Cosa guardare stasera in TV, domenica 6 settembre 2026? La prima domenica del mese propone cinema italiano e internazionale, sport, reportage, serie turche e intrattenimento. Su Rai 1, dopo il ritorno di Affari Tuoi, va in onda la commedia Sei mai stata sulla luna?, mentre Canale 5 dedica la serata a tre nuovi episodi di Racconto di una notte.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Italia-Stati Uniti dei Mondiali femminili di basket su Rai 2, Che ci faccio qui su Rai 3, Giganti su Rete 4 e Odio l’estate su Italia 1. La7 propone Getaway!, TV8 unisce motori, ristorazione e Italia’s Got Talent, mentre il Nove punta su La Corrida Remix.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Sei mai stata sulla luna? . Commedia di Paolo Genovese con Raoul Bova e Liz Solari, ambientata tra Milano e la campagna pugliese.

– . Commedia di Paolo Genovese con Raoul Bova e Liz Solari, ambientata tra Milano e la campagna pugliese. Rai 2, ore 20:35 – Italia-Stati Uniti . Le Azzurre affrontano la nazionale statunitense ai Mondiali femminili 2026 di pallacanestro, in diretta da Berlino.

– . Le Azzurre affrontano la nazionale statunitense ai Mondiali femminili 2026 di pallacanestro, in diretta da Berlino. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Ti amo ancora . Domenico Iannacone torna a raccontare storie e vite lontane dai riflettori.

– . Domenico Iannacone torna a raccontare storie e vite lontane dai riflettori. Rete 4, ore 21:33 – Giganti . Il secondo appuntamento è dedicato alla Regina Elisabetta II, figura centrale della storia britannica del Novecento e dei primi decenni del nuovo millennio.

– . Il secondo appuntamento è dedicato alla Regina Elisabetta II, figura centrale della storia britannica del Novecento e dei primi decenni del nuovo millennio. Canale 5, ore 21:25 – Racconto di una notte . Tre nuovi episodi in prima TV della serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun.

– . Tre nuovi episodi in prima TV della serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun. Italia 1, ore 21:30 – Odio l’estate. Aldo, Giovanni e Giacomo protagonisti della commedia diretta da Massimo Venier.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:35 – Affari Tuoi – Stefano De Martino inaugura la nuova stagione del game show dei pacchi.

– – Stefano De Martino inaugura la nuova stagione del game show dei pacchi. Rai 1, ore 21:30 – Sei mai stata sulla luna? – Commedia romantica diretta da Paolo Genovese.

– – Commedia romantica diretta da Paolo Genovese. Rai 2, ore 20:35 – Italia-Stati Uniti – Mondiali femminili 2026 di pallacanestro in diretta dalla Max-Schmeling-Halle di Berlino.

– – Mondiali femminili 2026 di pallacanestro in diretta dalla Max-Schmeling-Halle di Berlino. Rai 2, ore 22:45 – La Domenica Sportiva – Immagini, risultati, interviste e analisi sulla giornata calcistica e sugli altri avvenimenti sportivi.

– – Immagini, risultati, interviste e analisi sulla giornata calcistica e sugli altri avvenimenti sportivi. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Ti amo ancora – Domenico Iannacone torna a Borgo Vecchio, nel cuore di Palermo.

– – Domenico Iannacone torna a Borgo Vecchio, nel cuore di Palermo. Rai 3, ore 23:10 – Un giorno in Pretura – Prigioniera in Via Carcere – Il processo dedicato alla drammatica vicenda di Lucia Corsillo.

– – Il processo dedicato alla drammatica vicenda di Lucia Corsillo. Rai 4, ore 21:19 – Predator – Il cult fantascientifico con Arnold Schwarzenegger.

– – Il cult fantascientifico con Arnold Schwarzenegger. Rai 5, ore 21:20 – La battaglia di Algeri – Il celebre film di Gillo Pontecorvo.

