Martedì 8 settembre debutta Geopop racconta. La trasmissione è visibile su NOVE a partire dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Cash or Trash Chi offre di più?.

Geopop racconta, il debutto sul piccolo schermo di Andrea Moccia

Il format rappresenta il debutto sul piccolo schermo di Geopop, gruppo molto attivo sui social, dove da anni pubblica video e articoli di divulgazione scientifica. Alla conduzione della trasmissione c’è il fondatore Andrea Moccia.

Per Geopop l’approdo in televisione è sicuramente un traguardo meritato. Il gruppo, d’altronde, è riuscito a fondare una delle realtà online più apprezzate e interessanti presenti in Italia. Il successo è rappresentato dai numeri, che sono impressionanti: il profilo Instagram ha più di 4 milioni di follower, mentre sono circa 3 i milioni di iscritti sul canale YouTube.

Quattro speciali dedicati ad altrettanti eventi che hanno cambiato il corso dell’umanità

La prima edizione di Geopop racconta è formata da quattro puntate. Esse hanno una durata molto lunga, superiore alle due ore e mezza, e sono visibili anche in streaming su Discovery+. Qui, in particolare, vengono rilasciate con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Gli appuntamenti sono prodotti da Geopop per conto della Warner Bros. Discovery. Ogni settimana, Andrea Moccia, supportato dalla sua squadra, racconta un particolare evento di grande importanza, al punto tale da cambiare il corso dell’umanità. Non si tratta di un programma di cronaca, bensì di un format che punta ad approfondire nei dettagli gli eventi e a comprenderne le cause, provando a fornire le risposte alle domande più diffuse.

Geopop racconta, il dramma delle Torri Gemelle

Geopop racconta apre il ciclo di appuntamenti con un anniversario. L’11 settembre prossimo, infatti, saranno passati esattamente 25 anni dal drammatico attentato che ha colpito le Torri Gemelle di New York, il Pentagono a Washington e la Pennsylvania.

Gli attacchi hanno causato, in totale, circa 3 mila morti, con conseguenze ancora oggi visibili sulla lotta al terrorismo e sulla sicurezza degli aerei. Andrea Moccia ripercorre uno dei fatti più sconvolgenti del XXI secolo, ricostruendo la dinamica di quanto accaduto mediante le parole dei testimoni e dei sopravvissuti.

Il conduttore, poi, spiega scientificamente alcune delle questioni di cui si è maggiormente discusso negli anni. Il programma, per esempio, si focalizza sui motivi per cui centinaia di persone sono rimaste bloccate nelle Torri, oltre che sugli eventi che hanno portato i due edifici al crollo.