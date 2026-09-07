Cosa guardare stasera in TV, martedì 8 settembre 2026? La prima serata offre fiction, cinema, musica, informazione e documentari. Rai 1 prosegue con La legge di Lidia Poët, mentre Canale 5 inaugura la nuova edizione di Super Karaoke, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Mi manda Rai Tre – Dimmi come mangi su Rai 3, Verità nascoste su Rete 4 e il film Colombiana su Italia 1. La7 dedica una serata speciale all’attualità, TV8 punta sul successo internazionale Bohemian Rhapsody, mentre sul Nove debutta Geopop racconta con una puntata dedicata all’11 settembre.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – La legge di Lidia Poët . Prosegue la fiction con Matilda De Angelis attraverso gli episodi Padri e figli e Questione di chimica .

– . Prosegue la fiction con Matilda De Angelis attraverso gli episodi e . Rai 3, ore 21:20 – Mi manda Rai Tre – Dimmi come mangi . Una puntata speciale che riunisce e aggiorna alcune delle inchieste dedicate all’alimentazione.

– . Una puntata speciale che riunisce e aggiorna alcune delle inchieste dedicate all’alimentazione. Rete 4, ore 21:32 – Verità nascoste . Milo Infante torna a occuparsi di casi di cronaca, misteri e delitti irrisolti.

– . Milo Infante torna a occuparsi di casi di cronaca, misteri e delitti irrisolti. Canale 5, ore 21:20 – Super Karaoke . Michelle Hunziker inaugura da Ventimiglia la nuova edizione del grande show musicale.

– . Michelle Hunziker inaugura da Ventimiglia la nuova edizione del grande show musicale. Italia 1, ore 21:28 – Colombiana . Zoe Saldana protagonista dell’action thriller diretto da Olivier Megaton.

– . Zoe Saldana protagonista dell’action thriller diretto da Olivier Megaton. TV8, ore 21:40 – Bohemian Rhapsody . Rami Malek interpreta Freddie Mercury nel film dedicato alla storia dei Queen.

– . Rami Malek interpreta Freddie Mercury nel film dedicato alla storia dei Queen. Nove, ore 21:30 – Geopop racconta – 11 settembre. Prima TV con Andrea Moccia, che ricostruisce scientificamente gli eventi dell’11 settembre 2001.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:30 – Affari Tuoi – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time.

– – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time. Rai 1, ore 21:30 – La legge di Lidia Poët – Padri e figli – Terzo episodio della prima stagione.

– – Terzo episodio della prima stagione. Rai 1, ore 22:10 – La legge di Lidia Poët – Questione di chimica – Quarto episodio.

– – Quarto episodio. Rai 1, ore 23:10 – Porta a Porta – Bruno Vespa torna con il programma di approfondimento.

– – Bruno Vespa torna con il programma di approfondimento. Rai 2, ore 21:00 – TG2 Post – Informazione e approfondimento sui principali temi della giornata.

– – Informazione e approfondimento sui principali temi della giornata. Rai 3, ore 21:20 – Mi manda Rai Tre – Dimmi come mangi – Speciale dedicato alle inchieste sull’alimentazione.

– – Speciale dedicato alle inchieste sull’alimentazione. Rai 4, ore 21:20 – Mandrake – Horror nel quale antichi rituali e misteriose sparizioni riportano alla luce una leggenda inquietante.

– – Horror nel quale antichi rituali e misteriose sparizioni riportano alla luce una leggenda inquietante. Rai 5, ore 21:19 – Margini – Commedia italiana ambientata nella scena punk di Grosseto.

– – Commedia italiana ambientata nella scena punk di Grosseto. Rai Movie, ore 21:10 – K-19 – Harrison Ford e Liam Neeson protagonisti del dramma ambientato a bordo di un sottomarino nucleare sovietico.

– – Harrison Ford e Liam Neeson protagonisti del dramma ambientato a bordo di un sottomarino nucleare sovietico. Rai Premium, ore 21:20 – Morgane – Detective geniale 4 – Fronte-retro – Primo episodio della quarta stagione.