– – Il celebre film di Gillo Pontecorvo. Rai Movie, ore 21:10 – Ferrari – Adam Driver interpreta Enzo Ferrari nel film diretto da Michael Mann.

– – Adam Driver interpreta Enzo Ferrari nel film diretto da Michael Mann. Rai Premium, ore 21:20 – La nave dei sogni – Argentina – Nuovo viaggio tra sentimenti, segreti e seconde possibilità.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 19:41 – La Promessa – Nuovo episodio in prima TV prima dell’access prime time.

– – Nuovo episodio in prima TV prima dell’access prime time. Rete 4, ore 20:30 – Realpolitik – Tommaso Labate racconta politica e attualità attraverso sondaggi, analisi e retroscena.

– – Tommaso Labate racconta politica e attualità attraverso sondaggi, analisi e retroscena. Rete 4, ore 21:33 – Giganti – Secondo appuntamento dedicato alla Regina Elisabetta II.

– – Secondo appuntamento dedicato alla Regina Elisabetta II. Canale 5, ore 20:38 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti conduce il game show.

– – Gerry Scotti conduce il game show. Canale 5, ore 21:20 – Riassunto Racconto di una notte .

– . Canale 5, ore 21:25 – Racconto di una notte – Primo episodio della serata.

– – Primo episodio della serata. Canale 5, ore 22:37 – Racconto di una notte – Secondo episodio.

– – Secondo episodio. Canale 5, ore 23:35 – Racconto di una notte – Terzo episodio della serata.

– – Terzo episodio della serata. Italia 1, ore 20:45 – NCIS – Unità anticrimine .

– . Italia 1, ore 21:30 – Odio l’estate – Commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo.

– – Commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo. Italia 1, ore 23:36 – Amici come prima – Commedia con Massimo Boldi e Christian De Sica.

– – Commedia con Massimo Boldi e Christian De Sica. 20, ore 21:08 – Sleepless – Il giustiziere – Action thriller con Jamie Foxx.

– – Action thriller con Jamie Foxx. Iris, ore 21:16 – Il patto dei lupi – Avventura thriller ambientata nella Francia del Settecento.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Luca Telese e Marianna Aprile approfondiscono i principali temi politici e sociali.

– – Luca Telese e Marianna Aprile approfondiscono i principali temi politici e sociali. La7, ore 21:15 – Getaway! – Thriller con Steve McQueen e Ali MacGraw. Una rapina in banca dà inizio a una disperata fuga verso il Messico.

– – Thriller con Steve McQueen e Ali MacGraw. Una rapina in banca dà inizio a una disperata fuga verso il Messico. TV8, ore 19:40 – Formula 1 – GP d’Italia – La gara di Monza con le Ferrari impegnate davanti al pubblico italiano.

– – La gara di Monza con le Ferrari impegnate davanti al pubblico italiano. TV8, ore 20:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – La sfida fa tappa in Ciociaria alla ricerca del miglior ristorante per bikers.

– – La sfida fa tappa in Ciociaria alla ricerca del miglior ristorante per bikers. TV8, ore 22:00 – Italia’s Got Talent – Seconda semifinale della quattordicesima stagione.

– – Seconda semifinale della quattordicesima stagione. Nove, ore 21:30 – La Corrida Remix – Primo appuntamento della seconda stagione con una selezione dei momenti più divertenti dello show.

I film di stasera in TV domenica 6 settembre 2026

Sei mai stata sulla luna? – Rai 1, ore 21:30. Guia è una giornalista di moda abituata alla vita mondana di Milano. Quando eredita una masseria in Puglia decide di raggiungerla con l’intenzione di venderla, ma l’incontro con Renzo e con gli abitanti del luogo cambia progressivamente le sue prospettive.

