Cosa guardare stasera in TV, sabato 5 settembre 2026? Il primo sabato di settembre propone teatro, cinema, soap, intrattenimento e grandi classici. Rai 1 punta sulla commedia teatrale Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme, mentre Canale 5 dedica la serata a Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Amore e morte in Namibia su Rai 2, il capolavoro di Sergio Leone Giù la testa su Rai 3, nuovi episodi de La Promessa su Rete 4 e Rampage – Furia animale su Italia 1. La7 propone Agente 007 – Una cascata di diamanti, TV8 punta su Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, mentre il Nove offre Cash or Trash – La notte dei tesori.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Ogni promessa è debito . Vincenzo Salemme porta in prima serata la sua commedia teatrale, trasmessa in diretta dall’Auditorium di Napoli.

– . Vincenzo Salemme porta in prima serata la sua commedia teatrale, trasmessa in diretta dall’Auditorium di Napoli. Rai 2, ore 21:20 – Amore e morte in Namibia . Una madre parte da Berlino per raggiungere la Namibia e cercare il figlio misteriosamente scomparso.

– . Una madre parte da Berlino per raggiungere la Namibia e cercare il figlio misteriosamente scomparso. Rai 3, ore 21:20 – Giù la testa . Il grande film di Sergio Leone con Rod Steiger e James Coburn, accompagnato dalle musiche di Ennio Morricone.

– . Il grande film di Sergio Leone con Rod Steiger e James Coburn, accompagnato dalle musiche di Ennio Morricone. Rete 4, ore 21:30 – La Promessa . Nuovi episodi in prima TV della soap spagnola.

– . Nuovi episodi in prima TV della soap spagnola. Canale 5, ore 21:20 – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 . Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano con le sfide, le prove e i momenti più spettacolari dello show.

– . Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano con le sfide, le prove e i momenti più spettacolari dello show. Italia 1, ore 21:18 – Rampage – Furia animale. Dwayne Johnson affronta creature gigantesche nel film d’azione diretto da Brad Peyton.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Ogni promessa è debito – Commedia teatrale con Vincenzo Salemme, in diretta dall’Auditorium di Napoli.

– – Commedia teatrale con Vincenzo Salemme, in diretta dall’Auditorium di Napoli. Rai 2, ore 21:20 – Amore e morte in Namibia – Film drammatico e d’avventura ambientato nel continente africano.

– – Film drammatico e d’avventura ambientato nel continente africano. Rai 2, ore 23:00 – Sabato al 90° – Gol, immagini e approfondimenti dedicati agli anticipi del campionato di Serie A.

– – Gol, immagini e approfondimenti dedicati agli anticipi del campionato di Serie A. Rai 3, ore 21:20 – Giù la testa – Western di Sergio Leone con Rod Steiger e James Coburn.

– – Western di Sergio Leone con Rod Steiger e James Coburn. Rai 4, ore 21:20 – Un uomo sopra la legge – Action thriller con Liam Neeson.

– – Action thriller con Liam Neeson. Rai 5, ore 21:19 – Oblivion Rhapsody – Lo spettacolo che celebra i primi dieci anni di tournée degli Oblivion.

– – Lo spettacolo che celebra i primi dieci anni di tournée degli Oblivion. Rai Movie, ore 21:10 – La terra promessa – Dramma storico con Mads Mikkelsen.

– – Dramma storico con Mads Mikkelsen. Rai Premium, ore 21:20 – Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – Quinto episodio della seconda stagione.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – La Promessa – Nuovo appuntamento in prima TV con la soap spagnola. Curro e Angela continuano ad affrontare una situazione sempre più difficile, mentre aumentano i dubbi sulle lettere di Catalina e Petra si ritrova sempre più isolata.

– – Nuovo appuntamento in prima TV con la soap spagnola. Curro e Angela continuano ad affrontare una situazione sempre più difficile, mentre aumentano i dubbi sulle lettere di Catalina e Petra si ritrova sempre più isolata. Rete 4, ore 23:34 – Un’ottima annata – A Good Year – Commedia sentimentale con Russell Crowe ambientata tra i vigneti della Provenza.

– – Commedia sentimentale con Russell Crowe ambientata tra i vigneti della Provenza. Canale 5, ore 21:20 – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 – Paolo Bonolis e Luca Laurenti protagonisti dello storico show.

– – Paolo Bonolis e Luca Laurenti protagonisti dello storico show. Italia 1, ore 21:18 – Rampage – Furia animale – Action fantascientifico con Dwayne Johnson, Naomie Harris e Jeffrey Dean Morgan.

