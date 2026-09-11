Cosa guardare stasera in TV, sabato 12 settembre 2026? La prima serata offre musica, cinema, sport, soap e approfondimento. Rai 1 continua con Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, mentre Canale 5 celebra una delle band più amate della musica italiana con Pooh60 – La nostra storia in Arena.

Tra le alternative spiccano Grecia-Italia degli Europei maschili di pallavolo su Rai 2 e Vermiglio in prima visione su Rai 3. Rete 4 propone un nuovo appuntamento con La Promessa, Italia 1 punta sull’avventura con Viaggio nell’isola misteriosa, La7 sceglie James Bond con Mai dire mai, TV8 trasmette I delitti del BarLume, mentre sul Nove torna Accordi & Disaccordi.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit . Antonella Clerici e Clementino conducono dall’Inalpi Arena di Torino una grande festa dedicata ai successi degli anni Ottanta, Novanta e Duemila.

– . Antonella Clerici e Clementino conducono dall’Inalpi Arena di Torino una grande festa dedicata ai successi degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. Rai 2, ore 20:55 – Grecia-Italia . Gli Azzurri proseguono il cammino agli Europei maschili 2026 di pallavolo.

– . Gli Azzurri proseguono il cammino agli Europei maschili 2026 di pallavolo. Rai 3, ore 21:20 – Vermiglio . Prima visione per il film di Maura Delpero con Giuseppe De Domenico, Martina Scrinzi, Tommaso Ragno e Roberta Rovelli.

– . Prima visione per il film di Maura Delpero con Giuseppe De Domenico, Martina Scrinzi, Tommaso Ragno e Roberta Rovelli. Rete 4, ore 21:30 – La Promessa . Nuovo appuntamento in prima TV con la soap spagnola.

– . Nuovo appuntamento in prima TV con la soap spagnola. Canale 5, ore 21:20 – Pooh60 – La nostra storia in Arena . Dall’Arena di Verona, uno speciale evento musicale dedicato ai sessant’anni dei Pooh.

– . Dall’Arena di Verona, uno speciale evento musicale dedicato ai sessant’anni dei Pooh. Italia 1, ore 21:17 – Viaggio nell’isola misteriosa . Dwayne Johnson, Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens e Michael Caine protagonisti del film d’avventura.

– . Dwayne Johnson, Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens e Michael Caine protagonisti del film d’avventura. La7, ore 21:15 – Mai dire mai . Sean Connery torna nel ruolo di James Bond nel film diretto da Irvin Kershner.

– . Sean Connery torna nel ruolo di James Bond nel film diretto da Irvin Kershner. TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Un due tre stella! . Nuovo appuntamento con le indagini ambientate a Pineta.

– . Nuovo appuntamento con le indagini ambientate a Pineta. Nove, ore 21:30 – Accordi & Disaccordi. Prima puntata della diciottesima stagione con Luca Sommi e Andrea Scanzi.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit – Antonella Clerici e Clementino conducono la seconda grande serata musicale dall’Inalpi Arena di Torino.

– – Antonella Clerici e Clementino conducono la seconda grande serata musicale dall’Inalpi Arena di Torino. Rai 2, ore 20:55 – Grecia-Italia – Europei maschili 2026 di pallavolo, fase a gironi del Gruppo A, in diretta dal PalaPanini di Modena.

– – Europei maschili 2026 di pallavolo, fase a gironi del Gruppo A, in diretta dal PalaPanini di Modena. Rai 2, ore 23:00 – Sabato al 90° – Gol, immagini e approfondimenti sugli anticipi del campionato di Serie A.

– – Gol, immagini e approfondimenti sugli anticipi del campionato di Serie A. Rai 3, ore 20:55 – Un posto al sole – Nuovo episodio della soap ambientata a Napoli.

– – Nuovo episodio della soap ambientata a Napoli. Rai 3, ore 21:20 – Vermiglio – Prima visione del film scritto e diretto da Maura Delpero.

– – Prima visione del film scritto e diretto da Maura Delpero. Rai 4, ore 21:20 – Quelli che mi vogliono morto – Angelina Jolie protagonista del thriller diretto da Taylor Sheridan.

– – Angelina Jolie protagonista del thriller diretto da Taylor Sheridan. Rai 5, ore 21:20 – Manicomic – Spettacolo teatral-musicale della Rimbamband.

– – Spettacolo teatral-musicale della Rimbamband. Rai Movie, ore 21:10 – Ibiza – Commedia francese ambientata sull’isola delle Baleari.