– – Primo episodio della quarta stagione. Rai Premium, ore 22:20 – Morgane – Detective geniale 4 – Fronte-retro – Prosegue l’appuntamento con la serie francese.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 19:48 – La Promessa – Nuovo episodio in prima TV della soap spagnola.

– – Nuovo episodio in prima TV della soap spagnola. Rete 4, ore 20:29 – 4 di sera – Informazione e approfondimento nell’access prime time.

– – Informazione e approfondimento nell’access prime time. Rete 4, ore 21:32 – Verità nascoste – Milo Infante conduce il programma dedicato ai grandi casi di cronaca e ai delitti irrisolti.

– – Milo Infante conduce il programma dedicato ai grandi casi di cronaca e ai delitti irrisolti. Canale 5, ore 21:20 – Super Karaoke – Michelle Hunziker conduce da Ventimiglia il debutto della nuova edizione dello show musicale.

– – Michelle Hunziker conduce da Ventimiglia il debutto della nuova edizione dello show musicale. Italia 1, ore 21:28 – Colombiana – Action thriller con Zoe Saldana.

– – Action thriller con Zoe Saldana. 20, ore 21:07 – Next – Nicolas Cage interpreta un uomo capace di anticipare di pochi minuti gli eventi futuri.

– – Nicolas Cage interpreta un uomo capace di anticipare di pochi minuti gli eventi futuri. Iris, ore 21:13 – Corvo Rosso non avrai il mio scalpo – Western con Robert Redford.

– – Western con Robert Redford. TwentySeven, ore 21:10 – Tower Heist – Colpo ad alto livello – Commedia d’azione con Ben Stiller ed Eddie Murphy.

– – Commedia d’azione con Ben Stiller ed Eddie Murphy. La5, ore 21:10 – Ricomincio da me – Jennifer Lopez protagonista della commedia diretta da Peter Segal.

– – Jennifer Lopez protagonista della commedia diretta da Peter Segal. Cine34, ore 21:00 – La guerra dei nonni – Commedia italiana con Vincenzo Salemme e Max Tortora.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Speciale Roberto Saviano: In trincea – Luca Telese e Marianna Aprile conducono una serata speciale dedicata all’attualità politica e sociale.

– – Luca Telese e Marianna Aprile conducono una serata speciale dedicata all’attualità politica e sociale. TV8, ore 21:40 – Bohemian Rhapsody – Il film racconta la nascita e l’ascesa dei Queen fino alla leggendaria esibizione al Live Aid.

– – Il film racconta la nascita e l’ascesa dei Queen fino alla leggendaria esibizione al Live Aid. Nove, ore 21:30 – Geopop racconta – 11 settembre – Andrea Moccia inaugura il nuovo programma con una ricostruzione scientifica degli attentati dell’11 settembre 2001.

– – Andrea Moccia inaugura il nuovo programma con una ricostruzione scientifica degli attentati dell’11 settembre 2001. Nove, ore 00:20 – 11 settembre – Il giorno che cambiò il mondo – La programmazione tematica prosegue nella notte con un documentario dedicato agli attentati.

I film di stasera in TV martedì 8 settembre 2026

Colombiana – Italia 1, ore 21:28. Cataleya assiste da bambina all’omicidio dei genitori. Diventata adulta, si trasforma in una spietata assassina professionista e utilizza ogni missione per avvicinarsi agli uomini responsabili della tragedia che ha segnato la sua vita.

– Italia 1, ore 21:28. Cataleya assiste da bambina all’omicidio dei genitori. Diventata adulta, si trasforma in una spietata assassina professionista e utilizza ogni missione per avvicinarsi agli uomini responsabili della tragedia che ha segnato la sua vita. Bohemian Rhapsody – TV8, ore 21:40. Il film ripercorre la nascita dei Queen, il rapporto tra Freddie Mercury e gli altri componenti della band, le crisi personali e professionali e la memorabile esibizione al Live Aid del 1985.

– TV8, ore 21:40. Il film ripercorre la nascita dei Queen, il rapporto tra Freddie Mercury e gli altri componenti della band, le crisi personali e professionali e la memorabile esibizione al Live Aid del 1985. Next – 20, ore 21:07. Cris Johnson possiede una capacità straordinaria: riesce a conoscere in anticipo ciò che accadrà nei minuti immediatamente successivi. L’FBI vuole sfruttare il suo dono per impedire un attacco nucleare.

