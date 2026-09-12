Domenica 13 settembre, su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Linea Verde. Nell’ultimo appuntamento della versione estiva il programma fa tappa in Puglia.

Linea Verde 13 settembre, protagonista la Valle d’Itria

La rete ammiraglia della TV di Stato propone la trasmissione dalle ore 12:20 circa. Linea Verde è guidato dalla coppia formata da Margherita Granbassi e Tinto, che dall’inizio della bella stagione sono i conduttori dello storico programma Rai.

Durante la puntata di oggi, visibile anche in streaming e on demand su RaiPlay, è visitata la Valle d’Itria. Si tratta di un territorio decisamente ricco di bellezze culturali e naturali, nel quale la macchia mediterranea si mischia agli ulivi secolari.

I due presentatori inaugurano il viaggio da Locorotondo, iconica cittadina di circa 13 mila abitanti e ricca di vicoli suggestivi.

Il percorso di Tinto

Tinto, a Linea Verde del 13 settembre, raggiunge Pezze di Greco, località a poca distanza da Fasano. Qui è raggiunto l’orto di un’azienda agricola, dove ha la possibilità di ammirare le attività della raccolta dei prodotti e della preparazione di prelibate ricette. Inoltre, è proposto un focus sul racconto della storia contadina fra tradizione e modernità, nel quale ha un ruolo di primaria importanza la masseria, che continua ancora oggi ad essere centrale.

Il conduttore si sposta, in un secondo momento, a Torre di Canne. Qui, accompagnato da una guida ambientale locale, percorre i sentieri ciclabili, permettendo agli spettatori di ammirare le bellezze del Parco Regionale delle dune costiere. Infine, il suo viaggio giunge al termine a Masseria di Pezze di Greco, dove Tinto incontra uno storico gruppo musicale attivo soprattutto nell’area jonica della Puglia e che da tempo recupera tarantelle e pizziche tradizionali.

Linea Verde 13 settembre, le tappe di Margherita Granbassi

Margherita Granbassi, a Linea Verde di oggi, visita Locorotondo e racconta la tradizione legata alle cummerse, le abitazioni dal tipico tetto spiovente che risalgono al 1300 d.c. In contrada Ritunno, poi, la padrona di casa incontra Vittorio, artigiano che svela i segreti dell’attività tradizionale della produzione dei cesti.

A Martina Franca, proprio nel cuore della Valle d’Itria, le telecamere di Rai 1 entrano nel centro di selezione equestre del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. È in tale luogo che è presente il Cavallo Murgese, una delle razze equine italiane più pregiate e identitarie. Granbassi termina il suo viaggio in un orto per un percorso immersivo ed esperienziale nella natura, che coinvolge i cinque sensi.