– – Commedia francese ambientata sull’isola delle Baleari. Rai Premium, ore 21:20 – Purché finisca bene – Meglio tardi che mai – Marco, attore travolto dalle polemiche, accetta di insegnare teatro in un carcere e ritrova una donna importante del proprio passato.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – La Promessa – Lorenzo scopre il progetto delle nozze segrete e affronta Curro, mentre Samuel chiede a Maria di sposarlo.

– – Lorenzo scopre il progetto delle nozze segrete e affronta Curro, mentre Samuel chiede a Maria di sposarlo. Canale 5, ore 21:20 – Pooh60 – La nostra storia in Arena – Lo speciale musicale dall’Arena di Verona celebra sessant’anni di carriera dei Pooh.

– – Lo speciale musicale dall’Arena di Verona celebra sessant’anni di carriera dei Pooh. Italia 1, ore 20:30 – NCIS – Unità anticrimine .

– . Italia 1, ore 21:17 – Viaggio nell’isola misteriosa – Film d’avventura diretto da Brad Peyton.

– – Film d’avventura diretto da Brad Peyton. 20, ore 21:10 – Amici per la morte – Action con Jet Li e DMX.

– – Action con Jet Li e DMX. Iris, ore 21:14 – Nella morsa del ragno – Morgan Freeman torna nel ruolo dello psicologo e detective Alex Cross.

– – Morgan Freeman torna nel ruolo dello psicologo e detective Alex Cross. TwentySeven, ore 21:14 – Amore e vendetta – Zorro – Primo episodio della serie con Miguel Bernardeau.

– – Primo episodio della serie con Miguel Bernardeau. La5, ore 21:10 – Inga Lindström – Storie del passato – Film sentimentale ambientato in Svezia.

– – Film sentimentale ambientato in Svezia. Cine34, ore 21:15 – Giovannona Coscialunga disonorata con onore – Commedia con Edwige Fenech, Pippo Franco e Gigi Ballista.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – Mai dire mai – Sean Connery torna a interpretare James Bond in una missione contro la Spectre, entrata in possesso di due testate nucleari.

– – Sean Connery torna a interpretare James Bond in una missione contro la Spectre, entrata in possesso di due testate nucleari. TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Un due tre stella! – Il ritrovamento di un cadavere e la scomparsa di Viviani scuotono ancora una volta la comunità di Pineta.

– – Il ritrovamento di un cadavere e la scomparsa di Viviani scuotono ancora una volta la comunità di Pineta. Nove, ore 21:30 – Accordi & Disaccordi – Luca Sommi e Andrea Scanzi inaugurano la diciottesima stagione del talk dedicato a politica e attualità.

I film di stasera in TV sabato 12 settembre 2026

Vermiglio – Rai 3, ore 21:20. Nel 1944, mentre la Seconda guerra mondiale continua a sconvolgere l’Europa, la vita di una numerosa famiglia di montagna cambia con l’arrivo di Pietro, giovane soldato siciliano in fuga dal fronte. Il suo incontro con Lucia modifica gli equilibri della famiglia e del piccolo paese.

– Rai 3, ore 21:20. Nel 1944, mentre la Seconda guerra mondiale continua a sconvolgere l’Europa, la vita di una numerosa famiglia di montagna cambia con l’arrivo di Pietro, giovane soldato siciliano in fuga dal fronte. Il suo incontro con Lucia modifica gli equilibri della famiglia e del piccolo paese. Viaggio nell’isola misteriosa – Italia 1, ore 21:17. Sean riceve un misterioso segnale radio proveniente da un’isola che non dovrebbe esistere. Convinto che il messaggio arrivi dal nonno scomparso, parte alla sua ricerca insieme al patrigno Hank.

– Italia 1, ore 21:17. Sean riceve un misterioso segnale radio proveniente da un’isola che non dovrebbe esistere. Convinto che il messaggio arrivi dal nonno scomparso, parte alla sua ricerca insieme al patrigno Hank. Mai dire mai – La7, ore 21:15. La Spectre riesce a impossessarsi di due testate nucleari e minaccia di utilizzarle se non verrà pagato un enorme riscatto. James Bond viene richiamato in servizio per impedire la catastrofe.

– La7, ore 21:15. La Spectre riesce a impossessarsi di due testate nucleari e minaccia di utilizzarle se non verrà pagato un enorme riscatto. James Bond viene richiamato in servizio per impedire la catastrofe. Amici per la morte – 20, ore 21:10. Una banda di ladri entra in possesso di alcuni misteriosi diamanti neri. Quando la figlia del capo viene rapita, un agente dell’intelligence e il criminale sono costretti a collaborare.

