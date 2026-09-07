Lunedì 7 settembre, su NOVE, fa il suo ritorno Little Big Italy. La nuova edizione, visibile tutti i lunedì dalle ore 21:25 circa, inizia con una puntata molto speciale: la centesima nella storia del programma.

Little Big Italy 7 settembre, il regolamento

Non cambia il regolamento che da sempre contraddistingue Little Big Italy. Al timone dello show è confermato lo chef Francesco Panella, che in ogni puntata visita una città nel mondo alla ricerca dei migliori ristoranti italiani.

Nelle località al centro del racconto, il padrone di casa incontra tre sfidanti, ovvero italiani che vivono nel posto al centro della narrazione. Sono i cosiddetti expat, che a turno accompagnano gli altri concorrenti e Panella nel loro ristorante italiano del cuore.

Nei svariati locali visitati, i protagonisti gustano un menù formato da tre portate: la scelta del protagonista che ha selezionato il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine di ogni pasto, i commensali e il conduttore votano il ristorante: quello con il punteggio più alto è il vincitore di puntata.

Fondamentale è poi il bonus di italianità, un punteggio extra assegnato al concorrente che dimostra, con un breve quiz di cultura generale, di sapere più cose sul nostro paese.

Tokyo protagonista nel debutto

Nella prima puntata stagionale di Little Big Italy, in onda lunedì 7 settembre, Francesco Panella raggiunge il Giappone. In particolare, per festeggiare le 100 puntate è protagonista Tokyo, la popolosa capitale del Paese del Sol Levante. Un centro che conta oltre 14 milioni di abitanti, nel quale la storia si intreccia alla tecnologia e alla modernità.

Il primo concorrente di oggi è Pietro. Napoletano doc e amante della cucina, ha lavorato in passato come attore e inoltre ha fatto anche l’arbitro di calcio. Lo sfidante racconta: “Ho 60 anni, vivo in Giappone da 35 anni ma non ho perso la mia napoletanità. A casa mia si guarda la televisione italiana, si mangia italiano e la mia fede calcistica è invariata perché Forza Napoli Sempre”. Ha deciso di partecipare allo show con la Trattoria Mari e Monti.

Little Big Italy 7 settembre, gli altri due sfidanti

A Little Big Italy del 7 settembre partecipa Marina. È nata a Lanciano a cui è molto legata nonostante abbia girato diversi Stati nel mondo e di sé racconta: “Sono arrivato a Tokyo 3 anni fa per lavoro, mi occupo dello sviluppo di interfacce neurali per la robotica assistiva. È un’attività che mi fa sentire utile almeno per qualcuno. Mio padre è fantastico e mi ha trasferito la passione per la cucina”. Il posto del cuore nella capitale giapponese è Elio Locanda Italiana.

Terza e ultima concorrente è Elisa, artista romana che è arrivata in Giappone per proseguire gli studi. L’expat racconta: “Sono una persona poliedrica e sento che anche Tokyo abbia questa caratteristica. Sento l’esigenza di esprimere me stessa, mediante l’arte ma anche con ciò che indosso. Faccio mostre d’arte e bodypainting: il mio sogno è dipingere Lady Gaga”. Partecipa allo show con il ristorante Il Figo Ingordo.