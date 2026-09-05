Sabato 5 settembre torna, su Rai 1, il format Linea Blu Porti d’Italia. La trasmissione va in onda dalle ore 14:00 circa.

Linea Blu Porti d’Italia 5 settembre, protagonista la Calabria

Alla conduzione di Linea Blu Porti d’Italia fa il suo ritorno la coppia composta da Donatella Bianchi, storica padrona di casa del programma, e da Livio Beshir, che invece ha debuttato nel format nell’edizione attualmente in corso.

La trasmissione, realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, è visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

La puntata odierna di Linea Blu Porti d’Italia si svolge in Calabria. In particolare, i due presentatori prendono in analisi l’itinerario che circonda la regione Calabria.

Le meraviglie naturali del tratto di costa

Linea Blu Porti d’Italia del 5 settembre prende il via dal mare, in navigazione da Capo Colonna a Le Castella. Lungo il percorso sono ammirate le tante meraviglie naturalistiche di tali luoghi, fra cui promontori calcarei e calcarenitici, antichi terrazzi marini e falesie modellate dalle onde.

In profondità, poi, si va alla scoperta di un progetto di tutela di uno degli ecosistemi più preziosi e meno conosciuti del Mediterraneo. Stiamo parlando del coralligeno, una biocostruzione formata nel corso dei secoli dall’accrescimento di vari organismi marini, fra cui alghe calcaree, spugne e briozoi.

La tappa seguente è a Marina di Tricoli. Da qui è proposto un focus sulla storia del porto di Crotone, a partire dall’antica Kroton, colonia fondata dagli Achei tra il 709 e il 708 a.C nonché punto di riferimento per gli scambi in tutto il territorio del Mediterraneo.

Poi, nelle acque dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, un archeologo subacqueo racconta tutti i segreti di un relitto di una nave oneraria romana. Quando è affondata, l’imbarcazione trasportava un carico di marmo proveniente dall’Asia Minore.

Linea Blu Porti d’Italia 5 settembre, la Fortezza di Le Castella

Sulla Banchina di Riva Porto Nuovo, Bianchi e Beshir visitano un cantiere navale per raccontare, dall’interno, ciò che avviene nel dietro le quinte del mondo marittimo. Successivamente è raggiunta la Fortezza di Le Castella, edificata sopra un piccolo isolotto e che per anni ha avuto un fondamentale ruolo difensivo. All’estremità del promontorio di Capo Colonna, poi, è ammirato il Santuario di Hera Lacinia, dove è presente un’antica colonna superstite del tempio dorico. L’appuntamento si conclude sulle Sabbie Rosse, dove una scuola di danza magnogreca esegue delle suggestive scenografie.