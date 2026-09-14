Lunedì 14 settembre Massimo Giletti torna alla conduzione de Lo Stato delle Cose. Il talk, ideato e guidato dal giornalista, debutta con la terza edizione.

Lo Stato delle Cose 14 settembre, il Delitto di Garlasco

La Rai, dunque, ha deciso di puntare ancora su Lo Stato delle Cose. Una scelta saggia e inevitabile considerando gli ascolti avuti dal talk, che sul finire della scorsa stagione hanno avuto una impennata arrivando a toccare più volte l’8% di share.

Proprio come avvenuto già nella passata stagione, Lo Stato delle Cose riparte dalla cronaca nera. Massimo Giletti, infatti, ha deciso di proporre un focus sul Delitto di Garlasco. Nella diretta sono mandati in onda alcuni documenti esclusivi, fra cui degli appunti scritti a mano dall’indagato Andrea Sempio.

A seguire, in studio, è proposto un atteso faccia a faccia fra Angela Taccia e Antonio De Rensis. La prima è nel pool difensivo di Andrea Sempio, in attesa di un possibile rinvio a giudizio. Il secondo, invece, è il legale difensore di Alberto Stasi, che invece spera nella revisione della condanna per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi e resa definitiva nel 2015 dalla Corte Suprema di Cassazione.

Inchiesta in Africa alla ricerca di Benjamin Chimutengo

La prima puntata della nuova edizione di Lo Stato delle Cose, in onda il 14 settembre su Rai 3, torna a lavorare sul cosiddetto caso Ranucci. Il giornalista è stato sollevato dall’incarico di conduttore di Report. Intanto, l’imprenditore Valter Lavitola continua a essere il principale accusato per aver organizzato l’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci nell’ottobre dell’anno scorso.

Il talk show ha deciso di realizzare una inchiesta recandosi direttamente in Africa alla ricerca di Benjamin Chimutengo. Si tratta dell’ex socio in affari ed ora grande nemico di Valter Lavitola.

Lo Stato delle Cose 14 settembre, il punto di Michele Santoro

A Lo Stato delle Cose del 14 settembre è coinvolto Michele Santoro. Il giornalista è protagonista in studio per fornire il suo punto di vista su alcune delle tematiche, sia nazionali che internazionali, che hanno tenuto banco per tutta la durata dell’estate.

Diversi gli ospiti che intervengono durante le oltre due ore di diretta. Fra gli altri è prevista la partecipazione di Peter Gomez, Nello Trocchia, Leonardo Zellino e Moreno Pisto. È possibile seguire l’appuntamento, oltre che in televisione, anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, dove sono disponibili alla visione anche le puntate delle vecchie edizioni.