– Rai 1, ore 21:30. Guia è una giornalista di moda abituata alla vita mondana di Milano. Quando eredita una masseria in Puglia decide di raggiungerla con l’intenzione di venderla, ma l’incontro con Renzo e con gli abitanti del luogo cambia progressivamente le sue prospettive. Odio l’estate – Italia 1, ore 21:30. Tre famiglie completamente diverse scoprono di aver affittato per errore la stessa casa per le vacanze estive. La convivenza forzata dà origine a incomprensioni, discussioni e situazioni comiche, ma permette anche ai protagonisti di conoscersi davvero.

– Italia 1, ore 21:30. Tre famiglie completamente diverse scoprono di aver affittato per errore la stessa casa per le vacanze estive. La convivenza forzata dà origine a incomprensioni, discussioni e situazioni comiche, ma permette anche ai protagonisti di conoscersi davvero. Getaway! – La7, ore 21:15. Doc McCoy viene liberato dal carcere grazie all’intervento di un potente uomo d’affari. In cambio deve organizzare una rapina in banca. Quando il colpo si complica, Doc e la moglie Carol iniziano una pericolosa fuga verso il Messico.

– La7, ore 21:15. Doc McCoy viene liberato dal carcere grazie all’intervento di un potente uomo d’affari. In cambio deve organizzare una rapina in banca. Quando il colpo si complica, Doc e la moglie Carol iniziano una pericolosa fuga verso il Messico. Sleepless – Il giustiziere – 20, ore 21:08. Un poliziotto infiltrato entra in possesso di un grosso quantitativo di cocaina. I criminali reagiscono rapendo suo figlio e dando inizio a una corsa contro il tempo.

– 20, ore 21:08. Un poliziotto infiltrato entra in possesso di un grosso quantitativo di cocaina. I criminali reagiscono rapendo suo figlio e dando inizio a una corsa contro il tempo. Predator – Rai 4, ore 21:19. Una squadra speciale guidata da Dutch viene inviata nella giungla centroamericana per una missione di recupero. I militari scoprono presto di essere braccati da una creatura extraterrestre dotata di una tecnologia micidiale.

– Rai 4, ore 21:19. Una squadra speciale guidata da Dutch viene inviata nella giungla centroamericana per una missione di recupero. I militari scoprono presto di essere braccati da una creatura extraterrestre dotata di una tecnologia micidiale. Il patto dei lupi – Iris, ore 21:16. Nella Francia del 1766 una misteriosa creatura semina il terrore nella regione del Gévaudan. Il naturalista Grégoire de Fronsac viene incaricato dal re di scoprire cosa si nasconde dietro le sanguinose aggressioni.

– Iris, ore 21:16. Nella Francia del 1766 una misteriosa creatura semina il terrore nella regione del Gévaudan. Il naturalista Grégoire de Fronsac viene incaricato dal re di scoprire cosa si nasconde dietro le sanguinose aggressioni. La battaglia di Algeri – Rai 5, ore 21:20. Gillo Pontecorvo racconta uno dei momenti cruciali della guerra d’indipendenza algerina attraverso la lotta tra il Fronte di Liberazione Nazionale e le forze francesi.

– Rai 5, ore 21:20. Gillo Pontecorvo racconta uno dei momenti cruciali della guerra d’indipendenza algerina attraverso la lotta tra il Fronte di Liberazione Nazionale e le forze francesi. Ferrari – Rai Movie, ore 21:10. Nel 1957 Enzo Ferrari attraversa uno dei periodi più difficili della propria vita. La crisi dell’azienda, la morte del figlio Dino e le tensioni familiari si intrecciano mentre la scuderia prepara la Mille Miglia.

Stasera su Rai 1: Sei mai stata sulla luna? dopo il ritorno di Affari Tuoi

La domenica di Rai 1 cambia volto. Alle 20:35 torna Affari Tuoi con Stefano De Martino, seguito alle 21:30 dalla commedia Sei mai stata sulla luna?, diretta da Paolo Genovese.

