Cosa guardare stasera in TV, sabato 5 settembre 2026? Il primo sabato di settembre propone teatro, cinema, soap, intrattenimento e grandi classici. Rai 1 punta sulla commedia teatrale Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme, mentre Canale 5 dedica la serata a Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7.
Tra gli altri appuntamenti spiccano Amore e morte in Namibia su Rai 2, il capolavoro di Sergio Leone Giù la testa su Rai 3, nuovi episodi de La Promessa su Rete 4 e Rampage – Furia animale su Italia 1. La7 propone Agente 007 – Una cascata di diamanti, TV8 punta su Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, mentre il Nove offre Cash or Trash – La notte dei tesori.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Ogni promessa è debito. Vincenzo Salemme porta in prima serata la sua commedia teatrale, trasmessa in diretta dall’Auditorium di Napoli.
- Rai 2, ore 21:20 – Amore e morte in Namibia. Una madre parte da Berlino per raggiungere la Namibia e cercare il figlio misteriosamente scomparso.
- Rai 3, ore 21:20 – Giù la testa. Il grande film di Sergio Leone con Rod Steiger e James Coburn, accompagnato dalle musiche di Ennio Morricone.
- Rete 4, ore 21:30 – La Promessa. Nuovi episodi in prima TV della soap spagnola.
- Canale 5, ore 21:20 – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7. Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano con le sfide, le prove e i momenti più spettacolari dello show.
- Italia 1, ore 21:18 – Rampage – Furia animale. Dwayne Johnson affronta creature gigantesche nel film d’azione diretto da Brad Peyton.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Ogni promessa è debito – Commedia teatrale con Vincenzo Salemme, in diretta dall’Auditorium di Napoli.
- Rai 2, ore 21:20 – Amore e morte in Namibia – Film drammatico e d’avventura ambientato nel continente africano.
- Rai 2, ore 23:00 – Sabato al 90° – Gol, immagini e approfondimenti dedicati agli anticipi del campionato di Serie A.
- Rai 3, ore 21:20 – Giù la testa – Western di Sergio Leone con Rod Steiger e James Coburn.
- Rai 4, ore 21:20 – Un uomo sopra la legge – Action thriller con Liam Neeson.
- Rai 5, ore 21:19 – Oblivion Rhapsody – Lo spettacolo che celebra i primi dieci anni di tournée degli Oblivion.
- Rai Movie, ore 21:10 – La terra promessa – Dramma storico con Mads Mikkelsen.
- Rai Premium, ore 21:20 – Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia – Quinto episodio della seconda stagione.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:30 – La Promessa – Nuovo appuntamento in prima TV con la soap spagnola. Curro e Angela continuano ad affrontare una situazione sempre più difficile, mentre aumentano i dubbi sulle lettere di Catalina e Petra si ritrova sempre più isolata.
- Rete 4, ore 23:34 – Un’ottima annata – A Good Year – Commedia sentimentale con Russell Crowe ambientata tra i vigneti della Provenza.
- Canale 5, ore 21:20 – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 – Paolo Bonolis e Luca Laurenti protagonisti dello storico show.
- Italia 1, ore 21:18 – Rampage – Furia animale – Action fantascientifico con Dwayne Johnson, Naomie Harris e Jeffrey Dean Morgan.
- 20, ore 21:10 – Code Name Banshee – Action con Jaime King, Antonio Banderas e Tommy Flanagan.
- Iris, ore 21:14 – Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca – Thriller con Wesley Snipes e Diane Lane.
- La5, ore 21:10 – Il mestiere della vita – Film drammatico incentrato sull’incontro tra un ragazzo tormentato e un anziano artigiano.
- Cine34, ore 21:15 – La nipote – Commedia italiana del 1974.
La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera
- La7, ore 21:15 – Agente 007 – Una cascata di diamanti – Sean Connery torna nel ruolo di James Bond nel film diretto da Guy Hamilton.
- TV8, ore 20:25 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – La sfida fa tappa in Trentino alla ricerca del miglior ristorante ecogreen.
- Nove, ore 20:45 – Cash or Trash – La notte dei tesori – Seconda puntata dell’ottava stagione dello speciale in prima serata, tra venditori vip e oggetti insoliti da aggiudicare all’asta.
I film di stasera in TV sabato 5 settembre 2026
- Amore e morte in Namibia – Rai 2, ore 21:20. Hannah Jansen lascia Berlino dopo la misteriosa scomparsa del figlio Dominik in Namibia. Arrivata in Africa, intraprende una difficile ricerca insieme alla guida locale Vincent e scopre una realtà molto più complessa di quanto immaginasse.
- Giù la testa – Rai 3, ore 21:20. Il bandito messicano Juan Miranda incontra John Mallory, esperto irlandese di esplosivi. Il progetto di rapinare una banca prende una direzione completamente diversa e i due finiscono coinvolti nella rivoluzione messicana.
- Rampage – Furia animale – Italia 1, ore 21:18. Un esperimento genetico trasforma alcuni animali in gigantesche creature distruttive. Il primatologo Davis Okoye cerca di salvare George, il gorilla albino con il quale ha costruito un legame speciale, e impedire una catastrofe.