– – Action fantascientifico con Dwayne Johnson, Naomie Harris e Jeffrey Dean Morgan. 20, ore 21:10 – Code Name Banshee – Action con Jaime King, Antonio Banderas e Tommy Flanagan.

– – Action con Jaime King, Antonio Banderas e Tommy Flanagan. Iris, ore 21:14 – Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca – Thriller con Wesley Snipes e Diane Lane.

– – Thriller con Wesley Snipes e Diane Lane. La5, ore 21:10 – Il mestiere della vita – Film drammatico incentrato sull’incontro tra un ragazzo tormentato e un anziano artigiano.

– – Film drammatico incentrato sull’incontro tra un ragazzo tormentato e un anziano artigiano. Cine34, ore 21:15 – La nipote – Commedia italiana del 1974.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – Agente 007 – Una cascata di diamanti – Sean Connery torna nel ruolo di James Bond nel film diretto da Guy Hamilton.

– – Sean Connery torna nel ruolo di James Bond nel film diretto da Guy Hamilton. TV8, ore 20:25 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – La sfida fa tappa in Trentino alla ricerca del miglior ristorante ecogreen.

– – La sfida fa tappa in Trentino alla ricerca del miglior ristorante ecogreen. Nove, ore 20:45 – Cash or Trash – La notte dei tesori – Seconda puntata dell’ottava stagione dello speciale in prima serata, tra venditori vip e oggetti insoliti da aggiudicare all’asta.

I film di stasera in TV sabato 5 settembre 2026

Amore e morte in Namibia – Rai 2, ore 21:20. Hannah Jansen lascia Berlino dopo la misteriosa scomparsa del figlio Dominik in Namibia. Arrivata in Africa, intraprende una difficile ricerca insieme alla guida locale Vincent e scopre una realtà molto più complessa di quanto immaginasse.

– Rai 2, ore 21:20. Hannah Jansen lascia Berlino dopo la misteriosa scomparsa del figlio Dominik in Namibia. Arrivata in Africa, intraprende una difficile ricerca insieme alla guida locale Vincent e scopre una realtà molto più complessa di quanto immaginasse. Giù la testa – Rai 3, ore 21:20. Il bandito messicano Juan Miranda incontra John Mallory, esperto irlandese di esplosivi. Il progetto di rapinare una banca prende una direzione completamente diversa e i due finiscono coinvolti nella rivoluzione messicana.

– Rai 3, ore 21:20. Il bandito messicano Juan Miranda incontra John Mallory, esperto irlandese di esplosivi. Il progetto di rapinare una banca prende una direzione completamente diversa e i due finiscono coinvolti nella rivoluzione messicana. Rampage – Furia animale – Italia 1, ore 21:18. Un esperimento genetico trasforma alcuni animali in gigantesche creature distruttive. Il primatologo Davis Okoye cerca di salvare George, il gorilla albino con il quale ha costruito un legame speciale, e impedire una catastrofe.

– Italia 1, ore 21:18. Un esperimento genetico trasforma alcuni animali in gigantesche creature distruttive. Il primatologo Davis Okoye cerca di salvare George, il gorilla albino con il quale ha costruito un legame speciale, e impedire una catastrofe. Agente 007 – Una cascata di diamanti – La7, ore 21:15. James Bond indaga su un traffico internazionale di diamanti che lo conduce fino a Las Vegas, dove scopre un piano molto più pericoloso del previsto.

– La7, ore 21:15. James Bond indaga su un traffico internazionale di diamanti che lo conduce fino a Las Vegas, dove scopre un piano molto più pericoloso del previsto. Code Name Banshee – 20, ore 21:10. Un’ex assassina della CIA scopre che qualcuno ha messo una taglia sulla testa del suo vecchio mentore. Per salvarlo deve affrontare uomini pronti a tutto pur di raggiungere il loro obiettivo.

– 20, ore 21:10. Un’ex assassina della CIA scopre che qualcuno ha messo una taglia sulla testa del suo vecchio mentore. Per salvarlo deve affrontare uomini pronti a tutto pur di raggiungere il loro obiettivo. Un uomo sopra la legge – Rai 4, ore 21:20. Jim Hanson, allevatore ed ex marine che vive vicino al confine tra Stati Uniti e Messico, decide di proteggere un bambino inseguito da un pericoloso cartello della droga.

– Rai 4, ore 21:20. Jim Hanson, allevatore ed ex marine che vive vicino al confine tra Stati Uniti e Messico, decide di proteggere un bambino inseguito da un pericoloso cartello della droga. Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca – Iris, ore 21:14. Un detective indaga sull’omicidio di una giovane donna avvenuto all’interno della Casa Bianca. Il caso coinvolge ambienti molto vicini al Presidente e si trasforma rapidamente in una questione di sicurezza nazionale.

