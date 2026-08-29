Stasera in tv domenica 30 agosto 2026
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Stasera in TV domenica 30 agosto 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
30 Agosto 2026 7 Minuti di lettura
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Cosa guardare stasera in TV, domenica 30 agosto 2026? La prima serata propone commedie romantiche, serie crime, reportage, documentari, soap turche, serie americane, grandi classici del cinema, talent e intrattenimento. Su Rai 1 arriva in prima TV Rido perché ti amo, mentre Canale 5 dedica ancora una volta la domenica sera a Racconto di una notte.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Elsbeth su Rai 2, Che ci faccio qui su Rai 3, Giganti su Rete 4, gli ultimi episodi della stagione di Chicago Fire su Italia 1, Il ponte sul fiume Kwai su La7, Italia’s Got Talent su TV8 e La Corrida sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:30Rido perché ti amo. Prima TV per la commedia romantica che racconta la storia di Leopoldo e Amanda, legati fin dall’infanzia ma costretti a confrontarsi con sogni e percorsi di vita che sembrano allontanarli.
  • Rai 2, ore 21:00Elsbeth. Doppio appuntamento in prima visione con gli episodi 19 e 20 della terza stagione della serie crime.
  • Rai 3, ore 21:20Che ci faccio qui. Domenico Iannacone torna con i suoi racconti dedicati a persone, luoghi e realtà spesso lontane dai riflettori.
  • Rete 4, ore 21:30Giganti. La serata è dedicata a Papa Giovanni Paolo II, figura che ha segnato profondamente la storia contemporanea.
  • Canale 5, dalle 21:20Racconto di una notte. Tre nuovi episodi in prima visione della serie turca.
  • Italia 1, ore 21:30Chicago Fire. Ultimi due episodi della quattordicesima stagione in prima visione free.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:30Rido perché ti amo – Commedia romantica in prima TV.
  • Rai 2, ore 21:00Elsbeth – Episodi 19 e 20 della terza stagione in prima visione.
  • Rai 2, ore 22:50La Domenica Sportiva – Approfondimenti, immagini e commenti sulla giornata calcistica.
  • Rai 3, ore 21:20Che ci faccio qui – Nuovo appuntamento con Domenico Iannacone.
  • Rai 4, ore 21:20Prey – Action fantascientifico ambientato nel 1719 e appartenente all’universo di Predator.
  • Rai 5, ore 21:15No Other Land – Documentario ambientato in Cisgiordania.
  • Rai Movie, ore 21:10Pugno proibito – Dramma sportivo ambientato nel mondo della boxe.
  • Rai Premium, ore 21:20I misteri di Hannah Swensen – Una mela marcia – Nuova indagine per Hannah, coinvolta questa volta in un caso che la trasforma anche in sospettata.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:30Giganti – Il programma racconta Papa Giovanni Paolo II, ripercorrendo la figura del Pontefice, le sue parole e il ruolo avuto nella storia mondiale.
  • Canale 5, ore 21:20Racconto di una notte – Riassunto della puntata precedente.
  • Canale 5, ore 21:21Racconto di una notte – Episodio 72.
  • Canale 5, ore 22:11Racconto di una notte – Episodio 73.
  • Canale 5, ore 23:08Racconto di una notte – Episodio 74.
  • Canale 5, dalle 00:01Pressing – Nel cuore dello sport.
  • Italia 1, ore 21:30Chicago Fire – Episodi 20 e 21 della quattordicesima stagione in prima visione free.
  • Italia 1, ore 23:00Law & Order – Episodi 12 e 13 della ventitreesima stagione.
  • 20, ore 21:10Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn – Action con Margot Robbie.
  • Iris, ore 21:15Nikita – Il film diretto da Luc Besson.
  • La5, ore 21:10All’improvviso… l’amore – Commedia romantica.
  • Cine34, ore 21:00Sapore di mare 2 – Un anno dopo – Commedia italiana ambientata sulle spiagge della Versilia.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

  • La7, ore 21:15Il ponte sul fiume Kwai – Il grande classico diretto da David Lean e vincitore di sette premi Oscar.
  • TV8, ore 20:30Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – Sfida tra ristoratori ambientata ad Ascoli.
  • TV8, ore 21:40Italia’s Got Talent – Settimo appuntamento della quattordicesima stagione del talent.
  • Nove, ore 21:30La Corrida – Amadeus conduce una nuova serata dello storico spettacolo dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.