– 20, ore 21:07. Cris Johnson possiede una capacità straordinaria: riesce a conoscere in anticipo ciò che accadrà nei minuti immediatamente successivi. L’FBI vuole sfruttare il suo dono per impedire un attacco nucleare. Corvo Rosso non avrai il mio scalpo – Iris, ore 21:13. Jeremiah Johnson decide di abbandonare la civiltà e vivere sulle montagne del Colorado. Il suo tentativo di costruire un’esistenza isolata viene sconvolto da un conflitto con la tribù dei Corvi.

– Iris, ore 21:13. Jeremiah Johnson decide di abbandonare la civiltà e vivere sulle montagne del Colorado. Il suo tentativo di costruire un’esistenza isolata viene sconvolto da un conflitto con la tribù dei Corvi. Mandrake – Rai 4, ore 21:20. Cathy, agente di sorveglianza e madre single, deve seguire il reinserimento di Mary, ex detenuta conosciuta come Bloody Mary. La scomparsa di alcuni bambini e il riaffiorare di antichi rituali rendono la vicenda sempre più inquietante.

– Rai 4, ore 21:20. Cathy, agente di sorveglianza e madre single, deve seguire il reinserimento di Mary, ex detenuta conosciuta come Bloody Mary. La scomparsa di alcuni bambini e il riaffiorare di antichi rituali rendono la vicenda sempre più inquietante. Margini – Rai 5, ore 21:19. Edoardo, Iacopo e Michele suonano in una band punk a Grosseto. Quando sfuma la possibilità di aprire il concerto di un importante gruppo americano, decidono di organizzare personalmente l’evento nella loro città.

– Rai 5, ore 21:19. Edoardo, Iacopo e Michele suonano in una band punk a Grosseto. Quando sfuma la possibilità di aprire il concerto di un importante gruppo americano, decidono di organizzare personalmente l’evento nella loro città. K-19 – Rai Movie, ore 21:10. Durante la Guerra Fredda un nuovo sottomarino sovietico a propulsione nucleare affronta una gravissima avaria al reattore. L’equipaggio deve impedire una catastrofe capace di avere conseguenze internazionali.

– Rai Movie, ore 21:10. Durante la Guerra Fredda un nuovo sottomarino sovietico a propulsione nucleare affronta una gravissima avaria al reattore. L’equipaggio deve impedire una catastrofe capace di avere conseguenze internazionali. Honest Thief – Cielo, ore 21:20. Un rapinatore di banche decide di consegnarsi alla giustizia per iniziare una nuova vita con la donna che ama, ma alcuni agenti corrotti cercano di impossessarsi del denaro e attribuirgli un omicidio.

– Cielo, ore 21:20. Un rapinatore di banche decide di consegnarsi alla giustizia per iniziare una nuova vita con la donna che ama, ma alcuni agenti corrotti cercano di impossessarsi del denaro e attribuirgli un omicidio. Tower Heist – Colpo ad alto livello – TwentySeven, ore 21:10. Alcuni dipendenti di un lussuoso edificio scoprono che un ricco uomo d’affari ha sottratto i loro risparmi. Decidono così di organizzare un’improbabile rapina per recuperare il denaro.

– TwentySeven, ore 21:10. Alcuni dipendenti di un lussuoso edificio scoprono che un ricco uomo d’affari ha sottratto i loro risparmi. Decidono così di organizzare un’improbabile rapina per recuperare il denaro. Ricomincio da me – La5, ore 21:10. Maya ha esperienza e talento, ma viene penalizzata sul lavoro perché non possiede una laurea. Un curriculum modificato le offre improvvisamente la possibilità di dimostrare il proprio valore.

– La5, ore 21:10. Maya ha esperienza e talento, ma viene penalizzata sul lavoro perché non possiede una laurea. Un curriculum modificato le offre improvvisamente la possibilità di dimostrare il proprio valore. La guerra dei nonni – Cine34, ore 21:00. Gerri è un nonno premuroso e presente, mentre Tom ha un carattere completamente diverso. Tra i due comincia una competizione senza esclusione di colpi per conquistare l’affetto dei nipoti.

