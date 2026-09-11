Sabato 12 settembre, su Rai 1, va in onda un nuovo appuntamento di Linea Blu Porti d’Italia. La trasmissione è visibile dalle 14:00.

Linea Blu Porti d’Italia 12 settembre, la Liguria

Il programma Linea Blu Porti d’Italia è realizzato dalla TV di Stato, che ha potuto godere della collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che dell’Autorità di Sistema Portuale. Alla conduzione c’è Donatella Bianchi, storica padrona di casa della trasmissione, affiancata da Livio Beshir.

La puntata di oggi di Linea Blu Porti d’Italia, visibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, raggiunge quest’oggi la Liguria. Il punto di partenza dell’appuntamento è nei pressi del Santuario dei Cetacei di Savona, uno degli ecosistemi a maggiore biodiversità del Mediterraneo. In tale tappa i due padroni di casa vanno alla scoperta delle specie qui presenti, focalizzando l’attenzione anche sulle minacce presenti.

Il borgo medievale di Noli

Durante Linea Blu Porti d’Italia del 12 settembre le telecamere si spostano nel borgo di origini medievali Noli. Un posto molto suggestivo, composto da vicoli stretti e case affacciate sul mare. Da qui, Bianchi e Beshir raccontano le antiche tradizioni risalenti all’epoca delle Repubbliche marinare, oltre che il profondo legame che da sempre unisce tale comunità alla pesca. Un’attività, questa, che da sempre rappresenta un traino per l’economia locale.

Le telecamere, dopo questa rapida visita, tornano a Savona per raccontare due infrastrutture di primaria importanza. La prima è il ponte girevole, grazie al quale il centro città è collegato con l’area portuale. La seconda è la Vecchia Darsena, che è un punto di riferimento con i suoi oltre 400 posti barca.

Linea Blu Porti d’Italia 12 settembre, lo scalo portuale di Savona

A Linea Blu Porti d’Italia di oggi le telecamere di Rai 1 salgono a bordo di una grande nave da crociera e dall’interno di questa sono mostrate le complesse operazioni di avvicinamento e ormeggio. Inoltre, è proposto un focus sulla logistica della gestione dei bagagli per gli oltre 800mila passeggeri che transitano ogni anno nel Terminal Crociere. La tappa seguente del viaggio è nel terminal container, infrastruttura capace di accogliere i giganti del mare per lo scarico delle merci.

Nell’Area Marina Protetta di Bergeggi è visitata la Parete dei Maledetti, sito subacqueo dall’inestimabile valore storico e naturalistico. Dopo essere tornati al porto per mostrare una simulazione di un’operazione anti-inquinamento, il viaggio termina nei grandi magazzini che testimoniano il ruolo strategico del sistema portuale di Savona nella movimentazione nazionale di caffè e frutta fresca.