento ci sono Italia’s Got Talent su TV8 e La Corrida sul Nove. Molto interessante anche la proposta cinematografica: La7 trasmette Il ponte sul fiume Kwai, Rai 4 punta su Prey e Iris sul cult francese Nikita.

Su Sky Cinema Uno, infine, debutta in prima TV Song Sung Blue – Una melodia d’amore, con Hugh Jackman e Kate Hudson: una storia di musica, sentimenti e seconde possibilità ispirata a fatti reali.