Stasera su Rai 1: La legge di Lidia Poët

Rai 1 prosegue la programmazione in chiaro di La legge di Lidia Poët. Alle 21:30 va in onda il terzo episodio, Padri e figli, seguito alle 22:10 dal quarto, Questione di chimica.

Nel primo episodio della serata un uomo legato al passato di Lidia confessa un omicidio avvenuto nella casa della sua infanzia. Lidia ed Enrico devono tornare tra ricordi e segreti familiari per comprendere cosa sia realmente accaduto. L’indagine riapre vecchie ferite e porta alla luce verità rimaste a lungo nascoste.

Stasera su Canale 5: debutta Super Karaoke con Michelle Hunziker

Canale 5 inaugura alle 21:20 la nuova edizione di Super Karaoke. Alla conduzione torna Michelle Hunziker, protagonista di una grande serata musicale organizzata sul palco del Resentello di Ventimiglia.

Il programma riporta in televisione lo spirito del karaoke trasformandolo in un grande spettacolo di piazza. Musica, pubblico e ospiti si alternano nel corso della serata, con Michelle Hunziker chiamata a guidare uno show costruito intorno alla voglia di cantare e divertirsi insieme.

Stasera sul Nove: debutta Geopop racconta

Il Nove propone alle 21:30 la prima puntata di Geopop racconta. A guidare il programma è Andrea Moccia, divulgatore e fondatore del progetto Geopop.

L’esordio è dedicato all’11 settembre 2001. Il programma ricostruisce gli attentati attraverso un approccio scientifico e divulgativo, analizzando la dinamica degli eventi e cercando di spiegare cosa accadde attraverso dati, ricostruzioni e approfondimenti.

Stasera su TV8: Bohemian Rhapsody

TV8 dedica la prima serata alla musica e al cinema con Bohemian Rhapsody, in onda alle 21:40. Protagonista è Rami Malek, premiato con l’Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury.

Il film racconta l’incontro tra Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, la nascita dei Queen e il successo internazionale della band. Il percorso conduce fino al 13 luglio 1985, quando il gruppo sale sul palco di Wembley per una delle esibizioni più celebri della storia del rock.

I film su Sky Cinema martedì 8 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – The Town . Ben Affleck dirige e interpreta il thriller con Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner e Blake Lively. Un rapinatore professionista si innamora della direttrice di una banca presa di mira dalla sua banda, mettendo in pericolo il proprio equilibrio e quello dei complici.

– . Ben Affleck dirige e interpreta il thriller con Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner e Blake Lively. Un rapinatore professionista si innamora della direttrice di una banca presa di mira dalla sua banda, mettendo in pericolo il proprio equilibrio e quello dei complici. Sky Cinema Uno, ore 23:25 – Un boss in salotto . Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero nella commedia diretta da Luca Miniero.

– . Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero nella commedia diretta da Luca Miniero. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Benvenuti in campagna. Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico e Andrea Pennacchi nella commedia sulla famiglia Fontana, che abbandona la città per iniziare una nuova vita in campagna.

Stasera in TV, martedì 8 settembre: cosa scegliere

La fiction è protagonista su Rai 1 con due episodi di La legge di Lidia Poët, mentre Canale 5 sceglie la musica inaugurando la nuova edizione di Super Karaoke con Michelle Hunziker. Rete 4 punta invece sulla cronaca con Verità nascoste.

Chi preferisce il cinema può scegliere Colombiana su Italia 1 oppure Bohemian Rhapsody su TV8. Tra i canali tematici spiccano Next su 20, Mandrake su Rai 4, K-19 su Rai Movie, Honest Thief su Cielo e La guerra dei nonni su Cine34.

Rai 3 dedica la serata alle inchieste sull’alimentazione con Mi manda Rai Tre – Dimmi come mangi, mentre il Nove inaugura Geopop racconta con una puntata speciale sull’11 settembre.

Su Sky Cinema Uno, infine, alle 21:15 c’è The Town, thriller diretto e interpretato da Ben Affleck, seguito alle 23:25 dalla commedia italiana Un boss in salotto.