– 20, ore 21:10. Una banda di ladri entra in possesso di alcuni misteriosi diamanti neri. Quando la figlia del capo viene rapita, un agente dell’intelligence e il criminale sono costretti a collaborare. Quelli che mi vogliono morto – Rai 4, ore 21:20. Connor, dodicenne testimone di un omicidio, viene inseguito da due killer. Nel cuore delle foreste del Montana incontra Hannah, una vigile del fuoco che decide di proteggerlo.

– Rai 4, ore 21:20. Connor, dodicenne testimone di un omicidio, viene inseguito da due killer. Nel cuore delle foreste del Montana incontra Hannah, una vigile del fuoco che decide di proteggerlo. Nella morsa del ragno – Iris, ore 21:14. La figlia di un senatore viene rapita da un insegnante della sua scuola. Lo psicologo e detective Alex Cross viene coinvolto nell’indagine e scopre che il caso è molto più complesso di quanto sembri.

– Iris, ore 21:14. La figlia di un senatore viene rapita da un insegnante della sua scuola. Lo psicologo e detective Alex Cross viene coinvolto nell’indagine e scopre che il caso è molto più complesso di quanto sembri. Ibiza – Rai Movie, ore 21:10. Philippe vuole conquistare i figli adolescenti della compagna e accetta di portarli in vacanza dove desiderano. La destinazione scelta è Ibiza, dove la tranquillità che immaginava lascia rapidamente spazio a feste e imprevisti.

– Rai Movie, ore 21:10. Philippe vuole conquistare i figli adolescenti della compagna e accetta di portarli in vacanza dove desiderano. La destinazione scelta è Ibiza, dove la tranquillità che immaginava lascia rapidamente spazio a feste e imprevisti. L’incredibile vita di Timothy Green – TV2000, ore 21:05. Cindy e Jim desiderano profondamente un figlio. Una notte affidano i loro desideri a una scatola sepolta in giardino e poco dopo alla porta compare misteriosamente Timothy.

– TV2000, ore 21:05. Cindy e Jim desiderano profondamente un figlio. Una notte affidano i loro desideri a una scatola sepolta in giardino e poco dopo alla porta compare misteriosamente Timothy. Dracula di Bram Stoker – La7 Cinema, ore 21:15. Francis Ford Coppola rilegge il romanzo di Bram Stoker con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins e Keanu Reeves.

– La7 Cinema, ore 21:15. Francis Ford Coppola rilegge il romanzo di Bram Stoker con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins e Keanu Reeves. It – Italia 2, ore 21:00. Nella cittadina di Derry un gruppo di ragazzi affronta una presenza maligna capace di assumere la forma delle loro paure più profonde, spesso manifestandosi come il terrificante Pennywise.

– Italia 2, ore 21:00. Nella cittadina di Derry un gruppo di ragazzi affronta una presenza maligna capace di assumere la forma delle loro paure più profonde, spesso manifestandosi come il terrificante Pennywise. Scemo di guerra – Rai Storia, ore 21:15. Durante la Seconda guerra mondiale un giovane sottotenente medico viene inviato in Libia e si trova alle prese con un superiore affetto da una grave forma di psicosi.

Stasera su Rai 1: Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit

Rai 1 continua alle 21:30 con Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit. Dall’Inalpi Arena di Torino, Antonella Clerici e Clementino guidano una nuova festa dedicata alle canzoni che hanno accompagnato diverse generazioni.

Tra gli artisti annunciati figurano Anna Oxa, Francesco Renga, Gaetano Curreri e gli Stadio, Gazebo, Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e i Toploader. Una serata costruita intorno alla nostalgia, ma anche alla forza di brani capaci di mantenere intatta la propria popolarità.

Stasera su Rai 2: Grecia-Italia agli Europei di pallavolo

Rai 2 dedica la prima parte della serata alla nazionale italiana di pallavolo. Alle 20:55 viene trasmessa in diretta Grecia-Italia, incontro valido per il Gruppo A degli Europei maschili 2026.

La partita si disputa al PalaPanini di Modena. Dopo il debutto contro la Svezia, gli Azzurri proseguono così il proprio percorso nella fase a gironi della competizione continentale.

Stasera su Rai 3: Vermiglio in prima visione

Rai 3 propone alle 21:20 in prima visione Vermiglio, film scritto e diretto da Maura Delpero. Nel cast ci sono Giuseppe De Domenico, Martina Scrinzi, Tommaso Ragno e Roberta Rovelli.

