Sabato 12 settembre, su Rai 1, va in onda Linea Verde Europa. Il format, che esporta al Vecchio Continente l’universo narrativo di Linea Verde, prende il via alle ore 11:30 circa.

Linea Verde Europa 12 settembre, il cuore della Repubblica Ceca

Alla conduzione di Linea Verde Europa, nella puntata di sabato 12 settembre, c’è Livio Beshir, impegnato per tutta la durata della bella stagione al timone di Linea Blu Porti d’Italia. Quella odierna è la terza puntata del programma: le prime due sono andate in onda il 27 settembre dello scorso anno e il 28 febbraio.

Non cambia il meccanismo di funzionamento della trasmissione, fruibile anche in streaming su RaiPlay. Il conduttore, in ogni appuntamento, visita un determinato paese dell’Unione Europea, raccontandone la storia e mostrandone le bellezze culturali e naturali.

La puntata del 12 settembre è incentrata sulla Moravia, regione orientale della Repubblica Ceca.

Una terra di contrasti

Livio Beshir, a Linea Verde Europa, dà spazio a quello che per secoli è stato il cuore agricolo dell’Impero Austro-Ungarico. Si tratta della Moravia, oggi una terra di contrasti: il patrimonio artistico e culturale è immenso ed è custodito nei borghi, nei castelli e nelle tradizioni popolari, ma al tempo stesso è fra i territori più dinamici dell’Europa contemporanea. Un ampio focus, ad esempio, è proposto sul sistema produttivo all’avanguardia, attento alla sostenibilità, alla qualità della vita e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Il conduttore parte da Mikulov, elegante cittadina dominata da un castello e circondata dai vigneti. A seguire, Livio Beshir raggiunge Brno, la capitale della Repubblica Ceca e punto di riferimento riconosciuto in tutto il mondo dai tantissimi fan del motorsport. Dopo una sosta a Olomouc, cittadina che conta poco più di 100 mila abitanti, il racconto giunge al termine a Litovel, dominata dal punto di vista sociale ed economico dall’attività agricola.

Linea Verde Europa 12 settembre, gli italiani a Moravia

Il filo conduttore di Linea Verde Europa è la cultura del latte e la tradizione casearia morava. Qui gli antichi saperi e le innovazioni tecnologiche convivono, permettendo la nascita di prodotti di eccellenza esportati anche all’estero. Ad arricchire la totalità della puntata di Linea Verde Europa del 12 settembre ci sono gli incontri che Livio Beshir ha con gli italiani che hanno scelto di vivere a Moravia. Gli ospiti raccontano la loro storia, svelando ciò che li ha convinti a trovare in questa regione la loro nuova casa.