La guida di stasera in TV, sabato 19 settembre 2026, propone musica, reality, serie poliziesche e cinema d’azione. Su Rai 1 va in onda la seconda serata dei BYD Music Awards, mentre Canale 5 torna nella casa del Grande Fratello VIP. Italia 1 punta sul film catastrofico San Andreas.

Su La7 l’appuntamento con In altre parole inizia già alle 20:35. Nove propone Accordi & disaccordi, TV8 I delitti del BarLume e Rai 3 Blu Notte – Misteri dimenticati. Tra le alternative cinematografiche ci sono Blood for Dust su Rai 4 e Operazione vendetta su Sky Cinema Uno.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – BYD Music Awards . Seconda serata dall’Arena di Verona con Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

– . Seconda serata dall’Arena di Verona con Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Rai 2, ore 21:20 – NCIS . Due episodi della ventitreesima stagione.

– . Due episodi della ventitreesima stagione. Rai 3, ore 21:30 – Blu Notte – Misteri dimenticati . Le ricostruzioni di Carlo Lucarelli.

– . Le ricostruzioni di Carlo Lucarelli. Rete 4, ore 21:33 – La Promessa . Nuovi intrecci nella tenuta della serie spagnola.

– . Nuovi intrecci nella tenuta della serie spagnola. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello VIP . Il secondo appuntamento con Ilary Blasi.

– . Il secondo appuntamento con Ilary Blasi. Italia 1, ore 21:28 – San Andreas . Dwayne Johnson in una corsa contro gli effetti di un terremoto.

– . Dwayne Johnson in una corsa contro gli effetti di un terremoto. La7, ore 20:35 – In altre parole . Il sabato di Massimo Gramellini.

– . Il sabato di Massimo Gramellini. TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio . Un nuovo mistero per i personaggi di Pineta.

– . Un nuovo mistero per i personaggi di Pineta. Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi. L’analisi dell’attualità con Luca Sommi e Andrea Scanzi.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – BYD Music Awards . Seconda serata dall’Arena di Verona con Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

– . Seconda serata dall’Arena di Verona con Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Rai 2, ore 21:20 – NCIS . Due episodi della ventitreesima stagione.

– . Due episodi della ventitreesima stagione. Rai 3, ore 21:30 – Blu Notte – Misteri dimenticati . Le ricostruzioni di Carlo Lucarelli.

– . Le ricostruzioni di Carlo Lucarelli. Rai 4, ore 21:20 – Blood for Dust . Un venditore entra in un pericoloso circuito criminale.

– . Un venditore entra in un pericoloso circuito criminale. Rai 5, ore 21:19 – 40 e sto – Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale . Lo spettacolo di Andrea Delogu.

– . Lo spettacolo di Andrea Delogu. Rai Movie, ore 21:10 – I visitatori . Jean Reno e Christian Clavier attraversano i secoli.

– . Jean Reno e Christian Clavier attraversano i secoli. Rai Premium, ore 21:20 – Purché finisca bene – Tutto a posto . Una commedia del ciclo di film televisivi.

– . Una commedia del ciclo di film televisivi. Rai 2, ore 23:00 – Sabato al 90° . La serata sportiva con Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti.

– . La serata sportiva con Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti. Rai Movie, ore 23:00 – Al posto tuo. La commedia continua in seconda serata.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – La Promessa . Nuovi intrecci nella tenuta della serie spagnola.

– . Nuovi intrecci nella tenuta della serie spagnola. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello VIP . Il secondo appuntamento con Ilary Blasi.

– . Il secondo appuntamento con Ilary Blasi. Italia 1, ore 21:28 – San Andreas . Dwayne Johnson in una corsa contro gli effetti di un terremoto.

– . Dwayne Johnson in una corsa contro gli effetti di un terremoto. 20, ore 21:10 – Codice: Swordfish . Un hacker viene coinvolto in un’operazione criminale.

– . Un hacker viene coinvolto in un’operazione criminale. Iris, ore 21:14 – Il silenzio degli innocenti . Clarice Starling cerca un assassino con l’aiuto di Hannibal Lecter.

– . Clarice Starling cerca un assassino con l’aiuto di Hannibal Lecter. Italia 1, ore 23:40 – Il Re Scorpione . Avventura e combattimenti dopo San Andreas.

– . Avventura e combattimenti dopo San Andreas. Rete 4, ore 23:36 – Downton Abbey. Il film dedicato alla famiglia Crawley.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – In altre parole . Il sabato di Massimo Gramellini.