La storia è ambientata nel 1944 in un piccolo paese del Trentino. L’arrivo di Pietro, soldato siciliano che ha abbandonato il fronte, entra nella quotidianità della famiglia del maestro Cesare. Tra Pietro e Lucia nasce un sentimento destinato a cambiare profondamente il futuro della giovane e quello dell’intera famiglia.

Stasera su Canale 5: Pooh60 – La nostra storia in Arena

Canale 5 dedica la prima serata alla musica italiana con Pooh60 – La nostra storia in Arena, in onda dalle 21:20. Lo spettacolo è ambientato nella cornice dell’Arena di Verona e celebra i sessant’anni di storia dei Pooh.

Lo speciale ripercorre una carriera che attraversa più generazioni attraverso canzoni entrate nella memoria collettiva, ricordi e momenti dedicati alle diverse fasi della storia del gruppo.

Stasera su Italia 1: Viaggio nell’isola misteriosa

Italia 1 punta sul cinema d’avventura con Viaggio nell’isola misteriosa, in onda alle 21:17. Il film diretto da Brad Peyton è interpretato da Dwayne Johnson, Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens, Michael Caine e Luis Guzmán.

Sean Anderson intercetta un messaggio in codice proveniente da una misteriosa isola non indicata sulle mappe. Convinto che il segnale sia stato inviato dal nonno Alexander, decide di organizzare una spedizione. L’isola nasconde però creature straordinarie e numerosi pericoli.

Stasera su TV8: I delitti del BarLume – Un due tre stella!

TV8 propone alle 21:40 I delitti del BarLume – Un due tre stella!. La tranquillità di Pineta viene nuovamente sconvolta dal ritrovamento di un cadavere e dalla misteriosa scomparsa di Viviani.

Le indagini riportano in scena i personaggi della saga tratta dai romanzi di Marco Malvaldi, tra mistero, ironia e i consueti commenti degli irresistibili frequentatori del BarLume.

I film su Sky Cinema sabato 12 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – The Next Three Days . Russell Crowe interpreta John Brennan, insegnante la cui vita viene sconvolta dall’arresto della moglie Lara per omicidio. Convinto della sua innocenza e rimasto senza alternative legali, decide di organizzare un piano per farla evadere.

– . Russell Crowe interpreta John Brennan, insegnante la cui vita viene sconvolta dall’arresto della moglie Lara per omicidio. Convinto della sua innocenza e rimasto senza alternative legali, decide di organizzare un piano per farla evadere. Sky Cinema Uno, ore 23:35 – Un anno di scuola . Laura Samani racconta l’arrivo della diciottenne svedese Fredrika a Trieste e il modo in cui la sua presenza modifica il rapporto tra tre amici che frequentano l’ultimo anno di un istituto tecnico.

– . Laura Samani racconta l’arrivo della diciottenne svedese Fredrika a Trieste e il modo in cui la sua presenza modifica il rapporto tra tre amici che frequentano l’ultimo anno di un istituto tecnico. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – L’ultimo turno . Leonie Benesch interpreta un’infermiera alle prese con un turno estenuante in un ospedale in cui la carenza di personale rende sempre più difficile garantire assistenza a tutti i pazienti.

– . Leonie Benesch interpreta un’infermiera alle prese con un turno estenuante in un ospedale in cui la carenza di personale rende sempre più difficile garantire assistenza a tutti i pazienti. Sky Cinema Uno +24, ore 22:55 – Sherlock Holmes – Gioco di ombre. Robert Downey Jr. e Jude Law tornano nei ruoli di Sherlock Holmes e Watson nel film diretto da Guy Ritchie.

Stasera in TV, sabato 12 settembre: cosa scegliere

La musica domina la sfida tra le due reti ammiraglie. Rai 1 propone Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino, mentre Canale 5 celebra i sessant’anni dei Pooh con lo speciale dall’Arena di Verona.

Rai 2 offre l’alternativa sportiva con Grecia-Italia degli Europei maschili di pallavolo.

Per chi preferisce il cinema d’intrattenimento ci sono Viaggio nell’isola misteriosa su Italia 1, Mai dire mai su La7, Quelli che mi vogliono morto su Rai 4 e Nella morsa del ragno su Iris. TV8 sceglie invece il giallo italiano con I delitti del BarLume.

Il Nove inaugura la nuova stagione di Accordi & Disaccordi, mentre su Sky Cinema Uno alle 21:15 va in onda The Next Three Days con Russell Crowe, seguito da Un anno di scuola.