I film di stasera in TV domenica 30 agosto 2026

  • Rido perché ti amo – Rai 1, ore 21:30. Leopoldo e Amanda si conoscono fin da bambini e hanno sempre immaginato un futuro insieme. Il successo professionale di lui modifica però gli equilibri della coppia. Quando Amanda riceve un’importante opportunità all’estero, Leopoldo deve capire quali siano davvero le priorità della sua vita.
  • Il ponte sul fiume Kwai – La7, ore 21:15. Durante la Seconda guerra mondiale, un gruppo di prigionieri britannici viene costretto dai giapponesi a costruire un ponte ferroviario. L’impresa si trasforma progressivamente in una drammatica riflessione su disciplina, orgoglio e assurdità della guerra.
  • Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn – 20, ore 21:10. Dopo la separazione da Joker, Harley Quinn cerca una nuova indipendenza ma finisce nel mirino del criminale Roman Sionis. Per sopravvivere dovrà allearsi con altre donne altrettanto determinate.
  • Prey – Rai 4, ore 21:20. Nel 1719 la giovane Naru vuole dimostrare di essere una cacciatrice valorosa. La minaccia che si trova ad affrontare, però, non appartiene al suo mondo: nelle terre dei Comanche è arrivato un Predator.
  • Nikita – Iris, ore 21:15. Una giovane condannata all’ergastolo viene reclutata dai servizi segreti e sottoposta a un durissimo addestramento per trasformarsi in un’agente letale.
  • No Other Land – Rai 5, ore 21:15. Il documentario racconta la realtà di Masafer Yatta, in Cisgiordania, attraverso il rapporto tra l’attivista palestinese Basel Adra e il giornalista israeliano Yuval Abraham.
  • Pugno proibito – Rai Movie, ore 21:10. Un giovane pugile dotato di grande talento conquista rapidamente il successo, attirando però l’attenzione di una banda criminale intenzionata a controllare gli incontri.
  • Sapore di mare 2 – Un anno dopo – Cine34, ore 21:00. La Versilia torna a essere il luogo nel quale si incrociano amori estivi, amicizie, nostalgia e nuovi incontri.

Stasera su Rai 1: Rido perché ti amo in prima TV

Rai 1 punta sul cinema italiano con Rido perché ti amo, in onda alle 21:30 in prima TV. Al centro della storia ci sono Leopoldo e Amanda, innamorati fin dall’infanzia e convinti per molto tempo di essere destinati a trascorrere insieme il resto della vita.

Il successo modifica però Leopoldo e allontana progressivamente la coppia dai progetti costruiti negli anni. L’occasione professionale ricevuta da Amanda diventa così il momento decisivo: Leopoldo sarà costretto a rimettere in discussione le proprie scelte e a tentare di riconquistare la donna che ama.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte

Canale 5 prosegue la programmazione di Racconto di una notte con tre episodi in prima visione. Dopo il breve riassunto previsto alle 21:20, la serata prende il via alle 21:21 con l’episodio 72.

La programmazione continua alle 22:11 con l’episodio 73 e alle 23:08 con l’episodio 74. Una lunga serata dedicata alla serie turca, prima del passaggio all’approfondimento sportivo di Pressing.

Stasera su Italia 1: finale di stagione per Chicago Fire

Italia 1 propone dalle 21:30 gli episodi 20 e 21 della quattordicesima stagione di Chicago Fire, trasmessi in prima visione free. L’appuntamento segna la conclusione della stagione per la serie ambientata alla Firehouse 51.

Emergenze e vicende personali tornano a intrecciarsi nelle ultime due puntate, chiamate a chiudere gli archi narrativi sviluppati nel corso della stagione. Dalle 23:00 la serata crime continua con due episodi di Law & Order.

I film su Sky Cinema domenica 30 agosto 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Song Sung Blue – Una melodia d’amore. Prima TV con Hugh Jackman e Kate Hudson, ispirata alla storia vera di una coppia che forma una tribute band dedicata a Neil Diamond.
  • Sky Cinema Stories, ore 21:15Le aquile della Repubblica.
  • Sky Cinema Collection, ore 21:15I delitti del BarLume – La danza dello squalo.
  • Sky Cinema Family, ore 21:00Una notte al museo. Commedia fantastica con Ben Stiller.
  • Sky Cinema Action, ore 21:00Kraven – Il cacciatore. Action tratto dall’universo Marvel.
  • Sky Cinema Suspense, ore 21:00Ipotesi di reato. Thriller con Ben Affleck e Samuel L. Jackson.
  • Sky Cinema Comedy, ore 21:00Amiche da morire. Commedia italiana con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore.
  • Sky Cinema Romance, ore 21:00Non succede, ma se succede…. Commedia romantica con Charlize Theron e Seth Rogen.
  • Sky Cinema Drama, ore 21:00La paranza dei bambini. Film tratto dal romanzo di Roberto Saviano.

Stasera in TV, domenica 30 agosto: cosa scegliere

Per chi cerca una commedia romantica, Rai 1 propone in prima TV Rido perché ti amo. Gli appassionati di serie possono invece scegliere il doppio episodio di Elsbeth su Rai 2 oppure il finale della quattordicesima stagione di Chicago Fire su Italia 1.

Canale 5 dedica quasi tutta la prima e la seconda serata a Racconto di una notte, mentre Rete 4 propone Giganti, con una puntata dedicata a Papa Giovanni Paolo II. Rai 3 sceglie il racconto di Domenico Iannacone con Che ci faccio qui.

Per l’intrattenimento ci sono Italia’s Got Talent su TV8 e La Corrida sul Nove. Molto interessante anche la proposta cinematografica: La7 trasmette Il ponte sul fiume Kwai, Rai 4 punta su Prey e Iris sul cult francese Nikita.

Su Sky Cinema Uno, infine, debutta in prima TV Song Sung Blue – Una melodia d’amore, con Hugh Jackman e Kate Hudson: una storia di musica, sentimenti e seconde possibilità ispirata a fatti reali.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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