– Iris, ore 21:14. Un detective indaga sull’omicidio di una giovane donna avvenuto all’interno della Casa Bianca. Il caso coinvolge ambienti molto vicini al Presidente e si trasforma rapidamente in una questione di sicurezza nazionale. La terra promessa – Rai Movie, ore 21:10. Nel 1755 il capitano Ludvig Kahlen tenta di rendere coltivabile una landa desolata dello Jutland per conquistare ricchezza e un titolo nobiliare. Il suo progetto si scontra con un potente proprietario terriero.

Stasera su Rai 1: Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme

Rai 1 dedica la prima serata al teatro con Ogni promessa è debito, in onda dalle 21:30. La commedia di Vincenzo Salemme viene proposta in diretta dall’Auditorium di Napoli.

Al centro della storia c’è un uomo che, per salvare se stesso e la propria famiglia, fa un voto a Sant’Anna, patrona del suo paese. Da quella promessa prende forma una successione di situazioni comiche attraverso le quali Salemme affronta temi come l’avidità, la famiglia e il peso degli impegni presi.

Stasera su Canale 5: Ciao Darwin 9

Canale 5 torna a puntare su Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7, in onda dalle 21:20. Al centro dello show restano Paolo Bonolis e Luca Laurenti, chiamati a guidare le tradizionali sfide tra due categorie contrapposte.

Il programma alterna prove, sfilate, giochi e momenti comici, mantenendo la formula che negli anni ha trasformato Ciao Darwin in uno degli show più riconoscibili della prima serata di Canale 5.

Stasera su Rai 3: Giù la testa di Sergio Leone

Rai 3 propone alle 21:20 uno dei grandi titoli del cinema di Sergio Leone: Giù la testa. Il film, interpretato da Rod Steiger e James Coburn, è accompagnato dalle celebri musiche di Ennio Morricone.

Ambientata durante la rivoluzione messicana, la storia mette al centro l’incontro tra il bandito Juan Miranda e l’irlandese John Mallory, esperto di esplosivi con un passato rivoluzionario. Il loro rapporto cambia progressivamente mentre entrambi vengono trascinati negli eventi politici e militari del Paese.

Stasera su Italia 1: Rampage – Furia animale

Italia 1 dedica la prima serata all’azione con Rampage – Furia animale, in onda dalle 21:18. Protagonista è Dwayne Johnson, affiancato da Naomie Harris e Jeffrey Dean Morgan.

Davis Okoye è un primatologo che preferisce la compagnia degli animali a quella degli uomini e ha instaurato un rapporto particolare con George, un gorilla albino. Un esperimento genetico fuori controllo trasforma però l’animale e altre creature in gigantesche minacce.

I film su Sky Cinema sabato 5 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – L’Attachement – La tenerezza . Prima TV con Valeria Bruni Tedeschi. Sandra, una libraia indipendente e abituata alla solitudine, si avvicina alla famiglia del vicino dopo un grave lutto e scopre una forma di legame affettivo che non aveva mai immaginato.

– . Prima TV con Valeria Bruni Tedeschi. Sandra, una libraia indipendente e abituata alla solitudine, si avvicina alla famiglia del vicino dopo un grave lutto e scopre una forma di legame affettivo che non aveva mai immaginato. Sky Cinema Uno, ore 23:05 – Il Dio dell’Amore . Commedia italiana del 2026 diretta da Francesco Lagi.

– . Commedia italiana del 2026 diretta da Francesco Lagi. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Mindcage – Mente criminale. Thriller con Martin Lawrence e John Malkovich.

Stasera in TV, sabato 5 settembre: cosa scegliere

Chi cerca una proposta diversa dalla tradizionale fiction può scegliere Ogni promessa è debito su Rai 1, con Vincenzo Salemme protagonista di una lunga serata teatrale in diretta da Napoli. Canale 5 punta invece sull’intrattenimento di Ciao Darwin 9.

Il cinema occupa una parte importante della programmazione. Rai 3 propone il classico Giù la testa di Sergio Leone, Italia 1 punta sull’azione spettacolare di Rampage – Furia animale, mentre La7 offre Sean Connery in Agente 007 – Una cascata di diamanti.

Su Rai 2 c’è Amore e morte in Namibia, mentre Rete 4 continua la programmazione de La Promessa. Per una serata più leggera TV8 propone Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e il Nove lo speciale Cash or Trash – La notte dei tesori.

Su Sky Cinema Uno arriva invece in prima TV L’Attachement – La tenerezza, con Valeria Bruni Tedeschi: una storia intima dedicata alla famiglia, agli affetti e ai legami che possono nascere nei momenti più inattesi.