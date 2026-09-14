La nuova settimana, quella dal 14 al 20 settembre, di La Promessa si annuncia ricca di rivelazioni, tensioni e svolte drammatiche nella tenuta dei Luján. La soap spagnola, in onda su Rete 4 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a intrecciare i destini di Curro, Angela, Lorenzo, Martina, Catalina, Teresa e Cristóbal.

La soap va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45, con appuntamento anche in prima serata il sabato ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena il matrimonio annunciato tra Lorenzo e Angela, il sequestro di Lorenzo da parte di Curro, la fragile pace tra Adriano e Martina, le nozze spettacolari pretese dal capitano e i cambiamenti imposti alla servitù da Cristóbal e Teresa.

La Promessa 14-20 settembre 2026 – lunedì 14 settembre 2026

La settimana si apre con Lorenzo deciso a rendere pubblico il suo matrimonio con Angela attraverso un articolo di giornale. La notizia crea agitazione a La Promessa e mette la giovane in una posizione sempre più difficile.

Intanto Martina non vuole lasciare la tenuta finché i bambini non staranno meglio. La sua scelta nasce da un senso di responsabilità profondo, ma rischia di prolungare tensioni familiari già molto forti.

La Promessa, trama martedì 15 settembre 2026

Nel nuovo episodio, Curro è sempre più convinto che Lorenzo sia responsabile della morte di Jana e di molte delle sue disgrazie familiari. Il dolore lo spinge verso una scelta estrema.

Il ragazzo sequestra Lorenzo e lo minaccia con una pistola. La scena porta la tensione al massimo: Curro vuole finalmente ottenere risposte, ma il suo gesto rischia di distruggere tutto ciò che gli resta.

La Promessa 14-20 settembre 2026 – mercoledì 16 settembre 2026

Dopo giorni di scontri e incomprensioni, Adriano e Martina riescono a fare pace. Il chiarimento restituisce un po’ di serenità, ma non cancella le ferite che si sono accumulate nel tempo.

Jacobo, però, teme che la sua storia con Martina sia ormai finita. La paura dell’uomo nasce dalla consapevolezza che i sentimenti non bastano sempre a superare segreti, rivalità e decisioni prese troppo tardi.

La Promessa, trama giovedì 17 settembre 2026

Lorenzo pretende nozze spettacolari con Angela e vuole che ogni dettaglio sia all’altezza della sua immagine. Il matrimonio diventa così un evento politico e sociale, più che una scelta d’amore.

Teresa teme di non essere all’altezza dei preparativi. La pressione cresce su di lei e sulla servitù, costretta a rispondere a richieste sempre più rigide mentre gli equilibri interni della tenuta restano instabili.

La Promessa 14-20 settembre 2026 – venerdì 18 settembre 2026

A La Promessa si respira aria di cambiamento. Cristóbal e Teresa iniziano a discutere nuove regole per la servitù, lasciando intendere che nulla resterà come prima nei piani inferiori della tenuta.

Le decisioni annunciate dividono il personale. Alcuni sperano che i cambiamenti possano portare ordine e riconoscimento, altri temono invece nuove imposizioni e una perdita di libertà. Il clima tra i domestici diventa sempre più incerto.

La Promessa, trama sabato 19 settembre 2026

Nel nuovo appuntamento, le conseguenze del gesto di Curro continuano a pesare su tutti. Il ragazzo deve fare i conti con ciò che ha fatto a Lorenzo e con il rischio di aver superato un limite impossibile da cancellare.

Anche Angela vive ore difficili. L’annuncio del matrimonio, i sospetti su Lorenzo e la rabbia di Curro la costringono a guardare la propria vita da una prospettiva nuova e dolorosa.

La Promessa 14-20 settembre 2026 – domenica 20 settembre 2026

La settimana si chiude con la tenuta attraversata da tensioni profonde. Lorenzo vuole controllare il futuro di Angela, mentre Curro resta prigioniero dei propri sospetti e del bisogno di giustizia per Jana.

Sul fronte della servitù, le novità annunciate da Cristóbal e Teresa aprono una fase delicata. Ogni cambiamento promette di modificare rapporti, gerarchie e alleanze dentro La Promessa.

Dove vedere La Promessa

La soap va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45, con appuntamento anche in prima serata il sabato ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.