- Agente 007 – Una cascata di diamanti – La7, ore 21:15. James Bond indaga su un traffico internazionale di diamanti che lo conduce fino a Las Vegas, dove scopre un piano molto più pericoloso del previsto.
- Code Name Banshee – 20, ore 21:10. Un’ex assassina della CIA scopre che qualcuno ha messo una taglia sulla testa del suo vecchio mentore. Per salvarlo deve affrontare uomini pronti a tutto pur di raggiungere il loro obiettivo.
- Un uomo sopra la legge – Rai 4, ore 21:20. Jim Hanson, allevatore ed ex marine che vive vicino al confine tra Stati Uniti e Messico, decide di proteggere un bambino inseguito da un pericoloso cartello della droga.
- Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca – Iris, ore 21:14. Un detective indaga sull’omicidio di una giovane donna avvenuto all’interno della Casa Bianca. Il caso coinvolge ambienti molto vicini al Presidente e si trasforma rapidamente in una questione di sicurezza nazionale.
- La terra promessa – Rai Movie, ore 21:10. Nel 1755 il capitano Ludvig Kahlen tenta di rendere coltivabile una landa desolata dello Jutland per conquistare ricchezza e un titolo nobiliare. Il suo progetto si scontra con un potente proprietario terriero.
Stasera su Rai 1: Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme
Rai 1 dedica la prima serata al teatro con Ogni promessa è debito, in onda dalle 21:30. La commedia di Vincenzo Salemme viene proposta in diretta dall’Auditorium di Napoli.
Al centro della storia c’è un uomo che, per salvare se stesso e la propria famiglia, fa un voto a Sant’Anna, patrona del suo paese. Da quella promessa prende forma una successione di situazioni comiche attraverso le quali Salemme affronta temi come l’avidità, la famiglia e il peso degli impegni presi.
Stasera su Canale 5: Ciao Darwin 9
Canale 5 torna a puntare su Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7, in onda dalle 21:20. Al centro dello show restano Paolo Bonolis e Luca Laurenti, chiamati a guidare le tradizionali sfide tra due categorie contrapposte.
Il programma alterna prove, sfilate, giochi e momenti comici, mantenendo la formula che negli anni ha trasformato Ciao Darwin in uno degli show più riconoscibili della prima serata di Canale 5.
Stasera su Rai 3: Giù la testa di Sergio Leone
Rai 3 propone alle 21:20 uno dei grandi titoli del cinema di Sergio Leone: Giù la testa. Il film, interpretato da Rod Steiger e James Coburn, è accompagnato dalle celebri musiche di Ennio Morricone.
Ambientata durante la rivoluzione messicana, la storia mette al centro l’incontro tra il bandito Juan Miranda e l’irlandese John Mallory, esperto di esplosivi con un passato rivoluzionario. Il loro rapporto cambia progressivamente mentre entrambi vengono trascinati negli eventi politici e militari del Paese.
Stasera su Italia 1: Rampage – Furia animale
Italia 1 dedica la prima serata all’azione con Rampage – Furia animale, in onda dalle 21:18. Protagonista è Dwayne Johnson, affiancato da Naomie Harris e Jeffrey Dean Morgan.
Davis Okoye è un primatologo che preferisce la compagnia degli animali a quella degli uomini e ha instaurato un rapporto particolare con George, un gorilla albino. Un esperimento genetico fuori controllo trasforma però l’animale e altre creature in gigantesche minacce.
I film su Sky Cinema sabato 5 settembre 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – L’Attachement – La tenerezza. Prima TV con Valeria Bruni Tedeschi. Sandra, una libraia indipendente e abituata alla solitudine, si avvicina alla famiglia del vicino dopo un grave lutto e scopre una forma di legame affettivo che non aveva mai immaginato.
- Sky Cinema Uno, ore 23:05 – Il Dio dell’Amore. Commedia italiana del 2026 diretta da Francesco Lagi.
- Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Mindcage – Mente criminale. Thriller con Martin Lawrence e John Malkovich.
Stasera in TV, sabato 5 settembre: cosa scegliere
Chi cerca una proposta diversa dalla tradizionale fiction può scegliere Ogni promessa è debito su Rai 1, con Vincenzo Salemme protagonista di una lunga serata teatrale in diretta da Napoli. Canale 5 punta invece sull’intrattenimento di Ciao Darwin 9.
Il cinema occupa una parte importante della programmazione. Rai 3 propone il classico Giù la testa di Sergio Leone, Italia 1 punta sull’azione spettacolare di Rampage – Furia animale, mentre La7 offre Sean Connery in Agente 007 – Una cascata di diamanti.
Su Rai 2 c’è Amore e morte in Namibia, mentre Rete 4 continua la programmazione de La Promessa. Per una serata più leggera TV8 propone Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e il Nove lo speciale Cash or Trash – La notte dei tesori.
Su Sky Cinema Uno arriva invece in prima TV L’Attachement – La tenerezza, con Valeria Bruni Tedeschi: una storia intima dedicata alla famiglia, agli affetti e ai legami che possono nascere nei momenti più inattesi.