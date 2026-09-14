La nuova settimana, quella dal 14 al 20 settembre, de Il Paradiso delle Signore si annuncia ricca di tensioni familiari, nuove ambizioni professionali e segreti pronti a riemergere. La soap italiana, in onda su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay, riparte dalle scosse che hanno colpito Villa Guarnieri e dagli equilibri sempre più delicati del grande magazzino milanese.

La soap va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16:00/16:10 ed è disponibile in streaming su RaiPlay.

Gli episodi porteranno al centro della scena la manifestazione contro la guerra in Vietnam, la difficoltà di Valter, il segreto che preoccupa Elisa, il confronto tra Odile, Marta, Umberto e Adelaide, il torneo di scacchi al Circolo e i preparativi di nozze di Delia e Botteri.

Il Paradiso delle Signore 14-20 settembre 2026 – lunedì 14 settembre 2026

La settimana si apre con Johnny deciso a partecipare a una manifestazione contro la guerra in Vietnam. Con lui ci saranno anche Valter e Marcello, segno che il clima politico e sociale entra con forza nelle vite dei protagonisti del Paradiso.

Per Mimmo si apre una possibilità lavorativa interessante, ma il ragazzo teme di fare uno sgarbo a Ciro accettando l’occasione. Intanto Elisa è costretta a richiamare Irene, che tende a comportarsi da capocommessa, mentre a Villa Guarnieri Odile e Marta, sconvolte da quanto hanno scoperto, decidono di affrontare insieme Umberto e Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, trama martedì 15 settembre 2026

Nel nuovo episodio, un arrivo inatteso trattiene Marta a Villa Guarnieri, proprio quando la donna vorrebbe prendere le distanze da suo padre e da sua zia. La tensione familiare resta altissima e ogni confronto rischia di riaprire ferite profonde.

Nel frattempo Valter viene licenziato perché, dopo la notte trascorsa in questura, non ha potuto presentarsi al lavoro. Johnny cerca di aiutarlo, mentre Marcello vorrebbe che Paradiso Donna prendesse posizione sulla guerra in Vietnam. La redazione, però, non condivide la sua idea. Iacopo sogna di presentare i suoi abiti alla sfilata della Camera Nazionale della Moda Italiana, ma Odile lo invita alla prudenza.

Il Paradiso delle Signore 14-20 settembre 2026 – mercoledì 16 settembre 2026

Elisa è molto preoccupata per l’assunzione di Valter al Paradiso come aiuto magazziniere. La presenza del giovane nello stesso luogo di lavoro potrebbe mettere a rischio il loro segreto e la ragazza teme che qualcuno possa iniziare a fare domande.

Le Veneri, al contrario, accolgono Valter con curiosità e simpatia, lasciandosi colpire dal suo fascino. Intanto Irene vince una scommessa con le amiche e la serata prende una piega particolare. Anita si prepara al torneo di scacchi al Circolo, dove Mimmo dovrà lavorare come cuoco sotto lo sguardo esigente di Rebecca. Umberto, invece, ritrova un momento di leggerezza accanto a Carla.

Il Paradiso delle Signore, trama giovedì 17 settembre 2026

Al Circolo inizia il torneo di scacchi e l’arrivo di Umberto con Carla non passa inosservato. Adelaide nota subito la complicità tra i due e questo dettaglio rischia di alimentare nuovi turbamenti dentro una situazione già fragile.

In cucina, Burgio riesce a risolvere un problema improvviso e Rebecca è costretta a ricredersi su di lui. Intanto Iacopo prende una decisione senza consultare Odile, tradendo la sua fiducia. Delia e Botteri pensano alle nozze, ma quando lo stilista immagina l’abito della futura moglie, lei chiarisce di non volere che sia lui a disegnarlo. Anche l’articolo sul Vietnam diventa motivo di scontro a Paradiso Donna, mentre Adelaide cerca conforto in una persona cara.

Il Paradiso delle Signore 14-20 settembre 2026 – venerdì 18 settembre 2026

Dopo aver accettato che non sarà lui a realizzare l’abito di Delia, Botteri prova a concentrarsi sul resto dei preparativi di nozze. Un imprevisto, però, sconvolge i piani dei futuri sposi e costringe entrambi a rivedere le proprie certezze.

Rebecca ringrazia Mimmo per aver risolto il problema del menu dei bambini al Circolo. Intanto Valter ed Elisa scoprono che una persona legata al loro passato frequenta il Paradiso, facendo crescere la paura che il loro segreto possa emergere. Umberto trova conforto nelle attenzioni di Carla, mentre Odile, per stare vicino a Marta, decide di tornare a Villa Guarnieri, dove arriva a sorpresa un membro della famiglia che mancava da molto tempo.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

La soap va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, intorno alle 16:00/16:10 ed è disponibile in streaming su RaiPlay.

Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay, dove è possibile recuperare gli episodi dopo la messa in onda televisiva.