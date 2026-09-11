Venerdì 11 settembre prende il via la 4° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come sempre, tutte le dieci partite sono proposte in esclusiva su DAZN, mentre tre sono inserite nei palinsesti di Sky.

Serie A programmazione tv 4° giornata, gli anticipi

La 4° giornata di Serie A prende il via l’11 settembre con un anticipo in partenza alle 20:45, quando si fronteggiano due fra le grandi deluse di questa prima parte della stagione. Si tratta di Venezia-Fiorentina, due compagini che hanno perso tutti i match fino ad ora disputati nel campionato.

Sabato 12 settembre sono inseriti nel calendario altri tre incontri. Alle 15:00 il Genoa, altro team ancora a caccia del primo punto in campionato, affronta di fronte al proprio pubblico il Frosinone, che invece ha vinto due sfide su tre disputate. Dalle 18:00, allo Stadio Olimpico, la Lazio di Gennaro Gattuso cerca il quarto successo di fila contro il Milan di Ruben Amorim, ancora imbattuto con due vittorie e un pareggio. Infine, alle 20:45 su DAZN e Sky, è possibile seguire il faccia a faccia fra l’Atalanta di Maurizio Sarri e il Cagliari di Fabio Pisacane.

Il resto del turno

La 4° giornata di Serie A procede domenica 13 settembre. Alle 12:30 il Torino cerca i tre punti ai danni della Roma di Gian Piero Gasperini: i giallorossi, come la Lazio e l’Inter, sono a punteggio pieno. Alle 15:00 è possibile seguire Lecce-Monza, mentre alle 18:00 sia DAZN che Sky offrono ai propri abbonati la sfida fra il Napoli e il Bologna, squadre che sono a caccia del riscatto. A partire dalle 20:45 la Juventus di Luciano Spalletti è impegnata in trasferta contro il Sassuolo.

Lunedì 14 settembre, infine, la 4° giornata di Serie A si svolgono le ultime due partite. Alle 18:30 il Como, dopo l’ottimo esordio in Champions League, ospita il Parma, mentre alle 20:45 su DAZN e Sky si svolge il faccia a faccia con protagoniste l’Inter e l’Udinese.

Serie A programmazione tv 4° giornata, i telecronisti

Questi sono i commentatori che ha scelto Sky in vista della 4° giornata di Serie A.

Atalanta-Cagliari: Massara e Montolivo;

Massara e Montolivo; Napoli-Bologna: Gentile e Serena;

Gentile e Serena; Inter-Udinese: Zancan e Gobbi.

Di seguito, invece, i telecronisti che raccontano gli incontri del turno per l’emittente sportiva streaming DAZN.