Sabato 19 settembre, su Rai 1, torna Linea Blu Porti d’Italia. Il programma è proposto alle ore 14:00 circa.

Linea Blu Porti d’Italia 19 settembre, la Toscana

Linea Blu Porti d’Italia, programma originale della TV di Stato realizzato con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, è guidato da Donatella Bianchi. Quest’ultima è affiancata da Livio Beshir.

Nella puntata, proposta anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, le telecamere raggiungono la Toscana. In particolare, il format racconta le tradizioni e le bellezze culturali e naturalistiche della città di Piombino.

Il viaggio dei conduttori parte in mare, alla scoperta della costa selvaggia e frastagliata del promontorio di Piombino. Il punto di partenza, a tal proposito, è l’estremità settentrionale del suggestivo Golfo di Baratti, meta di numerosi turisti attratti dalle acque cristalline e dalla natura selvaggia della Maremma.

Il passato etrusco

I conduttori, a Linea Blu Porti d’Italia, raccontano il passato etrusco della città, quando si chiamava Populonia. All’epoca il centro ha rappresentato un riferimento per il commercio del ferro, avendo rappresentato, per lunghissimo tempo, il maggior polo metallurgico dell’antichità.

L’appuntamento trasmesso sulla rete ammiraglia della Rai si concentra sull’importanza che nei giorni nostri continua ad avere il porto di Piombino. A rappresentare l’anima industriale di tale polo commerciale ed economico ci sono le tonnellate di rottami ferrosi, acciaio, carbone e materiali da costruzione movimentate per le industrie del territorio. Ma lo scalo di Piombino è fondamentale anche per il settore energetico: è qui, infatti, che giunge molto del gas che fornisce l’intero territorio.

Linea Blu Porti d’Italia 19 settembre, il Santuario dei Cetacei

A Linea Blu Porti d’Italia del 19 settembre ci si sposta a Punta Falcone, linea di demarcazione tra il Mar Ligure a nord ed il Mar Tirreno a sud. Si tratta di un tratto di mare molto importante per la biodiversità del posto. Tra forti correnti e acque ricche di nutrimento, infatti, questo tratto di mare è uno dei corridoi biologici più importanti del Santuario dei Cetacei, grande area protetta marina istituita per tutelare l’habitat delle balene e dei delfini.

Durante la puntata è dato spazio ai luoghi nei quali l’architettura si fonde con il paesaggio. I conduttori visitano la Casa Dinosauro, un’opera pioneristica realizzata dall’architetto fiorentino Vittorio Giorgini. All’interno di Piombino, invece, sono ammirate le rarità custodite nel centro storico e le mura fortificate progettate da Leonardo Da Vinci. Il gran finale è dedicato alla tutela e della difesa del mare con le operazioni di rimozione delle reti fantasma dai fondali.