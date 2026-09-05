Domenica 6 settembre, su Rai 1, va in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. La rete ammiraglia della TV di Stato punta sul programma a partire dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 6 settembre, il Parco Delta del Po

La puntata di oggi di Linea Verde è guidata da Margherita Granbassi e Tinto, presentatori del programma nella versione che si sta oramai per concludere. La trasmissione, visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, ha come protagonista diversi territori della Pianura Padana.

Le telecamere, in particolare, raggiungono il Parco Delta del Po. Si tratta di un’area verde decisamente molto vasta, che dal Veneto si estende fino a Ravenna e che rappresenta un presidio naturalistico di primaria importanza nell’industrializzata Pianura Padana.

Il via alla puntata è dato nei pressi di uno dei numerosi canali presenti lungo il Parco e da qui i due presentatori si dividono per raccontare due volti differenti della zona.

Il percorso di Tinto

Tinto, a Linea Verde del 6 settembre, parte dal museo della bonifica Ca’ Vendramin, a Taglio di Po. Da qui racconta la storia di questa terra, che inizialmente non esisteva così come appare adesso ma che con il tempo è stata strappata dall’acqua.

Le telecamere del programma si spostano in provincia di Ferrara, a pochi chilometri dal Delta del Po, a Tresigallo. Si tratta di una città soprannominata metafisica, nella quale le strade dritte, le prospettive perfette e gli edifici geometrici ricordano i quadri di De Chirico.

L’itinerario di Tinto, durante l’appuntamento odierno, giunge al termine a Mezzogoro. Nel borgo entra in un’azienda risicola per testimoniano quanto l’Italia sia un paese in Europa all’avanguardia nella produzione del riso basmati. Un primato, questo, che si deve alle tecniche di coltivazione rispettose dell’ambiente.

Linea Verde 6 settembre, il percorso di Margherita Granbassi

La prima tappa del viaggio di Margherita Granbassi, a Linea Verde del 6 settembre, è a Porto Tolle. A bordo di una piccola barca a fondo piatto porta i telespettatori alla scoperta dell’incredibile fauna e delle altre bellezze del Parco Delta del Po. Una volta fatto ritorno sulla terraferma, la conduttrice con una bici percorre la pista ciclabile nella zona delle lagune, dalla quale è possibile ammirare i piccoli argini per governare l’acqua e delimitare queste zone umide costruiti nel corso degli anni.

A Grillara è proposto un focus sull’ocarina, strumento musicale che nasce nell’Ottocento a Budrio ma che ha trovato ampio sviluppo nel Parco Delta del Po. Nell’oasi naturalistica di Codigoro ammira l’emozionante liberazione di un gufo e di un gheppio. Per il gran finale i conduttori si riuniscono a Ca’ Mello, nel cuore del Delta del Po, in un suggestivo mare di lavanda.