– . Il sabato di Massimo Gramellini. TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio . Un nuovo mistero per i personaggi di Pineta.

– . Un nuovo mistero per i personaggi di Pineta. Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi . L’analisi dell’attualità con Luca Sommi e Andrea Scanzi.

– . L’analisi dell’attualità con Luca Sommi e Andrea Scanzi. TV8, ore 23:35 – I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani. Un secondo appuntamento con la serie nella stessa serata.

I film di stasera in TV sabato 19 settembre 2026

San Andreas – Italia 1, ore 21:28 . Un devastante terremoto colpisce la California. Ray, pilota di elicotteri impegnato nei soccorsi, cerca di mettere in salvo la propria famiglia mentre città e collegamenti vengono distrutti. Dwayne Johnson, Carla Gugino e Alexandra Daddario guidano il cast.

– Italia 1, ore . Un devastante terremoto colpisce la California. Ray, pilota di elicotteri impegnato nei soccorsi, cerca di mettere in salvo la propria famiglia mentre città e collegamenti vengono distrutti. Dwayne Johnson, Carla Gugino e Alexandra Daddario guidano il cast. Blood for Dust – Rai 4, ore 21:20 . Cliff è un rappresentante di commercio in difficoltà. L’incontro con Ricky gli offre una possibilità di guadagno nel traffico illegale, ma quella scelta lo porta in una rete di violenza e sospetti. Scoot McNairy e Kit Harington interpretano i protagonisti.

– Rai 4, ore . Cliff è un rappresentante di commercio in difficoltà. L’incontro con Ricky gli offre una possibilità di guadagno nel traffico illegale, ma quella scelta lo porta in una rete di violenza e sospetti. Scoot McNairy e Kit Harington interpretano i protagonisti. Codice: Swordfish – 20, ore 21:10 . Un hacker che cerca di tenersi lontano dai guai viene reclutato per un colpo informatico. L’uomo che lo ingaggia nasconde obiettivi difficili da decifrare e usa ogni mezzo per ottenere ciò che vuole. Nel cast John Travolta, Hugh Jackman e Halle Berry.

– 20, ore . Un hacker che cerca di tenersi lontano dai guai viene reclutato per un colpo informatico. L’uomo che lo ingaggia nasconde obiettivi difficili da decifrare e usa ogni mezzo per ottenere ciò che vuole. Nel cast John Travolta, Hugh Jackman e Halle Berry. Il silenzio degli innocenti – Iris, ore 21:14 . L’allieva dell’FBI Clarice Starling deve raccogliere informazioni dal detenuto Hannibal Lecter per trovare un serial killer. Il colloquio diventa un confronto psicologico nel quale ogni risposta ha un prezzo. Jonathan Demme dirige Jodie Foster e Anthony Hopkins.

– Iris, ore . L’allieva dell’FBI Clarice Starling deve raccogliere informazioni dal detenuto Hannibal Lecter per trovare un serial killer. Il colloquio diventa un confronto psicologico nel quale ogni risposta ha un prezzo. Jonathan Demme dirige Jodie Foster e Anthony Hopkins. I visitatori – Rai Movie, ore 21:10. Un cavaliere medievale e il suo servitore finiscono nella Francia contemporanea a causa di un incantesimo sbagliato. Jean Reno e Christian Clavier danno vita a una commedia fondata sullo scontro fra abitudini, linguaggi e concezioni del mondo lontanissime.

Stasera su Rai 1: la seconda serata dei BYD Music Awards

Carlo Conti e Vanessa Incontrada tornano dall’Arena di Verona per il secondo appuntamento dei BYD Music Awards. La diretta televisiva inizia alle 21:30 e prosegue il racconto della manifestazione dopo la serata di venerdì.

Al centro ci sono gli artisti, le esibizioni e i risultati raggiunti dalla musica italiana tra dischi e concerti. La successione dei diversi interventi permette di passare da un repertorio all’altro, con il pubblico dell’Arena a fare da parte integrante dello spettacolo. Per chi cerca una proposta musicale da seguire in compagnia, è l’appuntamento principale del sabato.

Stasera su Canale 5: Grande Fratello VIP

Il Grande Fratello VIP torna alle 21:20 per il secondo appuntamento dopo il debutto di giovedì. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, affiancata in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La puntata consente di osservare l’avvio della convivenza e di mettere in relazione le presentazioni iniziali con il comportamento quotidiano dei concorrenti. Il racconto passa dalla casa allo studio e segue le prime dinamiche del gruppo. È una scelta per chi vuole accompagnare il reality fin dai suoi primi giorni e vedere come cambiano impressioni e rapporti.