Protagonista è Guia, giornalista di moda sofisticata e abituata alla frenesia milanese. L’eredità di una masseria la porta in Puglia, dove incontra un mondo completamente distante dalla sua quotidianità e soprattutto Renzo, contadino affascinante che contribuisce a mettere in discussione le sue certezze.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte con tre episodi

Canale 5 conferma Racconto di una notte nella prima serata della domenica. Dopo La Ruota della Fortuna e il breve riassunto delle puntate precedenti, il primo episodio comincia alle 21:25. Seguono altre due puntate alle 22:37 e alle 23:35.

Mahir e Canfeza trovano finalmente la casa nella quale vorrebbero iniziare una nuova vita insieme, ma la loro decisione scuote profondamente Afet e Asaf. Nel frattempo il primo giorno di Ramadan riporta in superficie tensioni familiari e segreti ancora irrisolti. La situazione precipita ulteriormente quando Mahir viene colpito da Selim e trasportato d’urgenza in ospedale.

Stasera su Rai 2: Italia-Stati Uniti ai Mondiali di basket

Rai 2 dedica la prima serata allo sport con Italia-Stati Uniti dei Mondiali femminili 2026 di pallacanestro. La diretta dalla Max-Schmeling-Halle di Berlino comincia alle 20:35.

Per le Azzurre si tratta di una sfida di grande prestigio contro una delle nazionali più forti del basket internazionale. Al termine dell’incontro, dalle 22:45, Rai 2 lascia spazio a La Domenica Sportiva.

Stasera su Italia 1: Odio l’estate

Italia 1 punta sulla comicità italiana con Odio l’estate, in onda alle 21:30. Il film riunisce Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sotto la direzione di Massimo Venier.

Tre uomini molto diversi arrivano con le rispettive famiglie nella stessa località di villeggiatura e scoprono di aver affittato la medesima casa. Costretti a condividere gli spazi, trasformano una vacanza apparentemente disastrosa in un’occasione per affrontare problemi, fragilità e rapporti familiari.

I film su Sky Cinema domenica 6 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – King Arthur – Il potere della spada . Guy Ritchie rilegge la leggenda di Re Artù con Charlie Hunnam e Jude Law. Cresciuto lontano dalla corte, Arthur scopre le proprie origini dopo aver estratto Excalibur dalla roccia.

– . Guy Ritchie rilegge la leggenda di Re Artù con Charlie Hunnam e Jude Law. Cresciuto lontano dalla corte, Arthur scopre le proprie origini dopo aver estratto Excalibur dalla roccia. Sky Cinema Uno, ore 23:25 – Una sola possibilità . Action con Scott Adkins, Ashley Greene e Ryan Phillippe. Un ufficiale dei Navy SEAL e un’analista della CIA devono impedire un attentato terroristico a Washington.

– . Action con Scott Adkins, Ashley Greene e Ryan Phillippe. Un ufficiale dei Navy SEAL e un’analista della CIA devono impedire un attentato terroristico a Washington. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – L’Attachement – La tenerezza. Valeria Bruni Tedeschi protagonista del film dedicato alla nascita inattesa di nuovi legami familiari.

Stasera in TV, domenica 6 settembre: cosa scegliere

Rai 1 inaugura una nuova fase della domenica con il ritorno di Affari Tuoi e la commedia Sei mai stata sulla luna?. Canale 5 continua invece a puntare sulla serialità turca con tre episodi di Racconto di una notte.

Gli appassionati di sport hanno due appuntamenti importanti: Italia-Stati Uniti dei Mondiali femminili di basket su Rai 2 e il Gran Premio d’Italia di Formula 1 su TV8. La serata di TV8 continua poi con 4 Ristoranti e la semifinale di Italia’s Got Talent.

Per il cinema italiano, Italia 1 propone Odio l’estate con Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre Rai Movie punta su Ferrari di Michael Mann. Tra le alternative spiccano inoltre Predator su Rai 4, Il patto dei lupi su Iris, Povere creature! su Cielo e Ocean’s Eleven su TwentySeven.

Su Sky Cinema Uno la prima serata è affidata a King Arthur – Il potere della spada, spettacolare rilettura del mito arturiano firmata da Guy Ritchie.