Stasera su Rai 2 e TV8: NCIS e I delitti del BarLume

Rai 2 propone NCIS alle 21:20 con Nulla è per sempre, tredicesimo episodio della ventitreesima stagione. Alle 22:11 segue Voltare pagina. L’indagine di squadra e l’alternanza tra casi e relazioni dei protagonisti restano i punti di riferimento della serie.

Su TV8 alle 21:40 il giallo cambia tono con I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio. Il mondo di Pineta unisce misteri, ironia e contrasti fra personaggi abituati a intromettersi nelle vite altrui. Alle 23:35 segue Hasta pronto Viviani, per chi desidera continuare la serata con lo stesso universo narrativo.

Rai 3, La7 e Nove: storie e attualità

Alle 21:30 Rai 3 propone Blu Notte – Misteri dimenticati. Carlo Lucarelli accompagna la ricostruzione attraverso il suo stile di narratore, mettendo al centro vicende da rileggere e domande che chiedono un contesto.

Su La7, In altre parole comincia alle 20:35: Massimo Gramellini, con Roberto Vecchioni, offre una lettura della settimana che passa anche da cultura e sensibilità personali. Su Nove alle 21:30, Accordi & disaccordi concentra l’attenzione sul confronto e sull’analisi dell’attualità, con Luca Sommi e Andrea Scanzi.

Stasera su Italia 1: San Andreas

San Andreas porta in prima serata un cinema spettacolare nel quale il disastro naturale mette continuamente in pericolo i protagonisti. Il terremoto non è soltanto lo sfondo: modifica le vie di fuga e costringe i personaggi a prendere decisioni immediate.

Il film affida a Dwayne Johnson il ruolo di Ray, un soccorritore che deve conciliare competenze professionali e paura per i propri cari. Il percorso familiare si intreccia con una serie di salvataggi. È una proposta per chi cerca ritmo sostenuto e grandi scene d’azione, mentre Blood for Dust offre su Rai 4 una tensione più cupa e raccolta.

I film su Sky Cinema sabato 19 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Operazione vendetta . Rami Malek interpreta Charlie Heller, un analista della CIA la cui moglie viene uccisa in un attentato. Di fronte alle resistenze dell’organizzazione, l’uomo cerca una strada personale per raggiungere i responsabili, utilizzando intelligenza e capacità tecniche.

– . Rami Malek interpreta Charlie Heller, un analista della CIA la cui moglie viene uccisa in un attentato. Di fronte alle resistenze dell’organizzazione, l’uomo cerca una strada personale per raggiungere i responsabili, utilizzando intelligenza e capacità tecniche. Sky Cinema Uno, ore 23:20 – L’avvocato del diavolo . Un giovane avvocato ambizioso entra in un prestigioso studio di New York. Il successo professionale procede insieme a segnali sempre più inquietanti. Keanu Reeves e Al Pacino sono i protagonisti di un thriller che intreccia seduzione, potere e soprannaturale.

– . Un giovane avvocato ambizioso entra in un prestigioso studio di New York. Il successo professionale procede insieme a segnali sempre più inquietanti. Keanu Reeves e Al Pacino sono i protagonisti di un thriller che intreccia seduzione, potere e soprannaturale. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Le tigri di Mompracem. Nel thriller spagnolo Los tigres, due fratelli che lavorano nelle immersioni industriali vedono in un ritrovamento inatteso la possibilità di cambiare il proprio destino. La scelta li conduce però verso un mondo criminale che non possono controllare.

Stasera in TV, sabato 19 settembre: cosa scegliere

Per la musica la scelta è Rai 1 con i BYD Music Awards; per il reality, Canale 5 con Grande Fratello VIP. Chi preferisce seguire una storia investigativa può optare per NCIS o I delitti del BarLume.

Il cinema offre atmosfere molto diverse: San Andreas punta sullo spettacolo, Blood for Dust su un percorso criminale e Il silenzio degli innocenti sul confronto psicologico.

Su Sky, Operazione vendetta propone un protagonista che usa le proprie competenze contro avversari più abituati all’azione. Per l’attualità, In altre parole anticipa l’inizio della serata alle 20:35.

Programmazione verificata al 16 settembre 2026. Gli orari possono subire variazioni.